БЮТ і Наша Україна в Київраді: розкол чи очищення?

Вчора депутат Київради Олександр Бригинець (фракція БЮТ) після того, як «Наша Україна» відмовилася разом з іншими опозиціонерами з БЮТ і Блоку Кличка залишити сесійну залу, звинуватив її в тому, що фракція НУ остаточно здалася Черновецькому і що саме її голосами проводяться рішення Київради. Тому на «Нашій Україні», як і на промерській більшості, лежить відповідальність за ухвалені того дня рішення.

У відповідь спікер «Нашої України» Зорян Шкіряк нагадав, що рішення сесія ухвалює не тільки за рахунок голосів депутатів від «Нашої України», а й за рахунок тих, хто вийшов з БЮТ. «Нагадую панові Бригинцю, що сьогодні в сесійній залі були присутні більше 80 депутатів Київради, з них нашоукраїнців - 12. 82 мінус 12 дорівнює 70, тоді як для ухвалення рішень достатньо 61 голосу. Таким чином, успішні голосування з сумнівних питань забезпечували якраз ті 15 колишніх членів фракції БЮТ, які перекинулися у промерську більшість. Тому панові Бригинцю краще коментувати якість списку свого блоку і відверто розповісти громаді, як туди потрапили нинішні перебіжчики», - заявив нашоукраїнець. - Дуже прикро, що наші колеги по «ДемКиєву» (БЮТ, Наша Україна, Блок Кличка. - Ред.) не підтримали нашої ініціативи щодо введення в Києві до кінця поточного року мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і цін на хліб - напевно, легше втекти з поля бою. Мусимо припустити, що так діють вибори, які наближаються. Дехто починає бачити в «Нашій Україні» не союзників, а конкурентів».

Що означає несподівана публічна суперечка у лавах київських опозиціонерів? Розкол, спровокований хитрою тактикою Черновецького, або щось подібне до «Милі посваряться – краще помиряться»?

- Впевнений, що союз БЮТ і «Нашої України» найбільш природний в нинішній ситуації, - говорить Олександр Бригинець, - Сподіваюся, що саме в такому форматі ми і сформуємо більшість як у Києві, так і в країні. Проте, на прохання Зоряна Шкіряка, прокоментую ситуацію з перебіжчиками.

Далі йде текст, написаний Олександром Бригинцем. Про списки, зрадників і незрадників Не секрет, що політичні сили на виборах 2006 року - перших реально партійних виборах - включили в свої списки дуже багато «неідеологічних» депутатів. А простіше кажучи - аполітичних представників бізнесу, мета яких бути у владі за будь-яку ціну. Це, на жаль, стосується всіх політичних сил на всіх рівнях - від сільради до Верховної Ради

Але в безкомпромісних опозиційних політичних силах - таких, як БЮТ, - відбувається очищення. Саме те, що БЮТ безкомпромісний і опозиційний, не залишає своїм депутатам можливості бути одночасно і з тими, і з тими. Аполітичні бізнесмени шукають можливості знаходиться у владі чи біля влади, тому зраджують, тому переходять до провладних опонентів. У неопозиційних і непринципових фракцій необхідності такого вибору немає. А навіщо? Якби БЮТ співпрацював з Черновецьким, а не боровся з ним, ніхто б з бізнесменів не вийшов з БЮТ. Те саме стосується «Нашої України» - там, де ця політична сила опозиційна і безкомпромісна - у Верховній Раді - з неї через ці характеристики біжать зрадники цілими партіями і поодинці. Там, де фракція компромісничає, потенційні зрадники залишаються всередині партії. Партію регіонів, наприклад, ці процеси взагалі не зачепили саме тому, що вона не опозиційна і не безкомпромісна. Висновок: не варто хвалитися тим, що у когось не знайшлося зрадників. Спочатку треба зрозуміти, що зрадити можна, наприклад, ідеї, а якщо немає ідей, то і зраджувати, власне, нічого.

