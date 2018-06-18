Дані щодо бюджету: начебто все добре, але оптимізму не більшає

Витрати бюджету з обслуговування держборгу перевищують сумарні видатки на оборону, охорону здоров’я та культуру. При цьому Азаров планує нарощувати заборгованість…

Казначейство оприлюднило інформаціюпро виконання державного бюджету за доходами у січні-квітні 2011 року

Так, за ці місяці до загального та спеціального фондів бюджету України надійшло 89808,3 млн. грн. (із урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету), що на 15486,8 млн. грн., або на 20,8% більше, ніж за відповідний період 2010 року. При цьому за січень-березень 2011-го було мобілізовано 66380,8 млн. грн., отже, у квітні – 23427,5 млн. Узагалі держбюджетом на 2011 рік заплановано доходи на рівні 285072,8 млн. грн., тобто за 4 місяці зібрано 31,5% річного плану, що доволі непогано. Це дає підстави говорити про те, що уряд іде з випередженням плану з мобілізації доходів.

До загального фонду у січні-квітні надійшло 77210,6 млн. грн., що на 19 056,5 млн., або на 32,8% більше, ніж за такий самий період 2010 року. Протягом першого кварталу 2011-го надійшло 56 670,5 млн. грн., тобто у квітні – 20540,1 млн. Враховуючи, що держбюджетом передбачено зібрати до загального фонду 239630,3 млн. грн., бачимо, що за 4 місяці виконано 32,2% річного плану.

За даними Казначейства, з податку на додану вартість (з урахуванням відшкодування ПДВ) у січні-квітні року до загального фонду надійшло 40472,2 млн. грн., що становить 109,6% до планових показників цього періоду. Річний план – 107349,1 млн. грн., тобто за 4 місяці бюджет отримав 37,7 % від його обсягу. Проте Казначейство не повідомляє про обсяги відшкодування ПДВ за ці перші 4 місяці поточного року. Відомо лише, що протягом першого кварталувідшкодовано майже 9 млрд. грн.

Враховуючи, що цього року заплановано відшкодувати 37,5 млрд. грн., можемо вважати ситуацію з відшкодуванням ПДВ більш позитивною, ніж це було в попередні кілька років.

Податку на прибуток підприємств надійшло 13107,2 млн. грн., що становить 104,9% до планових показників. План на рік – 44343,8 млн. грн., отже, за 4 місяці маємо 29,6% річного обсягу.

До спеціального фонду бюджету за січень-квітень надійшло 12597,7 млн. грн. (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету). Враховуючи, що в січні-березні надійшло 9710,3 млн., можемо визначити, що у квітні до держбюджету мобілізовано 2887,4 млн. грн. Річний показник – 45442,5 млн. грн., тобто за 4 місяці отримано 27,7% від річного обсягу.

Не можна не відзначити загалом позитивної динаміки надходжень до держбюджету. Правда, непокоїть продовження практики оприлюднення доволі обмеженої інформації про виконання держбюджету. А ще – постійна зміна формату надання інформації. Так, протягом останніх восьми місяців Казначейство, припинивши надавати інформацію про мобілізацію коштів щодо головних податків (ПДВ, податку на прибуток та акцизів), оприлюднювало лише узагальнену інформацію про податкові та неподаткові надходження до держбюджету. У цьому місяці ми зіштовхуємося з тим, що знову видається інформація про кошти від ПДВ та податку на прибуток, однак немає даних про податкові та неподаткові надходження.

Таку некоректність з боку Казначейства щодо формату оприлюднених даних, які мають суспільне значення, навряд чи можна вітати. Якщо Мінфін не зобов’яже Казначейство оприлюднювати розширену інформацію, яку, крім усього іншого, можна було б зіставляти та аналізувати, це змусить громадськість та ЗМІ більш активно користуватися правами, передбаченими законом "Про доступ до публічної інформації". Не впевнений, що бомбардування Казначейства запитами щодо інформації, яку воно могло б і так оприлюднювати, сприятиме його роботі.

***

Для аналізу виконання держбюджету важливе значення має не тільки його дохідна, а й видаткова частина. Так, за даними Казначейства, відкриті асигнування загального фонду держбюджету у січні-квітні 2011 року (без урахування видатків на обслуговування державного боргу та міжбюджетних трансфертів) станом на 04.05.2011 становили 53054,8 млн. грн.

