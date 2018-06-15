Справа проти Кучми: реабілітація чи репресії?

Чому проти екс-президента Леоніда Кучми порушили кримінальну справу? Саме зараз – та ще й за такими серйозними статтями? Як сформулював «донецький із донецьких» заступник генпрокурора Кузьмін, «перевищення влади, надання незаконного розпорядження керівництву МВС, яке призвело до вбивства журналіста».

Адже ще так недавно, 2 березня, Апеляційний суд Києва підтвердив рішення Печерського районного суду столиці щодо законності закриття Генеральною прокуратурою кримінальної справи колишнього генерала МВС України Олексія Пукача у частині звинувачення у замовленому характері вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Відтак ніякого замовлення ніби і не було – і ніхто, крім Пукача та його спільників, а також покійного екс-міністра МВС Кравченка, який нібито віддав злочинний наказ, уже не мав би бути причетним за версією правоохоронців до вбивства Гії.

А тепер – такий сюрприз. Причому, обставлений за всіма правилами викидів інформації «з інтригою». Спочатку у понеділок з’являється «інфа» про відкриття справи проти Кучми на контрольованому Банковою сайті. Вона жваво «обсмоктується», інформагентства обривають телефони «прокурорських» з питаннями. Вівторковий «ньюсмейкер» Кузьмін відсилає до прес-служби ГПУ , а та не підтверджує і не спростовує. А от анонімні джерела у ГПУ вже проти ночі з понеділка на вівторок підтверджують – «є така справа».

«Артпідготовка» проведена – і у вівторок на прес-конференцію виходить Ренат Кузьмін з сенсаційним повідомленням.

Чи справді, як припускають експерти «Сегодня»,результатом кримінальної справи буде виправдання Кучми або за реабілітувальними ознаками (якщо складу злочину не знайдуть), або за нереабілітувальними (якщо провини не доведуть)? Експерти газети вважають, що саме виправдання Кучми і є метою порушення проти нього справи.

Але ця версія виглядає непереконливо. Це все одно що лікувати хворого больовим шоком. Не просто учинили галас на всю державу, провівши явно сплановану інформаційну спецоперацію, а ще й обмежили Кучмі виїзд за кордон. А знамениті «плівки Мельниченка» залучити в якості речових доказів у справі (для Кучми це завжди було принциповим питанням). Це вже явний перебір – ганьба на всю Україну і весь світ, вкрай незручні речові докази («взяти цього грузіна…») і підписка про невиїзд. Так потім і реабілітувати буде вже пізно.

До того ж, подібні речі повинні бути узгоджені з «самим Лідером», без чийого благословення нині в Україні і корова не розродиться. А авторові відомо з надійних джерел, що у Леоніда Даниловича з Віктором Федоровичем вже дуже давно не було сеансів спілкування і взагалі стосунки доволі напружені.

На думку автора, якщо Кучму у підсумку і виправдають, то це станеться не скоро. А попередньо його потріпають, немов Сірко часопис. І тут сплелися в клубок кілька особистих і політичних моментів.

По-перше, Янукович, наскільки відомо авторові від його оточення, щиро вважає, що 2004 року Кучма його «кидонув» і «відвантажив» Україну Ющенкові. І це фундаментальна причина для того, аби плекати особисту ненависть до свого багаторічного колишнього начальника.

По-друге, і про це вже писали у ЗМІ, непрямою мішенню тут може стати зять «Данилича» мільярдер Віктор Пінчук, чиї телеканали (особливо СТБ та «Новий канал») дуже дошкульно критикують всі аспекти діяльності нинішньої влади. Навіщо така фронда?

До того ж, саме зять з дочкою свого часу переконували «папу Кучму» зробити вибір на користь Ющенка. І на Майдан ходили…

Та й, зрештою, чи не занадто багато грошей стало у Пінчука? І підприємств? Готуйте викуп за «папу». Нікопольський феросплавний, наприклад, якщо вже «Криворіжсталь» прохлопали.

По-третє, ще однією непрямою ціллю може стати спікер ВР Володимир Литвин, який назвав «неочікуваним» порушення справипроти Кучми. Справи Гонгадзе він здавна боїться, як чорт ладану (мабуть, на то є свої причини). А останнім часом екс-главу адміністрації Кучми відвідують якісь дивні ідеї типу «сенсорного пальця імені Яценюка». Вони порушують нормальний основоположний принцип самого буття і життєдіяльності «донецьких» - «за себе і за того хлопця».

Чи не час викинути ці фантоми зі спікерської свідомості і підготувати свою маленьку, але важливу фракцію до реального життя – до голосувань за земельну та пенсійну реформу, Житловий та Трудовий кодекс?

По-четверте, те, про що писала в своєму Twitter’і Юлія Тимошенко: «Це така «народна гра» в «справедливого» Януковича, яка ніколи нічим не закінчиться». Справді, Янукович має можливість продемонструвати і Україні, і світу, що він заради справедливості і дотримання закону готовий посадити до в’язниці не лише лідерів опозиції, а й свого духовного батька. Нарешті розслідування справи Гонгадзе буде завершене. Ура. (Господи, скільки вже цього довелося чути!)

І по-п’яте. Створюється добра можливість відволікти увагу людей від реальних соціально-економічних проблем, запропонувавши їм ще один захопливий політичний серіал. «Кучма під лампою на допиті у Кузьміна». «Очна ставка Кучми і Пукача». «Литвин клянеться, що роздруківок не носив», «Плівки Мельниченка, покладені на музику». Ну, і таке інше.

До того ж, за Леоніда Даниловича не заступиться Захід, та й Кремлю не до нього, у Росії вже виборча кампанія починається.

Хіба що Леонід Данилович заговорить і розповість масу цікавих речей про нинішніх можновладців? Але це може спровокувати пред’явлення правоохоронцями вкрай неприємних для нього свідчень та доказів.

А тому якихось протипоказань до тривалих поневірянь Леоніда Даниловича Кучми по прокурорських кабінетах не видно. І наслідки можуть бути для нього і його родини дуже неприємними.

Микола Писарчук