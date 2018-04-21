Скільки кандидатур на посаду прем’єра внесуть Президентові?

Дивне питання, скаже читач. Зрозуміло, що коаліція, яка, дасть Бог, сформується найближчим часом, внесе єдину й неповторну кандидатуру на пост глави уряду. Чи то тендітну жіночку з косою, чи то кремезного коротко стриженого чолов’ягу, чи то неквапливого усміхненого добродія з азійським типом обличчя, а може, й молодика в окулярах, на диво схожого на Кролика з мультика...

Насправді відповідь аж ніяк не є такою однозначною. Прочитаємо уважно текст закону України „Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року. Частину 7 статті 83 сформульовано таким чином: „Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем’єр-міністра України, а також відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України”.

Зауважимо, саме „пропозиції” - у множині. А множина, як відомо, і в підручниках з граматики, і у правових тлумаченнях означає „дві і більше”. Але не менше.

Далі процедуру розписано чітко. Пункт 9 частини 1 статті 106 містить повноваження, за якими ПрезидентУкраїни „вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції”.

Ну а згідно з пунктом 12 частини 1 статті 85 зміненої Конституції, Верховна Рада України має повноваження призначити за поданням Президента України прем’єр-міністра України.

Граматична форма множини слова „пропозиції”, вжита у ч. 7 ст. 83 Конституції України, передбачає, таким чином, внесення Президентові України саме кількох пропозицій по кандидатурі прем’єр-міністра. Тобто, повинно бути внесено не менше, ніж дві пропозиції.

Після цього Президент, діючи відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 106 Конституції України, визначається і вносить подання про призначення глави уряду до ВР. Таким чином, за логікою, подання глави держави вноситься уже стосовно однієї кандидатури – вибраної Президентом із числа запропонованих коаліцією депутатських фракцій. Потім – слово за парламентом. Або проголосує за прем’єра, або ні.

Відомо, що кожне слово в такому документі, як Конституція країни, сто разів обдумується і редагується. Здається, і в цому випадку множина з’явилася не випадково. Надання главі держави права альтернативного вибору із запропонованих парламентською коаліцією кандидатур забезпечує рівномірний розподіл відповідальності між Верховною Радою та Президентом України. Припустимо, що Верховна Рада вносить Президентові лише одну, безальтернативну пропозицію. Тоді участь Президента України у процесі призначення прем’єр-міністра України була б, по суті, непотрібною. Він виступав би у ролі безгласного і безправного посередника. Коаліція цілком могла б винести питання про призначення глави уряду безпосередньо на розгляд Верховної Ради України.

Але оця сама множина слова „пропозиції” може дати Президентові підстави для вимоги подання кількох кандидатур на прем’єра. Щоб нагадати політикуму й суспільству, що глава держави не посередник між політичними силами і гілками влади, а сильний і самостійний гравець.

Микола Писарчук

P.S. Свіжий анекдот на „злобу дня”. Чолов’яга у пивбарі випиває добрий десяток кухлів пива, а потім починає поводити себе дивно. Набирає пиво у кухоль, іде до туалету й повертається звідти вже з порожньою посудиною. І так – разів з десять. Зацікавлений бармен тихенько йде вслід за добродієм до вбиральні і бачить, як той виливає пиво в унітаз, потім повертається – і знову наповнює кухоль. „Вам що, наше пиво не подобається”, - запитує бармен. „Та ні, чудове свіже пиво”, - відказує відвідувач. „Чому ж ви так чините?” - „Бачте, набридло бути посередником!”