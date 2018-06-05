Суд над Луценком: «чистка кадрів» не підтверджується?

Сьогоднішні покази чергового свідка у справі Луценка знову різняться від показів, зафіксованих прокуратурою в протоколах допитів. Колишній начальник департаменту роботи з персоналом МВС України заявляє, що прямої вказівки Юрія Луценка працевлаштувати на роботу його водія не було і дії міністра були законні. Інший свідок взагалі дивує своїм статусом свідка – жодних відомостей у справі йому не відомо, його допит тривав менш як 20 хвилин.

Знову про “чистку кадрів”

Нагадаємо, що екс-міністра Луценка, зокрема, звинувачують у незаконному працевлаштуванні в МВС його водія Леоніда Приступлюка. Тож уже шостого свідка зі 148 допитують у Печерському суді з цього епізоду.

Свідок Микола Курко в лютому 2005 року підписував висновок про прийняття на службу Приступлюка, обіймаючи на той час посаду начальника департаменту роботи з персоналом МВС України.

– Ви повідомили у вільних показах, що був нюанс із віком Приступлюка. Що ви мали на увазі? – запитує прокурор Дмитро Лобань.

– Те, що йому було на час прийняття 46 років. Відповідно до пункту 7 положення про проходження служби він нібито вже досяг граничного віку перебування на службі, але згідно з іншими нормативними документами його можна було прийняти на службу.

– Чи ви отримали особисто від Луценка вказівку, на яку саме посаду прийняти Приступлюка в органи внутрішніх справ? – цікавиться адвокат Луценка Олексій Баганець.

– Ні, особисто від міністра – ні. Була лише команда оформити справу.

– Чи під час зустрічі в кабінеті Мельника (Валерій Мельник – колишній заступник міністра Луценка. – Авт.) він вам казав, на яку саме посаду треба призначити Приступлюка?

– Ні, він сказав передати справу в департамент.

– Тобто ні Луценко вам такої вказівки не давав, ні Мельник? – уточнює Баганець.

– Ні.

– На роботу в органи внутрішніх справ Приступлюк був прийнятий на законних підставах чи з порушеннями вимог закону? – продовжує допит адвокат.

– Якщо брати закон, порушень не було, – запевняє Курко.

– Як ви можете пояснити, що, будучи тричі допитаним на стадії досудового слідства, ви кожного разу змінювали покази?

– Я не міняв свої покази й зараз не міняю.

– У мене є покази, і вони зовсім різні, – наполягає Баганець. – Причому з кожним допитом свідок згадує все більше і більше про причетність Луценка про прийняття Приступлюка на роботу…

Адвокат просить суддю Сергія Вовка ознайомили свідка з показами його власних допитів. Після цього ставить контрольне традиційне запитання.

– Ви підтверджуєте свої покази про те, що після призначення Луценка міністром внутрішніх справ в апараті почалася “чистка кадрів”?

Одне й те саме словосполучення “чистка кадрів” дивним чином вживали на стадії досудового слідства чи не всі допитані свідки.

Прокуратура на це запитання реагує дуже болісно.

– Шановний суд, адвокат оголошує покази свідка, перебираючи на себе повноваження головуючого, що є неприпустимим! – миттєво піднімається прокурор Віктор Клименко.

Суддя Вовк пропонує Баганцю по-іншому сформулювати запитання.

– Чи була “чистка кадрів” після призначення міністром внутрішніх справ Луценка, чи він набирав “осіб зі свого оточення”?

– Зміна кадрів ішла, а чи були ці люди з оточення міністра чи ні – звідки я знаю?

– “Чистка кадрів” – це ваш термін? – не відступає Баганець.

– Це сталінський термін, – простодушно відповідає Курко. – Ішла заміна кадрів. Де була ротація, де заміна…

– Чи отримували ви якісь незаконні вказівки від міністра Луценка при прийнятті Приступлюка на службу? – продовжує атаку питаннями Ігор Фомін.

– Я не пам’ятаю незаконних вказівок, нічого протизаконного не було, – каже Курко.

– А якби ви б отримали таку незаконну вказівку, як би ви діяли?

– Я б поклав рапорт на стіл.

