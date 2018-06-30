Віхи тижня. Путін пролетів, Ющенко ожив, Пшонка заворушився

Клуб Кабміну, де проходили українсько-російські переговори, ще не чув таких солодких обіцянок від прем`єрів іноземних держав... У ГПУ заявили про можливу відміну горезвісних газових угод...

Російському прем`єрові не вдалося переконати українське керівництво в необхідності приєднатися до Митного союзу. Генеральна прокуратура все активніше впливає на політичне життя країни. Екс-президент Віктор Ющенко поступово повертається до реальності, а Юлія Тимошенко вважає шкідливою тезу про об`єднання опозиції.

Сватання на Інститутській

Клуб Кабінету Міністрів, в якому проходили українсько-російські переговори на рівні урядових делегацій, давно не чув таких солодких обіцянок від прем`єрів іноземних держав. Володимир Путін, схоже, вклав усі спеціальні чекістські навики в спробу вплинути на позицію свого українського колеги щодо євроінтеграції, навіть пообіцяв вітчизняній економіці вигоду в розмірі від 6 до 9 мільярдів доларів. Але Микола Азаров виявився непоступливим, а тільки повторював, наче мантру, тезу про необхідність знизити ціну газу для українських підприємств, та не виключив участі російських компаній у модернізації нашої газотранспортної системи і розробці шельфу Чорного моря. Такої зухвалої неконструктивності партнерів по імітації міждержавного діалогу Путін витерпіти не зміг, і, повернувшись до Москви, наголосив, що газові контракти треба виконувати.

На це йому з Києва відповів перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін, який не виключив відміни підписаних у січні 2009 року угод про поставки «блакитного золота» рішенням суду. Хоча далеко не факт, що такий варіант у Москві сприймуть позитивно, українська влада несподівано (можливо, для себе самої) пішла на загострення відносин із стратегічним партнером. Путіну, звичайно, наплювати на порушену за фактом перевищення повноважень під час підписання горезавісних угод кримінальну справу проти Юлії Тимошенко, але саме небажання Януковича і Азарова впасти в братні обійми Митного союзу навряд чи до душі російському прем`єрові. Українським керівникам саме час готуватися до масованої інформаційної агресії з боку сусідньої держави, як це вже було під час примушування Білорусі до співпраці в рамках МС.

Пшонка нагадав про субординацію

Тим часом генеральний прокурор України вирішив нагадати про себе. Ймовірно, Віктора Пшонку стурбувала підвищена активність його першого заступника, та й негоже президентському кумові відсиджуватися, коли йдеться про найважливіші для країни питання. Пан генпрокурор підкреслив, що дії Юлії Тимошенко в ході підписання газових угод становили загрозу національній економіці, заразом пообіцявши до кінця квітня завершити розслідування у справі Кучми. Це – вірне рішення, а поки приміщення головного слідчого управління ГПУ варто обладнати прес-залою і поставити кіоски з напоями і закусками. Відомі всій країні персони бувають у Генпрокуратурі з регулярністю, що підтверджує, що про них там пам`ятають і знають. Активізація Пшонки не сподобалася тільки Миколі Мельниченку, який заявив, що, судячи з висловів генпрокурора (про можливість відновлення справи проти Мельниченка), на Януковича тисне кучмівська мафія.

До речі, Генеральній прокуратурі, що не ризикнула, всупереч закликам Мельниченка, допитати Путіна, можна спробувати викликати на допит Джорджа Сороса. Цього міжнародного фінансового спекулянта і філантропа лідер парламентських «регіоналів» Олександр Єфремов звинуватив у фінансуванні опозиційних активістів в Україні, що готують перевороти за «північноафриканським сценарієм». Високопоставлений «регіонал» з властивою йому скромністю применшує роль української влади в наростанні невдоволення її діями серед населення. Мабуть, розбір польотів краще починати з самої Партії регіонів, що фактично монополізувала владу в країні?

З прицілом на «п`ятірку»

Представники влади тим часом і не збираються приховувати, що не мають наміру її віддавати за підсумками парламентських виборів. Міністр юстиції Олександр Лавринович оприлюднив концептуальні положення нового виборчого закону. Готовність встановити планку прохідного бар`єру на рівні 5%, яку нібито підтримує глава держави, грає роль «батога» для соратників Партії регіонів по парламентській більшості з КПУ і Народної партії, які останнім часом дуже «розійшлися». Головний комуніст Петро Симоненко відзначив, що пропонована змішана система відкриває шлях до парламенту виключно ставленикам олігархів. Ті, відверто кажучи, будуть послідовнішими і згідливішими за капризних комуністів. Готовність влади запустити на вибори в мажоритарних округах практично всіх охочих свідчить, що пропрезидентська більшість у сьомому парламентському скликанні створюватиметься не на базі фракції «регіоналів», а на підставі особистої відданості Вікторові Януковичу і наявність рекомендації глави його адміністрації. Отже заяви Яна Табачника, який охрестив 85% журналістів «холуями», Банковій об`єктивно вигідні, як і загальне падіння акцій Партії регіонів.

16 квітня ПР понесла втрату в особі її депутата ВР Міхала Лісіна, який розбився в Києві на своєму «Ламборжіні». Навряд чи депутат їхав на швидкості 60 км. На годину. Добре ще, що ДТП обійшлося без невинних жертв.

Оптимістичний Ющенко

Екс-президент Віктор Ющенко, наприклад, теж не виключає можливості участі в парламентських виборах. Само собою – у складі потужної націонал-демократичної сили, хоча завдяки його діям у роки президентської каденції поняття «потужна» і «націонал-демократична» виявилися космічно далекими один від одного. Але поки Віктору Андрійовичу важливіше розібратися з Генеральною прокуратурою, яка демонструє скепсис щодо його отруєння. Ющенко сьогодні розгрібає результати власної нерішучості на посту глави держави, і справа про отруєння ризикує перетворитися з його персональної голгофи важелем тиску на колишнього президента, якого можуть ангажувати до лав учасників альянсу «Анти-Юля». Звичайно ж, на провідні, згідно зі статусом ролі. Невипадково Тимошенко в черговий раз висловилася проти об`єднання всіх опозиційних сил, вважаючи за краще залишатися лідером непримиренних опонентів влади, акуратно відокремлених від «конструктивної опозиції».

Янукович бушував у Львові

Діючий президент тим часом випробував у Львові виїзну модель ефективного управління, обрушившись із критикою на керівництво західноукраїнських областей за непомірну крадіжку бюджетних коштів. Віктор Федорович закликав продумати механізм повернення вкраденого до державного бюджету. В рамках реформи влади, затіяної на Банковій, можна чекати відправки на місця циркуляра для визначення розмірів помірних/непомірних зловживань.

Судячи з того, наскільки болісно відбувається викорчовування «молодої команди» Черновецького в Києві, Януковичу потрібно або особисто «відривати голови» чиновникам, що прокралися, або виступити з ініціативою сплати прибуткового податку з корупційних доходів. Другий варіант в Україні здається реальнішим.

Щоправда, а судді хто?

Євген Магда