З київської фракції «Наша Україна», до речі, теж втекли два депутати. Але коли? Тоді, коли під керівництвом попереднього лідера фракції «Наша Україна» була більш опозиційною і принциповою. Як тільки НУ стала на шлях часткової співпраці з Черновецьким, відтік депутатів припинився. Та і київрадних «зрадників» з`їзд «Нашої України», на відміну від опозиційного і безкомпромісного БЮТ, не виключив з депутатів. Думаю, тому що Черновецький вступався за своїх перед Ющенком, який поки не зайняв чіткої позиції по відношенню до мера. Сподіваюся, помітивши роздачу землі в Пироговому, та інші антинародні вчинки команди Черновецького, Президент займе відповідну позицію, незважаючи на особисту симпатію до Леоніда Михайловича його друзів і родичів. Узяти хоча б, наприклад, віддані у приватні руки 100 гектарів зелених зон в урочищах Покал і Бичок. Але про них нижче...

Я симпатизую багатьом заявам Зоряна Шкіряка. 14 червня на сесії Київради після виходу з зали БЮТ і Блоку Кличка він заявив журналістам, що, хоч його фракція і залишилася в залі, він особисто не піде туди і не голосуватиме. Після цього я готовий був пробачити йому навіть те, що 24 травня він разом зі своїми 5 однопартійцями проголосував за створення Київського медіа-холдингу», тобто за виведення київських муніципальних ЗМІ з-під контролю киян. Рішення тоді не було ухвалене, не вистачило голосів. Але на засіданні нашої фракції я заявив, що вийду в індивідуальному порядку з об`єднання «Демократичний Київ» (БЮТ, НУ і Блок Кличка), якщо НУ підтримає це рішення на наступній сесії. До речі, мені пообіцяли, що це питання піднімуть перед НУ на найвищому рівні і пояснять деяким київським депутатам, які не вийшли з «Нашої України», у тому числі і Зоряну Шкіряку, що означає відстоювати інтереси киян. Спасибі, пояснили. На наступній сесії НУ не дала голосів за це рішення.

Так от я як колега по опозиції готовий був пробачити Зоряну те «зрадницьке» голосування, але Зорян знову встиг змінити точку зору і почав виступати проти позиції БЮТ у відмові від участі в сесії так само наполегливо, як кілька днів тому її підтримував.

Невже нам потрібно кожного разу звертатися до керівництва партії «Наша Україна», щоб деякі нашоураїнці, які її не зрадили згадали, як потрібно поводитися тому, хто відстоює інтереси киян? Сподіваюся, що ні.

Хто такі герої і на якому полі бою вони б`ються З приводу «втекти з поля бою». Якщо виходити з логіки пана Шкіряка, то фракція «Нашої України» у Верховній Раді (за винятком групи Кінаха, депутатів Головатого, Безпалого і ще декількох зрадників) теж втекла з поля бою, вона не просто пішла з сесії, але і здала мандати нардепів. Вони боягузи, тому що замість того, щоб як справжні герої Юрій Артеменко, Борис Безпалий, Сергій Бичков, Олександр Волков, Лев Гнатенко, Сергій Головатий, Олександр Горошкевич, Василь Гур’єв, Давид Жванія, Володимир Заплатинський, Валерій Келестін, Віктор Лещенко, Віталій Майко, Микола Одайник, Антон Ружицький, Микола Сокирко, Лесь Танюк, Геннадій Удовенко, Олексій Федун, Анатолій Шкрібляк, виключені з нардепів з`їздом «Нашої України», продовжувати засідати в компанії з іншими героями на чолі з Морозом і ухвалювати суперважливі для країни рішення, - втекли, почали підтримувати Президента, який чомусь захотів розпустити героїчний орган - Раду.

Різна оцінка таких вчинків лідером партії В’ячеславом Кириленком і одним з найбільш активних київських нашоукраїнців Зоряном Шкіряком - це внутріпартійні питання «Нашої України», і не мені з`ясовувати, що для «Нашої України» героїзм, а що - боягузтво, хоча особисто мені ближча і зрозуміліша позиція Кириленка.

