Афганці прорвали огорожу навколо Верховної Ради (відео)

Близько 200 працівників спецпідрозділу «Беркут» перекрили входи до будівлі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, вони намагаються не допустити до будівлі парламенту афганців, які прорвали огорожу навколо Верховної Ради.

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На даний час на площі біля ВР знаходиться кілька сотень мітингувальників, які скандують «ганьба». Вони тримають у руках прапори громадської організації «Ніхто, крім нас», державні прапори України. Частина мітингувальників прийшла у камуфляжній формі із своїми нагородами.

На даний час сутичок між мітингувальниками та «Беркутом» немає, але афганці продовжують знаходитись на площі біля парламенту.

Як повідомляв УНІАН, з ранку відбувається акція протесту під стінами ВР проти ухвалення закону про виконання рішення судів, які скасовують пільги для значної кількості громадян України, в тому числі і для воїнів-афганців.