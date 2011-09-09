Автору «Спасибо жителям Донбасса...» світить 4 роки?

Фанату футбольного клубу «Динамо» 28-річному Андрію КОРЕНОВСЬКОМУ офіційно висунули звинувачення в хуліганстві, яке передбачає 4 роки позбавлення волі або 5 років обмеження волі у виправному центрі.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

«Вчора викликали на суд і сказали, що відкрито кримінальну справу. Мені висунули звинувачення у побитті Андрія САЛАМАТОВА. Сказали, що на плівці нібито видно, що я його раз вдарив. Але насправді я кинувся відтягувати своїх хлопців від нього, і не бив його. На плівці все змазано, не видно чітко, хто його бив. Мене затримали лише тому, що всі мене знають, я складаю і кричу в рупор слогани за нашу команду. Решту людей, які били А.САЛАМАТОВА, не можуть знайти», - розповів А.КОРЕНЕВСЬКИЙ 8 вересня.

Фанати клубу «Динамо» кажуть, що А.КОРЕНОВСЬКОГО затримали за вигадане гасло «Спасибо жителям Донбасса за ...».

«На стадіоні справді кричали такі слова, але я розумів, що вони могли спровокувати хвилю агресії, тому не підтримав їх. Я не кричав таке у мегафон. І намагався заспокоїти фанатів, які були поруч. Але було пізно, весь стадіон підхопив гасло», - запевнив фанат .

Як повідомляв УНІАН, у матчі 5 туру, в якому київське "Динамо" приймало львівські "Карпати", співробітник клубу А.САЛАМАТОВ був побитий вболівальниками за те, що вирішив зірвати з гостьового сектора прапор львівської команди, на якому був зображений Роман Шухевич.

Як повідомив 2 вересня один з лідерів фанатів “Динамо” Тарас КУЗЬМЕНКО, А.САЛАМАТОВ під час матчу “Динамо” із львівськими “Карпатами” самовільно вирішив зірвати один із банерів, що вивісили фанати “Карпат”. Т.КУЗЬМЕНКО підкреслив, що це своє рішення А.САЛАМАТОВ не узгодив із жодним офіційним органом стадіону та клубу. Також представник ультрас “Динамо” нагадав, що усі банери фанатів гостьової команди перед матчем завжди перевіряють служби безпеки обох клубів і до цього конкретного банеру ні в кого жодних претензій не виникло. Він додав, що на матчі “Динамо” – “Карпати” А.САЛАМАТОВ жодних службових обов’язків не виконував і не мав жодних розпізнавальних знаків.

Т.КУЗЬМЕНКО зазначив, що такі дії А.САЛАМАТОВА прогнозовано спровокували конфлікт. Він пояснив, що дії стюарда обурили не тільки фанатів “Карпат”, а й “Динамо”, оскільки вболівальники цих команд перебувають між собою в дружніх відносинах. Зокрема, один з фанів “Динамо” А.КОРЕНОВСЬКИЙ підбіг до А.САЛАМАТОВА і намагався звернутися до нього. За словами Т.КУЗЬМЕНКА, А.САЛАМАТОВ впізнав А.КОРЕНОВСЬКОГО і спробував утекти, однак його наздогнали інші фанати. Пізніше під час свідчень у міліції А.САЛАМАТОВ заявив, що його вдарили ззаду, після чого він втратив свідомість. Однак, підкреслив Т.КУЗЬМЕНКО, це не завадило йому впевнено заявити, що його вдарив саме А.КОРЕНОВСЬКИЙ, а також засвідчити, що після цього він у мегафон скандував політичні “речівки”.

Раніше А.КОРЕНОВСЬКОГО було затримано, після чого він більше 12 годин перебував у Печерському РУВС Києва. Пізніше його було відпущено під підписку про невиїзд.

Як повідомив начальник ЦГЗ ГУ МВС України в місті Києві Володимир ПОЛІЩУК, уболівальник ФК «Динамо» А.КОРЕНОВСЬКИЙ підозрюється в заподіянні тілесних ушкоджень стюарду під час футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) - «Карпати» (Львів) в Києві.

«Він підозрюється в нанесенні тілесних ушкоджень. Його процесуальний статус - підозрюваний, в нього взято підписку про невиїзд», - сказав В.ПОЛІЩУК.

Разом з тим у столичній міліції заперечують, що вболівальника було затримано міліцією за скандування на стадіоні під час матчу гасла: «Спасибо жителям Донбасса за …».

Інцидент стався під час матчу "Динамо" - "Карпати" 7 серпня.

Пізніше президент київського клубу Ігор СУРКІС оголосив про звільнення працівника стадіону А.САЛАМАТОВА, який раніше активно заявляв про свої антиукраїнські погляди. Також І.СУРКІС заявив про можливе повернення на стадіон міліції.