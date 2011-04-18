Довгий не збирається у відставку

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявляє, що не має наміру йти у відставку й спростовує інформацію ЗМІ про те, що він писав і подавав у секретаріат для реєстрації заяву про відставку з посади за власним бажанням.

Як пише газета “Сегодня”, про це виданню заявив особисто О.ДОВГИЙ.

"Ніяких заяв я не писав. І я не знаю, хто пише такі папери від мого імені", - підкреслив О.ДОВГИЙ.

Як повідомлялося, сьогодні деякі ЗМІ написали з посиланням на джерела, що в секретаріаті Київради зареєстрована сьогоднішнім числом заява секретаря міськради О.ДОВГОГО про відставку за власним бажанням.

На завтра, 19 квітня, заплановано засідання сесії Київради.

Для відставки О.ДОВГОГО необхідний 61 голос депутатів