Як ми їздили до Януковича в Межигір’я

Під час прес-конференції 4 червня 2010 року за підсумками 100 днів роботи Віктор Янукович запросив журналістів у Межигір’я до своєї резиденції. “Збирайтеся, їдемо зараз, без підготовки”, – сказав Янукович. Втім дуже швидко з’ясувалося, що президент не зважив на свій щільний графік, й запрошення для преси перенесли на “як тільки, так і зараз”...

Обіцянка лишається невиконаною вже рік з хвостиком.

Тож сьогодні, у День свого професійного свята, журналісти планували провести акцію у селі Нові Петрівці біля президентської резиденції з вимогою, щоб Янукович врешті-решт показав свої володіння. Але сільський голова Нових Петрівців Родіон Старенький подав у Київський окружний адміністративний суд позов на організаторів акції. І суд швиденько заборонив акцію журналістів біля Межигір’я. Своє рішення суддя аргументувала тим, що при подачі заявки "було порушено принцип завчасного сповіщення". Крім того, за її словами, "суд бере до уваги гарантоване людині право на відпочинок". "Існує реальна небезпека порушення громадського порядку".

Рух «Стоп Цензурі!» назвав абсурдним і неправовим таке рішення.

«Право на мирні збори гарантовано Конституцією України, і не може обмежуватися. Заборона мирного зібрання журналістів під прикриттям захисту права президента на відпочинок в позаробочий час є комічною та позбавлена здорового глузду», – йшлося у заяві руху.

У «Стоп Цензурі!» закликали журналістів зібратися в Межигір’ї, аби “проконтролювати виконання рішення суду про заборону їх акції”.

Тож сьогодні близько 8-ї ранку близько 60 представників преси прибули до резиденції президента. Там на нас вже чекав сільський голова Нових Петрівців.

– Це не місце для таких акцій, – пояснював рішення суду Родіон Старенький. – Такі акції можна проводити на площах, майданах, але не на вулицях…

– Яким законодавчим актом це регламентується? У нас є право на вільні збори. І ніде не зазначено, де вони можуть проводитися…

– Ми звернулися до суду і суд дав оцінку нашим вимогам.

– А чому ви звернулися до суду?

– Це приватний сектор, тут проживають люди, відпочивають, тут вони їздять і ходять на роботу… Ви як журналісти постійно вимагаєте від будь-якої особи, яка займає місце в нашій політиці чи яка перебуває на керівних посадах в органах державного управління, дотримання законодавства. А самі сьогодні його порушуєте. Є рішення суду, але ви зібралися тут.

– Ми приїхали за редакційним завданням. Перевіряємо, як виконується рішення суду.

– Невже Президент, чиї інтереси ви зараз відстоюєте, скаржився, що його право на відпочинок порушується? – цікавимося у сільського голови.

– Президент не скаржився.

Тоді ми запитали, чи скаржився хтось з мешканців села. Старенький також розповів, що разом з журналістами прогулявся по одній з вулиць поряд з Межигір’ям.

– Одна мешканка сказала, що проти проведення акції, другий - що 50 на 50, а третій, що йому все одно.

– А у чиїй власності знаходиться ця земля під Межигір’ям?

– Я знаю, але вам не скажу. Власник міг змінитися. Звертайтеся до Вишгородської районної адміністрації. Земля знаходиться за межами села.

Володіння президента від “простих смертних” відмежовує паркан. Він буквально кілька сантиметрів не досягає землі. Один з фотографів ставить на асфальт камеру, щоб хоч краєм “ока” подивитися, що ж там так ховають за тим високим зеленим парканом.

– Там світле майбутнє, – жартує хтось з журналістів.

Але сенсації не вийшло. За парканом видніється черговий паркан. Також в кадр потрапляють берці. Вочевидь чергова “оборонна” лінія...

Десь після півгодинного очуківання журналістів просять розступитися від дороги – має виїжджати Янукович.

Паркан відкривається. Кортеж з 4-х мерседесів, в одному з яких перебуває гарант, “пролітає” повз журналістів, не зупиняючись.