Доходи державного бюджету в частині коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих, становлять 813,2 млн. грн., або 97,2% розпису на січень-квітень.

Відкриті асигнування для видатків загального фонду в частині міжбюджетних трансфертів - на суму 27180,5 млн. гривень, що становить 99,2% розпису цей період.

Зокрема, дотацію вирівнювання перераховано в сумі 14529,2 млн. грн., що становить 100,0% розпису. (Річний показник – 43582,2 млн.).

Із загального фонду державного бюджету місцевим перераховано субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту населення на суму 11596,5 млн. грн., або 98,8% розпису, що відповідає фактичним зобов’язанням місцевих бюджетів. Зокрема енергетичні субвенції перераховано в обсязі 2911,4 млн. грн., або 96,8% розпису. (Річний показник щодо енергетичних субвенцій – 7000 млн.).

Погашення державного боргута сплата відсотків – як зовнішнім, так і внутрішнім кредиторам – у січні-квітні 2011 року здійснюється вчасно, за графіком.

На видатки з обслуговування державного боргу помісячним розписом асигнувань загального фонду бюджету на січень-квітень передбачено 5955,3 млн. грн., станом на 26.04.2011 видатки з обслуговування держборгу сягають 5659,6 млн. грн. (у т.ч. щодо внутрішнього – 4371,9 млн., зовнішнього – 1287,7 млн.), що на 295,7 млн. менше й становить 95,0%. (Річний показник витрат з обслуговування внутрішнього боргу - 14932,3 млн. грн., зовнішнього – 8069,3 млн.).

Слід нагадати, що витрати бюджету лише з обслуговування держборгу перевищують сумарні видатки на оборону (13584,9 млн.), охорону здоров’я (7184,5 млн.) та культуру (1808,5 млн.). При цьому уряд Азарова має намір нарощувати заборгованість як цього, так і наступного року.

Так, на погашення державного боргу помісячним розписом фінансування загального фонду бюджету на січень-квітень 2011 року передбачено 18338,2 млн. грн., станом на 26.04.2011 витрати з погашення державного боргу становлять 16663,6 млн. (у т.ч. внутрішнього – 11072,1 млн., зовнішнього – 5591,5 млн.), що на 1674,6 млн. менше й становить 90,9%. (Річний показник – 61493,1 млн. Щодо внутрішньому боргу - 37522,8 млн. зовнішнього – 23970,3 млн.).

Державні запозичення на січень-квітень передбачено в сумі 25563,7 млн. грн., і станом на 26.04.2011 до бюджету надійшло 25235,2 млн. (внутрішніх – 12542,5 млн., зовнішніх – 12692,7 млн.), що на 328,5 млн. менше й становить 98,7%. (Річний показник запозичень – 88337,5 млн. грн.,і з них внутрішні – 48587,5 млн., зовнішні – 39750 млн.).

Слід також звернути увагу на так звані державні гарантії за кредитами українським підприємствам.

У рахунок погашення заборгованості перед бюджетом підприємств-позичальників за іноземними кредитами, залученими під державні гарантії та за субкредитними угодами, укладеними в рамках спільних проектів зі Світовим банком та Європейським банком реконструкції і розвитку, помісячним розписом повернення кредитів на січень-квітень 2011 року передбачено 1513,9 млн. грн. Станом на 26.04.2011 до загального фонду надійшло 196,6 млн. грн., що на 1317,3 млн. менше й становить 13,0%.

Отже, як бачимо, надавши державні гарантії за кредитами підприємствам, уряд змушений розплачуватись за рахунок бюджету, тобто всіх українських громадян і не має можливості, а схоже, і бажання, хоча б третину цих коштів повернути до державної скарбниці. Це давня українська практика, яка застосовується всі роки незалежності.

Очевидно, що практика таких держгарантій, поєднана з нарощенням держборгу, підриває можливості для виходу з економічної кризи та зумовлює безгрошів’я не тільки в короткостроковій, а й навіть довгостроковій перспективі. Не дає можливості підвищувати зарплату працівникам бюджетної сфери та соціальний захист населення. А це навряд чи може вселяти оптимізм щодо економічної ситуації в найближчі роки.

Борис Кушнірук, економіст