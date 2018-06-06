Адвокат Тимошенко: Я чув, що хоче приїхати Путін

Суддя Печерського суду Родіон Кірєєв вже третє судове засідання читає матеріали справи. Тихо, ніби розмовляє сам із собою, так що чути лише йому самому і трохи підсудній та її адвокатам. З шістнадцяти томів на момент написання матеріалу прочитано шість. Так повинно відбуватися за процедурою. В залі судового засідання зараз журналістів значно поменшало. У вівторок, напередодні Дня незалежності, у Печерському суді було багато людей. Гадаю, що їх пригнала чутка, що Тимошенко можуть відпустити. Втім, дива не сталося. Після засідання ми поговорили із адвокатом Юлії Тимошенко Олександром Плахотнюком.

Коли чекала в перерві рішення суду щодо запобіжного заходу, говорила з послом ЄС Пінту Тешейра. Він, завжди стриманий, сказав, що чекає подарунка (що Тимошенко відпустять), але мало у нього вірить, – ділюся я із адвокатом, поки автозак із Тимошенко намагається виїхати крізь натовп прихильників.

Це – нонсенс, взяти під варту особу через те, що вона відмовляється підписувати повідомлення про слухання. Ця особа з’являється в суд. Вона не може перешкоджати встановленню істини у справі, бо це можна робити на стадії зібрання доказів, на досудовому слідстві, коли знищуються докази, коли можливий тиск на свідків. Усудовому засіданні неможливо перешкоджати пошуку істини, там можливе порушення порядку. І для цього є засоби, передбачені кодексом. Але суддя будь-яку дію, якою реалізується право на захист - клопотання, заперечення на дії головуючого - розцінює, як затягнення судового процесу.

Зараз відбувається дослідження матеріалів справи. Суд повинен ознайомитися із ними, не в останню чергу і для себе. Ця стадія розрахована на те, що якщо у сторін виникнуть якісь запитання, то вони повинні звернути на це увагу суду.

Ви деколи переривали суддю, коли він читав справу, казали про помилки. На що саме ви звертали увагу?

Так, у нас були претензії до процесуальних документів, які оголошував суддя. Наприклад, наводився документ із датою складання документу 18 квітня 2010 року. Але складався він на прохання Генпрокуратури надати інформацію до 19 квітня 2009 року. (Тоді ще самої справи не було – авт.) Це свідчить про те, що справу ліпили за два-три дні. А коли поспішаєш, то робиш помилки. Коли ніхто слідство не підганяє, помилок нема. Суддя називає це «технічними помилками». Але будь-яка кримінальна справа вирішує долю людини, і документи, які кладуться в основу обвинувачення, не повинні містити помилок. У цій справі були навіть документи, де протягом одного дня Генпрокуратура робила запит, у той самий день НАК Нафтогаз та Мінпаливенерго збирали величезний обсяг документів, який копіювали, завіряли, і в той самий день він надходив до Генпрокуратури. Більше того, наприклад, Генпрокуратура може 16 лютого вимагати до 17 години 17 лютого передати потрібні їй документи. Коли справа розслідується ретельно, то для документів, які витребовуються Генпрокуратурою, ставляться розумні строки. Коли дуже-дуже треба, то справа формується бігом-бігом й виникають помилки. Наприклад, береться «коза» (своєрідний шаблон процесуального документу) з зовсім іншої справи, перероблюється, вносяться виправлення, але помилки залишаються. Наприклад, так ми знайшли у справі постанову про «Комплексну економічну автотоварознавчу експертизу». Вибачте, причому тут автотоварознавча експертиза, якщо мова йде про газові контракти? Це – незрозуміло. Також ми з’ясували, що всі виправлення вносилися у документи справи після того, як справа була направлена до суду. Це значить, що вже після нашого ознайомлення зі справою, хтось мав доступ до матеріалів справ та мав можливість підмінити документи.

Ви намагалися сьогодні долучити до справи лист колишнього заступника Генпрокурора Кудрявцева про те, що контракти відповідають вимогам законодавства. Але цей лист є в матеріалах справи. Для чого його знову долучати?

Ні. Ми намагалися долучити інші клопотання. Там був цілий масив документів, які свідчать, що не було у Тимошенко особистої зацікавленості у підписанні контрактів і що контракти були підписані у межах законодавства. Втім, суд обіцяє, що наші матеріали будуть долучені до справи. Якщо наші документи не будуть зараз долучені, то будуть залучені на стадії апеляції. Вони не долучають, бо і сьогодні помітно, що немає події злочину. У цій справі для захисту немає слабких місць. Так, Тимошенко підписала директиви, вона не заперечує. Але це не директиви Кабінету міністрів, як це намагається піднести прокуратура. Це директиви прем’єр-міністра. Це зовсім інша річ. Це її доручення, розпорядження. Щодо перевищення службових повноважень, то в жодному разу не було перевищень. Бо угоди укладалися між двома господарюючими суб’єктами, це не міждержавні угоди. Як можна говорити про збитки? - Візьміть вартість газу у 2008-2009 роках та 2010 та 2011 роках...

Це правильно, що Юлія Володимирівна відмовилася давати покази?

Вона не відмовилася. Вона на даній стадії не буде давати покази. Нам обіцяють, що ми зможемо долучити документи захисту та викликати своїх свідків. Бо їй, щоб давати ґрунтовні покази, має бути зрозуміло, про що йде мова.

Хіба стадія показів свідків ще не завершилась?

Завершилась. Але під час вивчення доказів ми заявимо свідків, будуть ще додаткові клопотання про залучення наших матеріалів справи. У випадку відмови знову постане питання про об’єктивність. Ми заявили тридцять вісім свідків. Я чув, що хоче приїхати Володимир Путін. Ми наполягали, щоб прокуратура залучила аудит «Ернст та Янг». Ми ще маємо документи, але я не хочу говорити про них наперед.

Всі чекають, що справа почне розглядатися у євросуді. Але ж євросуд не скасовує вирок?

Якщо Європейський суд визнає порушення права на захист, то це за нашим законодавством беззаперечна підстава для скасування вироку.

Розмовляла Олена Мігачова