Як звільняли Довгого

Ще вчора секретар Київради Олесь Довгий все не міг розпрощатися зі своїм кріслом. О пів на п’яту вечора він вперто спростовувавінформацію ЗМІ про те, що написав заяву про відставку. А вже близько восьмої вечора заявив пресі, що зареєстрував заяву і проситиме всіх депутатів її підтримати, “тому що голосів однаково немає”.

У Партії регіонів одразу порекомендували Довгому не турбуватися з приводу відсутності голосів.

«Якщо Олесь Довгий не піде сам, то через тиждень він дізнається, чи є голоси за його відставку з посади секретаря Київради. Я б не радив Олесеві випробовувати долю. Для його політичної кар`єри буде краще піти самому», – зазначив народний депутат Олег Надоша.

У порядку денному пленарного засідання Київради на сьогодні питання відставки Довгого не значилося. Проте у стінах столичної мерії про це тільки і говорили. Ходили чутки, що питання про відставку буде внесене з голосу, причому з голосу самого Черновецького. Як виявилося, чутки не підтвердилися. Черновецький не захотів подивитися, як звільнятимуть його улюбленця.

Серед журналістів сновигає колишній столичний мер Олександр Омельченко. Розповідає про можливі кандидатури на посаду секретаря Київради замість Довгого. Головні претенденти на це крісло – Галина Герега (фракція ГАК) і Володимир Дейнега (фракція Партії регіонів).

– Вчора був повний місяць. Так учора ввечері був Дейнега, а сьогодні вранці вже Галина Федорівна. А що зараз буде в залі – тільки Бог знає, – сміється Олександр Олександрович. – Але на 9 ранку була Галина Федорівна. Зараз все узгоджують. Вчора ж голоси були під Дейнегу, а сьогодні треба збирати за Галину Федорівну…

– А ви кого підтримуєте?

– Я за матріархат. Я завжди вважав, що жінкам треба давати політичну волю, громадську діяльність. У всьому світі вже так. Просто наші чоловіки більш егоїстичні. Але прийде час…

Одна з небагатьох жінок-депутатів Київради, голова фракції БЮТ-Батьківщина Тетяна Меліхова прямує до сесійної зали.

– Вчора Леонід Михайлович сказав, що його попросили внести кандидатуру Гереги Галини Федорівни, депутата від ГАК на посаду секретаря, – розповідає пані Тетяна журналістам.

– А хто попросив?

– Думаю, партія влади: Попов, Янукович, Льовочкін…

– І що можна очікувати від цієї пані?

– Того ж, що очікували від Довгого, коли його обирали. Це ж людина з більшості Черновецького і Партії регіонів. Що таке ГАК? Це проект Хмельницького. Василь Хмельницький – народний депутат з ПР. Нам добре відомо, що з тих 3 тисяч 200 га земельних ділянок у Києві, які "ділилися" тут 1 жовтня, 1600 га було забрано якраз господарями ГАКу.

– Ваша фракція буде входити до більшості за нового секретаря?

– Фракція БЮТ-Батьківщина як не голосувала за одіозні рішення проти киян, так і не буде голосувати. І ні в яку більшість входити не буде. Ця більшість себе дискредитувала. Позиція нашої фракції – треба відправляти у відставку мера і переобирати Київраду.

– Сьогодні відставку Довгого ви будете підтримувати?

– Однозначно. Це така одіозна фігура, як і мер, як і більшість Київради.

У цей час повз преси швиденько пробігає соратниця Черновецького і депутатка від блоку його імені Алла Шлапак.

– Я не хочу називати це відставкою. Це рішення людини, яка дійсно має політичне майбутнє. Він звернувся до фракції з проханням підтримати його заяву, і фракція підтримує, – коментує звільнення, що гряде, Шлапак.

– А за кого будете голосувати?

– Наскільки я знаю, сьогодні не планується розглядатися питання щодо нового секретаря. У нас сьогодні засідання фракції і міський голова буде представляти свою кандидатуру. Тільки після цього я зможу коментувати.

На думку лідера фракції УДАР Віталія Кличка, відставка Довгого питань не вирішить, і єдиний вихід у цій ситуації – проведення дострокових виборів депутатів Київради і Київського міського голови.

