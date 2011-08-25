Герман відмахнулась від Гриценка, але більше нікого не назвала

Радник Президента України - керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань АП Ганна ГЕРМАН наполягає на тому, що влада веде діалог з лідерами опозицією.

Про це вона повідомила "Українській правді", коментуючи відкритий лист лідера "Громадянської позиції" Анатолія ГРИЦЕНКА до себе.

"Анатолій ГРИЦЕНКО абсолютно даремно ображається. Ніхто його імені серед лідерів опозиції в програмі 5 каналу не називав, бо, чесно кажучи, я вперше чую про такого лідера опозиції, як Анатолій ГРИЦЕНКО", - заявила Г.ГЕРМАН.

"Я ніколи його лідером не вважала, і тому не розумію його претензій", - додала вона.

"Стосовно інших лідерів опозиції, то на запитання, чи ми ведемо з ними діалог, я казала: Так вони йдуть на діалог, бо це справді врівноважені люди, з якими можна розмовляти, і ми намагаємося з ними розмовляти. Я не думаю, що в тому є щось образливе", - зазначила радник Президента.

При цьому Г.ГЕРМАН не уточнила імен лідерів опозиції, з якими влада веде діалог.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 серпня, голова партії "Громадянська позиція", голова комітету Верховної Ради з питань з питань національної безпеки та оборони А.ГРИЦЕНКО звернувся з відкритим листом до А.ГЕРМАН з вимогою спростувати інформацію про те, що він нібито буває в Адміністрації Президента. А.ГРИЦЕНКО нагадав, що 24 серпня в ефірі 5 каналу Г.ГЕРМАН заявила: "Юлія ТИМОШЕНКО... не визнає цього Президента, вона не хоче до нас іти на діалог. Всі інші кандидати, які кандидували, всі лідери опозиції дуже часто бувають в Адміністрації Президента. Я заявляю про це з абсолютною відповідальністю».

При цьому А.ГРИЦЕНКО зауважив, що не вважає «спілкування представників влади і опозиції чимось таким, що має засуджуватися чи оцінюватися негативно. Головне – які питання обговорюються, з якою метою, і робиться це публічно, чи приховується».

Як відомо, А.ГРИЦЕНКО був кандидатом на пост Президента України на виборах 2010 року.