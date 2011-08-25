Герман: Усі лідери опозиції, окрім Тимошенко, ведуть діалог з владою

Усі лідери нинішньої української опозиції ведуть діалог та дуже часто бувають в Адміністрації Президента.

Про це в ефірі телемарафону «Українська незалежність» на «5 каналі» заявила радник Президента, керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.

За її словами, «Юлія ТИМОШЕНКО не визнала Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, вона не хоче іти з нами на діалог. Всі інші колишні кандидати в президенти, всі лідери опозиції, які сьогодні є, дуже часто бувають в Адміністрації Президента». «Я заявляю абсолютно і відповідально про те, що всі лідери нинішньої опозиції спілкуються, розмовляють, ведуть діалог з владою. Я з величезним задоволенням і сама багато говорю і з Арсенієм Петровичем ЯЦЕНЮКОМ, і з Олегом ТЯГНИБОКОМ – ці люди, які надаються до діалогу, які хочуть розмовляти», – заявила Г.ГЕРМАН.