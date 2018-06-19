Влада сама популяризує образливі футболки?

Спочатку було всього кілька слів, проскандованих під час одного з матчів «Динамо» (Київ) – «Карпати» (Львів) у Києві. Далі міліція тягала їхнього автора, потім ці кілька слів (їх частина) перейшли на футболки, що призвело до візиту ОБОЗу у фірму «Простопринт», яка їх випускала. Свій візит міліція аргументувала тим, що фірма надрукувала на своїй продукції логотип Євро-2012, начебто порушуючи цим авторські права. Працівників фірми такі дії правоохоронців обурили, вони вирішили влаштувати ярмарок у центрі столиці, та «Беркут» у кількості дев’яти автобусіввідібрав цей «небезпечний продукт». Атаки на «Простопринт» тривають, сьогодні припинив працювати серверфірми, як кажуть її працівники, завдяки втручанню ззовні. А вчора в Києві двоє чоловіків поранили юнака за відмову зняти футболку з написом «Спасибо жителям Донбасса», проте міліція відмовиласяв це «вірити».

Друкарі «подяки» збираються об’їздити зі своїми футболками всі обласні центри України, а міліція, швидше за все, їм перешкоджатиме…

Це гасло, мабуть, швидко б забулося, якби не дії правоохоронців, як не дозволяють таке забувати.

Навіщо влада своїми руками розкрутила це гасло? Про це ми запитали в експертів та представників влади.

Дмитро Корчинський, публіцист:

САМЕ МІЛІЦІЯ ЗАКОПАЄ РЕШТКИ РЕЙТИНГУ ЯНУКОВИЧА

Влада керується спонтанними почуттями… Ми всі думаємо, що там існують якісь складні розрахунки, а насправді це спонтанні почуття. Між іншим, це правильно, у 99 відсотків потрібно керуватися саме почуттями, що доводять і сьогоднішні події під ВР. Коли немає опозиціонерів, усяких політиків, коли ніхто з них нічого не організує, публіка поводиться досить адекватно і здатна чисто на почуттях, без політичних розрахунків побити міліцію і штурмувати ВР. Але в одному відсотку випадків керуватися почуттями не зовсім правильно…

Звісно, що Януковича по-справжньому ображає, коли його обзивають, і ясно, що міліція хоче йому прислужитися – захистити його цноту від образ. І робить це зі звичайнісінькою міліцейською грацією. Саме міліція закопає рештки рейтингу Януковича.

Міністр внутрішніх справ Могильов має постійний доступ до Януковича, входить до кола його спілкування. Він бачить, що Янукович ображається. Йому ж треба було доповісти: ми їх всіх пригнобили і всім зробимо кузькіну мать. На такому ось чисто побутовому рівні все й відбувається, я б навіть сказав, на комунально-побутовому рівні. Насправді там не сидять інститути аналітиків, не розробляють стратегію, не дають рекомендації МВС, не відбувається тривалих нарад у кабінеті президента щодо стратегії: робити чи не робити той чи інший зовньошньо- чи внутрішньополітичний крок.

Будь-кого з нас би таке образило, і ображає нашого «улюбленого» президента, але на відміну від нас, у президента є кому його захистити.

В Україні традиційно люди нездатні любити будь-яку владу, окрім закордонної. Футболки – це така собі форма бунту і остаточної дискредитації влади. У цілому вона корисна, але ж це зовсім не означає, що вона перестає бути образливою. Мабуть, будь-який чоловік, якого б назвали підарасом, хотів би дати в морду тому, хто це зробив, але ми всі, як правило, боїмося це робити, а Янукович не побоявся.

Вадим Колесніченко, народний депутат (ПР):

ЦЯ СИТУАЦІЯ ПУСТА

Наскільки мені відомо, тоді на Майдані були порушені правила торгівлі, яка відбувалася в несанкціонованому місці без відповідного дозволу. Тому, безумовно, за адміністративним кодексом, присікаються правопорушення, вилучається товар і потім назад передають власнику.

Це все, що я можу сказати, виходячи з тої інформації, яка в мене є.

Ситуацію з футболками не влада розкрутила, а зацікавлені особи, які зробили з цього піар-кампанію. Ця ситуація пуста і не має для мене жодного значення.

Чи образливі гасла? Мені байдуже, хто й що каже. У нас є дуже багато футболок з різними написами, на які міліції було б варто звернути увагу, а на такі я навіть не звертаю уваги й не вникаю в це.

