Іван Бокий: Відкриватиму сесію я, і хай Литвин не ображається

Інтерв’ю з головою підготовчої групи з відкриття сесії Верховної Ради нового скликання Іваном Боким

Іване Сидоровичу, днями Ви були призначені головою підготовчої групи з відкриття сесії Верховної Ради нового скликання? Що нового передбачається в самій процедурі відкриття?

Процедура відбуватиметься за новим регламентом - у два етапи.

О десятій годині ранку розпочнеться урочисте засідання, яке відкриває голова Верховної Ради попереднього скликання. Він викликає найстарішого депутата Верховної Ради, а ним є Іван Герасимов. Старійшина читає присягу депутатського корпусу, звучить гімн України, а потім усі піднімаються на другий поверх у кулуари й підписують присягу. Текст цієї присяги зберігається в кожного в особовій справі.

А о дванадцятій годині відкривається власне сесія. На неї запрошено дипломатичний корпус, голів обласних рад, Президента, прем’єр-міністра, членів уряду, суддів, генпрокурора. Буде приблизно сімдесят два посли. І вже за столом головуючого сидітиму я як голова підготовчої групи. Я надаю слово для відкриття сесії Герасимову. Литвин ображався, що начебто має бути якось інакше, але за новим регламентом має бути саме так.

Далі оголошується тимчасова президія. Її формують заздалегідь, голосування не потрібне: представники чотирьох політичних сил посилають своїх представників у президію - і все. Зараз ідуть дискусії - запрошувати чи не запрошувати до президії КПУ. Соціалісти вже мають представництво у президії в моїй особі, отже, ще одного соціаліста садити в президію було б перебором. Ми готові віддати цю квоту комуністам, але чи вони її приймуть і чи буде згода на це решти політичних сил, я не знаю.

Тимчасова президія має діяти до обрання голови Верховної Ради. Підготовча ж група діє до моменту обрання комітетів Верховної Ради. Але її функції, так би мовити, чисто розпорядні. Це давати доручення апаратові, управлінню справами, вирішувати питання розселення в готелі й таке інше.

Раніше Ви казали, що в цьому парламенті кількість парламентських комітетів буде зменшено?

Поки що я не знаю. Це питання вивчає одна з підгруп нашої робочої групи, під головуванням Юрія Ключковського. Є різні думки, наприклад - об’єднати комітети євроінтеграції та закордонних справ. Але об’єднати їх важко: комітет європейської інтеграції займається адаптацією нашого законодавства до європейського. Подібні комітети існували практично в усіх парламентах, які готувалися вступати до ЄС.

Як Ваша група працює з “Регіонами”, раніше говорилося, що вони відкликають заступника голови групи Василя Хару?

Василь Хара працює, ще один регіонал Олександр Пеклушенко очолює підгрупу нашої групи.

А як розподілятимуться місця в сесійній залі - за лівизною, чисельністю чи за традицією?

Над цим працює комп’ютер. Це залежить від кількості депутатів, від конфігурації в коаліції.

Якщо буде таки створено “широку” коаліцію, чи встановила СПУ межу, за якою компроміс для неї неможливий?

Я скажу так, як маю сказати. Я член політвиконкому партії, і на цю тему можу говорити, коли прийнято рішення політради партії. Ми не бачимо можливості такої коаліції. Уявіть собі, що президентська команда об’єднається з Партією регіонів. Що вона одержить на наступних виборах? Для них це невигідно, хоча торги тривають, переговори йдуть. Почесний голова “Нашої України” (Віктор Ющенко. – УНІАН) заявив, що він бачить коаліцію тільки в складі трьох сил. І якщо думати про перспективу для країни, то альтернативи нашій коаліції просто немає.

Ваші представники кажуть, що Соцпартія зазнає втрат через те, що вони увійдуть у помаранчеву коаліцію й перебуватимуть у владі...

Це – правда. Наше суспільство, на жаль, політично неграмотне. Згадайте знамениті ленінські слова: “Важнейшим из искусств для нас являеться кино”. Але ми цю фразу обриваємо. Хоча далі йшли слова: “Пока народ – безграмотний”. Зараз кіно замінило телебачення. І зомбування людей дійшло свого піку. Бо якби вибирали програму, то хіба є програма краща за програму СПУ?

Зараз щодня з’являються суперечливі повідомлення про створення коаліції. То “Наша Україна” виходить з перегорів, то не виходить...

Як казав Соломон - і це мине. Наші політики люблять одне одного подратувати...

Сьогодні політики всіх переконують, що ніхто з переговорників не обговорює поки що нічого, окрім засад зовнішньої політики, програми Президента та регламенту коаліції, жодним чином не торкаючись питання розподілу посад. Хоча ніхто в це не вірить. Скажіть бодай таку річ. Принцип розподілу посад, який колись пропонували соціалісти та БЮТ (усім дати – залежно від отриманого відсотка), зберігся?

Мене питає один журналіст: а правда, що Вінський буде віце-прем’єром за Юлиного прем’єрства? Я кажу, правда, але не знаю, де ви цю правду взяли.

Ідуть різні прикидки, лунають різні пропозиції, кожна політична сила бачить свою людину на якісь посаді. І ми кажемо, що бачимо Мороза на посаді спікера. І БЮТ каже, що вони бачать на цій посаді Мороза. “Наша Україна” хоче бачити когось свого. Як вийде, побачимо.

Я завжди переживаю, щоб у сесійній залі був елементарний клімат довіри. І ніхто краще за Мороза цього не зробить. Ніякий Безсмертний, при всій повазі до нього, цього не зробить у силу свого характеру. Ми ж бачимо, як Безсмертний уміє налаштувати проти себе людей. Це ж величезний талант - так людей проти себе настроїти. Ясно, що і Олександр Олександрович не в усіх викликає розуміння і не до кожного дійде. Але все-таки він уміє згуртовувати великий депутатський колектив, і цього в нього ніхто не забере. У тому складному парламенті, який ми отримали, зараз кращої кандидатури не знайти. Це щоб не посваритися ні зі своїми, ні з чужими. Бо нападок на спікера завжди буде багато...

Ми говоримо про Мороза, але це не означає, що ми кажемо: буде тільки він.

Як Ви святкуватимете перший день відкриття сесії?

Поїдемо в ресторанчик - десь подалі від міста. Хтось випиває чарочку, я не п’ю. Піднімемо тости за те, що відкрили сесію, що дожили, що нас обрали і що не зганьбилися перед людьми.

Маша Міщенко