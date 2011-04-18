Довгий таки написав заяву про відставку

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ сьогодні написав заяву про відставку.

Про це повідомляє газета “Сегодня” із посиланням на самого О.ДОВГОГО.

За даними ЗМІ, заява була написана у понеділок близько 20.00.

"Я зареєстрував заяву. Попросив у своєї фракції її підтримати. Також попрошу всіх депутатів, щоб її підтримали, тому що голосів однаково немає. Мотивацію цього я скажу завтра. Я проінформував про це своїх колег і Леоніда Михайловича (ЧЕРНОВЕЦЬКОГО). Я попросив їх мене зрозуміти", - цитує видання секретаря Київради.

Газета при цьому зазначає, що ще о 16.20 сьогодні, у понеділок, О.ДОВГИЙ спростовував усі чутки про своє звільнення.