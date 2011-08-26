Тягнибок вважає заяву Герман якимось шантажем

Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок не буває в Адміністрації президента, а з радником президента Ганною Герман зустрічається тільки на ток-шоу.

Про це він повідомив, коментуючи заяву Герман про те, що всі лідери нинішньої української опозиції ведуть діалог і дуже часто бувають в адміністрації.

"Це якийсь шантаж від пані Герман. Я якщо кілька разів з нею перетинався, то хіба що десь на якихось телевізійних політичних шоу. Не знаю, що вона мала на увазі", - цитує Українська правда.

На уточнююче питання, чи буває він в адміністрації, Тягнибок відповів: "Звичайно, ні".

Як повідомляв УНІАН, радник Януковича Ганна ГЕРМАН стверджує, що всі лідери нинішньої української опозиції ведуть діалог і дуже часто бувають в Адміністрації Президента.

Про це вона заявила в ефірі телемарафону «Українська незалежність» на «5 каналі».

За її словами, «Юлія ТИМОШЕНКО не визнала Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, вона не хоче йти з нами на діалог. Усі інші колишні кандидати в президенти, всі лідери опозиції, які сьогодні є, дуже часто бувають в Адміністрації Президента». «Я заявляю абсолютно і відповідально про те, що всі лідери нинішньої опозиції спілкуються, розмовляють, ведуть діалог з владою. Я з величезним задоволенням і сама багато розмовляю і з Арсенієм Петровичем ЯЦЕНЮКОМ, і з Олегом ТЯГНИБОКОМ - ці люди, які схильні до діалогу, які хочуть говорити», - заявила Г.Герман.

Голова партії "Громадянська позиція", голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони і колишній кандидат у президенти Анатолій ГРІЦЕНКО також зажадав від Г.Герман спростувати подібний домисел щодо себе. Проте у відповідь одержав твердження, що оскільки одним з лідерів опозиції Г.Герман його не вважає, то і претензій не розуміє.