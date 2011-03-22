Литвин каже, що не чекав порушення справи проти Кучми

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН назвав неочікуваним рішення про порушення кримінальної справи проти екс-президента Леоніда КУЧМИ за підозрою у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це В.ЛИТВИН сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання УНІАН щодо відкриття справи і щодо ситуації, що і його ім’я фігуруватиме у справі, а також, чи не є це політичним тиском на нього як на голову парламенту.

В.ЛИТВИН зазначив, що інформація про відкриття кримінальної справи прозвучала досить не очікувано.

«Це прозвучало досить не очікувано», - сказав В.ЛИТВИН і додав, що «якби питання ставилося відносно голови ВР, то очевидно, відповідне повідомлення прозвучало б».

«Я володію інформацію, яку черпаю із ЗМІ», - зазначив він.

«А що стосується коментарів і оцінок, то ви розумієте, що з етичної точки зору я не вважаю за потрібне давати будь-які оцінки і коментарі», - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН, відповідаючи на запитання, чи не може це бути політичним тиском на нього як на голову ВР, сказав: «Хотів би виключити постановку вашого питання у площині тиску».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН підтвердив інформацію про порушення кримінальної справи проти колишнього Президента України Л.КУЧМИ.

«...Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, які призвели до вбивства журналіста Гонгадзе», - сказав він.