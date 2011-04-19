Довгого викликають на допит в УБОЗ
11:00, 19 квітня 2011Політика
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Джерело: 18 квітня проігнорував
Секретаря Київської міської ради Олеся ДОВГОГО викликають на допит в Управління по боротьбі з організованою злочинністю міста Києва у середу, 20 квітня.
Про це УНІАН повідомило джерело в столичному УБОЗ.
За словами співрозмовника агентства, О.ДОВГОГО викликають на допит у справі про незаконне відчуження майна і землі, яка належала територіальній громаді міста Києва.
При цьому джерело зауважило, що О.ДОВГИЙ 18 квітня вже проігнорував аналогічний виклик.
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