Міліція не вірить в історію з пораненням за «Спасибо жителям Донбасса»

У Києві двоє чоловіків поранили юнака за відмову зняти футболку з написом «Спасибо жителям Донбасса».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадянського руху «Спільна справа».

За їх даними, інцидент стався учора, 19 вересня, близько 18.00 на вул. Щекавицькій. Вогнепальне поранення отримав громадянин Андрій ОРЕСТ, який ішов до офісу громадянського руху «Спільна справа».

«Неподалік кінотеатру «Жовтень» йому перегородили дорогу двоє чоловіків і стали вимагати, щоб він зняв футболку з написом «Спасибо жителям Донбасса». Уникаючи сутички, Андрій пішов убік від нападників і за кілька секунд пролунав постріл. Куля пройшла навиліт через долоню лівої руки», - йдеться в

повідомленні.

За даними прес-служби руху, в офісі «Спільної справи» йому зупинили кров і наклали пов’язку, після чого звернулись за допомогою до медичної установи.

Постраждалий описує нападників як осіб середнього зросту, віком від 30 років, невиразної зовнішності, одягнутих у темні джинси та спортивні куртки. За його словами, вони поводились майже беземоційно, тому він зовсім не очікував такої розв’язки, зазначається в повідомленні.

Разом з тим у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві з приводу інформації про вогнепальне поранення громадянина А.ОРЕСТА заявляють, що протягом доби 19 вересня у столиці не зафіксовано жодного випадку застосування вогнепальної чи травматичної зброї.

Також, за даними міліції, від лікарняних закладів та лікарів бригад швидкої медичної допомоги до підрозділів міліції не надходило жодної інформації про те, що ними надавалася допомога будь-яким громадянам з вогнепальними пораненнями.

«Тож гучні заяви певних громадських сил є нічим іншим, як спробою, з використанням медіа простору, за допомогою штучної сенсації, привернути до себе увагу громадськості», - переконані в ГУ МВС.

Як підкреслюється у повідомленні, якщо громадянин А.ОРЕСТ дійсно піддався збройному нападу, він має негайно звернутися до міліції з відповідною заявою, оскільки злочини з використанням будь-якої зброї є особливо небезпечними для суспільства. Міліція, у свою чергу, в рамках діючого законодавства, проведе всі необхідні дії й притягне винуватців до відповідальності, запевнили у ВЗГ.