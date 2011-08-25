Гриценко вимагає від Герман спростування

Голова партії "Громадянська позиція", голова комітету Верховної Ради з питань з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вимагає від радника Президента України - керівника Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань АП Ганни ГЕРМАН спростувати інформацію про те, що він нібито буває в Адміністрації Президента.

Про це йдеться у переданому УНІАН листі А.ГРИЦЕНКА до Г.ГЕРМАН.

А.ГРИЦЕНКО нагадав, 24 серпня в ефірі 5-го телеканалу Г.ГЕРМАН заявила: "Юлія ТИМОШЕНКО... не визнає цього Президента, вона не хоче до нас іти на діалог. Всі інші кандидати, які кандидували, всі лідери опозиції дуже часто бувають в Адміністрації Президента. Я заявляю про це з абсолютною відповідальністю».

А.ГРИЦЕНКО зауважив, що не вважає «спілкування представників влади і опозиції чимось таким, що має засуджуватися чи оцінюватися негативно. Головне – які питання обговорюються, з якою метою, і робиться це публічно, чи приховується».

«Приміром, - йдеться далі в листі А.ГРИЦЕНКА, - якби Президент захотів почути моє бачення загроз національній безпеці України чи приклади провалів у роботі УРЯДУ, і для того запросив на зустріч в АП, я би виклав йому свої оцінки і пропозиції».

«Але – в даному випадку Ви як посадова особа, яка працює в Адміністрації Президента, публічно, на всю країну, сказали про мене НЕПРАВДУ», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Тому заявив він, прошу Г.ГЕРМАН надати «інформацію, яка б документально, тобто (цитую Вас) "з абсолютною відповідальністю", підтвердила ХОЧА Б ОДИН ВИПАДОК, коли я, Гриценко Анатолій Степанович, кандидат на пост Президента України на виборах 2010 року, голова партії "Громадянська позиція", "бував в Адміністрації Президента" після інавгурації на цей пост ЯНУКОВИЧА Віктора Федоровича».

Доказами того, що він перебував у приміщенні АП, на думку А.ГРИЦЕНКА, можуть бути: витяги з книг реєстрації відвідувачів з Бюро перепусток, робочі журнали керівників служб (помічників) Президента чи посадових осіб АП; свідчення Президента, посадових осіб АП, або офіцерів Управління державної охорони, скріплені їхніми підписами; матеріали, отримані оперативним шляхом, приміром, записи камер відеоспостереження, відбитки моїх пальців на дверях посадовців АП, чи на склянках для води у приймальних; будь-які інші докази мого перебування у приміщенні АП, які Ви вважаєте переконливими, щоб говорити про це (ще раз цитую Вас) "з абсолютною відповідальністю".

Вказану інформацію А.ГРИЦЕНКО просить надати у визначений законом термін.