– Хочете розвитку подій, які на нас чекають? Довгий, навіть написавши заяву про свою відставку, покаже, що Київрада не здатна працювати без нього, – розмірковує перед телекамерами Клчико. – Буде саботаж. Я в цьому впевнений. З цією більшістю, яка сьогодні є в Київраді, неможливо нічого зробити… Думаю, другу таку цинічну людину, як Олесь Довгий, у стінах Київради знайти важко. Тому однозначно, кого б ми не обрали, ця людина буде за своїми внутрішніми якостями набагато краще.

У залі з’являється Довгий.

– Шановні депутати, прошу переходити до роботи! – пониклим голосом звертається він до присутніх. – В залі зареєстровано 111 депутатів Київради. Кворум є… Ви всі знаєте, мабуть, зі ЗМІ і з результатів Погоджувальної ради, яку я сьогодні проводив, ми будемо мати дещо змінений сценарій проведення сьогоднішнього пленарного засідання, який відрізняється від того порядку денного, який вам всім був розданий і погоджений на президії.

Довгий просить у депутатів слова. Йде до трибуни. П’є воду. Витримує паузу. Збирається з духом і починає прощальну промову, зазначивши на початку, що за регламентом всі політичні заяви і виступи переносяться на кінець будь-якого пленарного засідання.

– Але сьогоднішня заява є неполітичною і вона безпосередньо стосується формату проведення пленарного засідання, – наголошує Довгий і набравши повітря у груди продовжує. – Я неодноразово думав про те, як я маю виступити перед вами у цій президії. Я знаю, що багато хто з вас чекає від мене різкого виступу і різкої оцінки всьому, що останнім часом відбувалося у Київраді. Але я вважаю, що сильним є той, хто може прийняти рішення зупинити наростаючий конфлікт, а не продовжувати його. Я першим роблю цей крок. Це моє рішення. Я закликаю вас всіх підтримати моє рішення, мою позицію і перегорнути сторінку протистояння, для того, щоб зберегти все краще напрацьоване в цій сесійній залі під час нашої спільної роботи…

Я переконаний, що той наступник, який сьогодні знаходиться серед нас у цій сесійній залі, повинен не лише зайняти посаду секретаря Київської міської ради, а повинен стати справжнім лідером депутатського корпусу… Я хочу подякувати вам і попросити всіх без виключення…

– …пробачити, – жартує хтось з журналістів.

– ...підтримати моє клопотання про… – Довгий робить паузу, – звільнення мене з посади секретаря київської міської ради. Я прошу всіх підтримати моє рішення про відставку.

Після промови секретаря заступник голови фракції Блоку Кличка в Київраді Наталя Новак пропонує включити до порядку денного засідання також питання про недовіру Київському міському голові і дати виступити бажаючим щодо звільнення Довгого. А Тетяна Меліхова наполягає на розгляді питань про дострокове припинення повноважень київського міського голови Черновецького і його заступника Довгого і зверненні Київради до Верховної Ради з клопотанням щодо прийняття постанови ВР про призначення позачергових виборів депутатів Київради та Київського міського голови.

Вирішальне слово за головою постійної комісії Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики Віталієм Павликом.

– Ті питання, які ви пропонуєте, стосуються інших питань, – незрозуміло висловлюється депутат. – Наразі єдине питання підготовлене і може буде розглянуте – це заява Олеся Станіславовича.

– Ставлю питання на голосування. Прошу підтримати, – сумним голосом звертається до нардепів Довгий.

112 з 113 депутатів голосують “за”.

Довгий з сумним обличчям дякує і закриває засідання. До преси не виходить.

– Те, що сьогодні відбулося засідання Київради, і результати голосування говорять про те, що мої пропозиції, моє бачення були почуті. Це перший крок, – зазначає задоволений голова КМДА Олександр Попов. Наступним кроком він обіцяє обрання нового секретаря Київради та «очищення від корупції».

Завтра Довгого викликають на допит в УБОЗ - у справі про незаконне відчуження майна і землі, яка належала територіальній громаді міста Києва. Хоча думається, що після добровільної відставки йти туди йому вже не страшно...

Анна Ященко