Скільки буде - 100 гектарів плюс 10 нашоукраїнців? Трішки арифметики. На засіданні президії Київради саме Зорян Шкіряк вніс до порядку денного сесії питання про передачу майже 100 га лісопаркової зеленої зони в урочищах Покал і Бичок у приватні руки під будівництво. За це рішення проголосувало 9 нашоукраїнців. Може, Президент Ющенко зверне увагу і на цю ситуацію, яка нічим не краща, за роздачу землі в Пироговому? Як точно зазначив Віктор Андрійович, Черновецький роздає зелені зони за хороше голосування. А Олесь Довгий, син колишнього нардепа-нашоукраїнця, до речі, обмежується публічними похвалами. Їх в адресу «Нашої України», з боку Довгого-молодшого вчора було більш ніж досить. Ось вже догодили наші партнери по опозиції команді Черновецького!

Яке ж голосування НУ так надихнуло Олеся Станіславовича? Може, за передачу під будівництво 1,5 га зеленої зони в районі площі Шевченка? 64 депутати підтримали це рішення. 11 з них - «Наша Україна». Коли б не «опозиціонери», Черновецький би не провів це антиекологічне рішення. У його більшості набралося тільки 53 депутати, які підтримали цей акт екологічного вандалізму. Тут якраз до речі прийшлися 11 опозиціонерів від НУ.

Або, може, Довгому так сильно сподобалося голосування НУ у передачі під будівництво зеленої зони в урочищі Чорторий в парку Дружби народів? 67 депутатів підтримали зменшення легенів Києва. З них - 10 нашоукраїнців. Знову не вистачило більшості Черновецького, яка чомусь була проти. А тут помічники з опозиції. Ну, просто рятівники, хоч бери і в МНС записуй! Всього «Наша Україна» проголосувала за 14 земельних питань, які були винесені на голосування без відповідних документів.

Звичайно, не завжди і не всі нашоукраїнці проявляли таку непринциповість. Наприклад, за передачу під будівництво майже 30 га в Святошинському районі біля табору «Світанок» проголосували тільки 3 депутати від «Нашої України», а від більшості - 45. Я дуже вдячний і нашоукраїнцям, і свідомим депутатам від більшості, що цей і деякі інші, такі ж неприємні питання не пройшли. Вдячний за це і Довгому особисто, тому що він, звичайно, міг «натиснути» на депутатів і протягнути це і інші рішення. Але не зробив цього. Може, і в ньому залишилося щось людське?

Чи прикриє мораторій на тарифи роздачу землі? Ну, і найсмішніша історія - «з мораторієм на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і цін на хліб». По-перше, за цінами на хліб вже працює прокуратура, тому ніякого підвищення не буде і так. А по комуналці – восени і курчата курми будуть. Адже, я впевнений, будь-яке рішення, яке, може, і прийме перед виборами на користь киян Київрада (а поки рішення не ухвалені, а лише взяті за основу), вона власноруч благополучно відмінить після виборів.

Ми не повернемо Київраду до того співвідношення сил, яке було після виборів. А тоді, нагадаю, у БЮТ був 41 депутат (зараз 25), у «Нашої України» - 15 (зараз - 13), у Блоку Кличка 14 (зараз 8). Спочатку у наших трьох опозиційних фракцій було 70 депутатів (всього в Київраді 120, більшість складає 61 депутат. - Ред.), а зараз тільки 44. Хіба ж це не те саме, що намагалися зробити у Верховній Раді і за що поплатилися перевиборами?

БЮТ і «Наша Україна» - найбільш природний в нинішній ситуації союз. Сподіваюся, що саме в такому форматі ми і сформуємо більшість - як у Києві, так і в країні. А зараз якраз час очиститися. І нам, БЮТ (що ми і робимо, не захищаючи своїх, якщо вони стають зрадниками), і «Нашій Україні». Щоб згуртувати очищені ряди на благо нашого народу. Я в це вірю. До цього закликаю і Зоряна Шкіряка, і київських нашоукраїнців, і всі демократичні сили України.

Олександр Бригинець, депутат Київради