Владислав Лук’янов, народний депутат (ПР):

ОБРАЗИЛИ ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ НАШОЇ ДЕРЖАВИ

Ви не зовсім правильно ставите питання… Є країни, де можна спалити прапор держави, а є країни, де це вважається порушенням правопорядку. І я вважаю, що ми все-таки повинні поважати честь і гідність Української держави та не дозволяти принижувати гідність символів держави.

Де тут був ображений символ держави? Якщо ви цього не відчуваєте… Я вважаю, що це не є дуже цікавою темою і навіть не хотів би її обговорювати.

Але якщо вам цікаво, то я спілкувався з людьми, які брали участь у цій акції. І бачив, що акція мала чисто провокаційне підґрунтя. Мені соромно за людей, які піддалися ганебному впливу.

Я спілкувався з тими мітингувальниками, вони були налаштовані не на порозуміння, а на провокаційні дії. Вони були налаштовані на конфлікт, на бійку, на ганебні емоції, які обурюють більшість громадян України. Тому в мене склалося враження, що це добре підготовлена провокація.

Я не можу коментувати дії міліції, але ці написи на футболках – це, як мінімум, неетично й неморально. Заклики, які сіють ворожнечу між різними регіонами, є складом кримінального злочину і наругою над державою, над її символами… А до чого тут Віктор Янукович?! Ми ж говоримо не про когось особисто, а про гасла, де є образи щодо кожного громадянина, щодо символів державності.

Під час ситуації з футболками міліція вбачала загрозу в порушенні громадського порядку. Я особисто був на місці події і бачив, як реагував натовп: зібралося досить багато людей напідпитку, натовп став небезпечним для громадян, на межі безладу. Я бачив людей, які починали бійки, і при цьому прикривалися жінками. І міліція просто припинила безлад. Це не була мирна акція, вони штовхали людей, які з ними не погоджувалися, починали їх бити, закривали їм рота. Ви вважаєте, що є демократія?..

Чому зі ЗМІ ніхто про це не написав?

Василь Кисельов, народний депутат (ПР):

А ДЕ Є РЕЦЕПТ, ЯК ТРЕБА БУЛО ДІЯТИ МІЛІЦІЇ?!

Це явна провокація, і піддаватися на них не зовсім правильно. З іншого боку, треба реагувати досить жорстко, щоб розуміли, де є межа. Є держава, є прапор, є гімн і є президент держави, якого обрав народ, і тому його треба поважати, тому має бути межа. А те, що міліція якоюсь мірою перегнула і допомогла провокаторам… А де є рецепт, як треба було діяти міліції? Адже не реагувати не можна, бо якщо ми поважаємо свою державу, то маємо поважати свого президента.

Про що мені говорить гасло «Спасибі жителям Донбасу»? Я на дурниці й провокації не відповідатиму…

Ігор Лосєв, аналітик:

ВЛАДА ЩЕ РАЗ ЗАСВІДЧИЛА, ЩО ЇЙ БРАКУЄ ІНТЕЛЕКТУ

Ви ж розумієте, що IQ нашої влади не є високим, і багато речей, які вони робить, для неї самої є контрпродуктивними.

Взагалі це проблема для кожної влади – сформувати коло людей, експертне середовище, яке б могло давати цій владі розумні поради. Але ж ви ж бачите, що робиться…

Є люди, які завдають їй багато шкоди, навіть не через якісь злі наміри, а через елементарне побутове глупство. Це вже доходить до рівня нещасного Лукашенка, який уже зовсім з’їхав з глузду, арештовуючи людей, які просто мовчки стоять у Мінську.

Будь-яка розумна людина знає: буває, коли найкраще – не реагувати. Та для цього треба мати здоровий глузд... Зрештою треба бути просто дотепними людьми, аби розуміти: якщо ти не реагуєш, то нищиш інформаційний привід, а якщо реагуєш – підливаєш туди олії.

Влада ще раз засвідчила, що їй бракує інтелекту, елементарного здорового глузду.

Назвати провокацією можна будь-який анекдот. У демократичних країнах найпопулярніші лідери збирали всі анекдоти про себе і власним коштом видавали книжкою – як свідоцтво власної популярності. І чомусь у США, Франції такі речі як образа символу не сприймається. Ну що може бути дурнішим, ніж як ганятися за людиною, яка співає про президента якусь не дуже пристойну пісеньку?

Це несерйозно і несолідно, треба бути вищим за це.

Ксеня Лесів

Фото УНІАН