Слідом виїжджає Шкода. З неї виходить прес-секретар Януковича Дарка Чепак з оберемком білих і червоних троянд і зі словами “від імені президента і прес-служби хочу побажати вам всього найкращого і привітати вас з днем журналіста” намагається вручити журналістам по квітці. Представники преси від троянд відмовляються. Прес-секретар трішки спантеличена.

– Акцію заборонили. Чому ж ви нас чекали? – цікавимось у прес-секретаря президента.

– Я прочитала в Інтернеті, що ви тут будете. І оскільки сьогодні день журналіста, звичайно, треба вас привітати.

– Чому президент особисто не зупинився нас привітати?

– Президент поїхав на роботу… Служба безпеки забороняє йому зупинятися в кортежі. Десь зараз має бути вивішено на сайті офіційне привітання. Сьогодні у Президента буде неформальне спілкування з керівниками провідних ЗМІ.

– Ви питали президента, чому протягом року не можна було запросити журналістів до Межигір’я?

– У вас буде можливість поставити це запитання на прес-конференції наприкінці червня-початку липня. У нас був запланований міжнародний візит як раз на ці дні. Приймаюча сторона попросила перенести його на два тижні. Через це ми запланували прес-конференцію не власне на день журналіста, а пізніше… Президент нічого не боїться. Ви будете мати можливість поговорити з ним.

– Президент знає, що ініціативний голова сільської ради заборонив проводити акцію?

– Знає

– І як він до цього ставиться.

– Думаю, сьогодні о першій годині з ним можна буде про це поговорити.

Від імені Януковича пані Дарка також хотіла передати представникам преси величезний торт з написом "З днем журналіста", який зайняв майже весь багажник автівки. Але на солодкий подарунок від президента ніхто не купився. Тож його поставили на сходи комендатури. Квіти ж Чепак довелося покласти прямо на землю біля в’їзду до резиденції.

– Перша реакція журналістів на вітання мене дещо здивувала, – сказала вона згодом в інтерв’ю УНІАН. – Хтось із журналістів запропонував: давайте не брати квітів і відмовимося від подарунку. Щоправда потім деякі дівчата все-таки взяли собі по квітці – їм було приємно отримати привітання, як і будь-якій людині. Насправді мені шкода щирої праці наших кондитерів з Державного управління справами, які старалися, пекли торт для журналістів, сподівалися, що їм смакуватиме, а зовсім не для того, щоб його кинути на вулиці. Я щиро бажаю всім журналістам успіхів у професійній діяльності, творчого натхнення і, звичайно, гарно відсвяткувати сьогоднішній день.

Чепак розповіла, що торт виготовили на замовлення президента спеціально до цього свята. А букет троянд вона купила за власний кошт.

– Президент зробив так, як ми і думали. Він боїться журналістів, це очевидно, – вважає журналіст “Української правди” Мустафа Найєм. – Якщо б вийшов Віктор Федорович і просто привітав журналістів – це було б логічно, цивилізовано й розумно... Ми хочемо потрапити в Межигір’я не тому, що любимо Віктора Федоровича чи хочемо побачити, де він живе. Ми хочемо побачити, чи дійсно відповідає те місце, де він живе, його декларації. У нас є підозри, що ця земля була відчужена незаконно, за сумнівними схемами. Президент, який заявляє про те, що він бореться з корупцією, не допускає пресу до себе додому і перед журналістами проїжджає на великій швидкості. Замість нього виходить жінка-прес-секретар і нам намагається втюхати квіти у день нашого свята. У річницю своєї обіцянки нам на суді забороняють збиратися. Чому народ має вірити в реформи, чому ми повинні вірити хоч слову цієї людини, якщо вона не виконує елементарних обіцянок?

… Сьогодні ввечері на телеканалі ТВi стартує телемарафон "Повний доступ", присвячений журналістам, журналістиці й прозорості органів влади. Януковича на нього теж запросили. Але якщо у нього не було хвилини зупинитись біля своєї оселі для журналістів, то навряд чи він “витратить” цілий вечір на спілкування зі ЗМІ. Береже себе…

Анна Ященко

Фото УНІАН