Вовк присадив прокурорів

Юрій Луценко запитує в Курка, де працювали водії інших міністрів внутрішніх справ.

– Знаю, що в міністра Кравченка водій теж працював у «сімці», в департаменті оперативно-розшукової діяльності. У Смирнова і Білоконя – не пам’ятаю, – каже свідок.

– Чи чули ви мої слова з телефонної трубки, по якій Мельник отримував вказівки щодо Приступлюка?

– Ні, не чув. Я читав у своїх показах, що там був гучний зв’язок, але, по-моєму, його там не було.

Прокурор Клименко помітно нервує і просить суддю оголосити покази Курка, “оскільки в показах свідка під час судового засідання і досудового допиту містяться суттєві відмінності, зокрема, чув він чи не чув вказівки міністра Луценка”.

– Обставини встановлюються і шляхом допиту під час судового засідання, – зазначає Вовк. – Зараз свідок також повідомляє певні обставини. Якщо ви вважаєте, що є суперечності, вам пропонується поставити йому запитання, щоб їх усунути.

Прокурори навипередки настирливо наполягають на оголошенні показів. З облич суддів видно, що їм така перспектива не до вподоби. Вони на місці радяться і Вовк виголошує рішення:

– Такі обставини вже з’ясовані в суді, суд відмовляється зачитувати покази свідка саме з цього питання… Свідку були вже надані всі протоколи... Ставте питання. Для цього не потрібно оголошувати повністю покази. Це питання полягає в площині оцінки доказів – а це прерогатива суду. Як ви це собі розумієте – це ваші, пробачте, проблеми.

У залі лунає сміх.

У відповідь Вовк уже з суворим виглядом звертається до присутніх:

– Учасники судового засідання, якщо ви продовжуватиме поводитися таким чином, вас буде видалено!

Ще трохи поатакувавши Курка питаннями, його відпускають.

Перед допитом другого свідка Вовк оголошує технічну перерву на дві хвилини.

Луценко спілкуватиметься з пресою на папірцях

У перерві судового засідання журналісти до Юрія Віталійовича вже не підходять. Екс-міністру заборонено спілкуватися з пресою. Формально ця заборона настала одразу після взяття його під варту. Але зазвичай у перервах він відповідав на записочки з запитаннями від журналістів у своєму іронічно-сатиричному стилі. Але, як стало відомо, ГПУ зажадала від нинішнього міністра внутрішніх справ покарати начальника конвою і працівників міліції через вільне спілкування Луценка з пресою і депутатами. Тож через поведінку екс-міністра у грифонівців можуть бути проблеми. Намагаючись не підставляти колишніх підлеглих, Луценко вирішив дотримуватися формальностей. Відтепер журналісти можуть лише ставити йому запитання на записочках і передавати їх через адвокатів, а він письмово відповідатиме.

Адвокати вже сьогодні взяли на себе функцію ретрансляторів заяв Луценка.

Посилаючись на слова екс-міністра, захисники повідомляють пресі, що, на думку Луценка, сьогодні було остаточно розвалено звинувачення ГПУ на його адресу в незаконному працевлаштуванні Приступлюка в МВС. Так екс-міністр прокоментував свідчення Курка.

– Ключова ланка звинувачення з першого епізоду остаточно розсипалась – Курко заявив, що не чув будь-якої особистої вказівки Луценка про призначення Приступлюка в розвідку. Те саме раніше заявляв свідок Прилипко (екс-керівник департаменту розвідки і пошукової діяльності МВС Олексій Прилипко. – Авт.). Таким чином, намагання Генпрокуратури підперти брехливу вигадку екс-помічника міністра (Валерія Мельника. – Авт.), на якій будується все звинувачення, потерпіли крах, – зазначає Луценко.

Свідок, який ні про що не свідчить

Сьомий свідок у справі Луценка – колишній начальник одного з відділів департаменту в роботі з персоналом МВС Андрій Браславський. Він каже, що про Леоніда Приступлюка йому нічого не відомо, та й узагалі він його навіть не знав особисто під час служби.

Він також заявляє, що не отримував Луценка жодних вказівок щодо працевлаштування в МВС його водія і що з Юрієм Віталійовичем він особисто не спілкувався.

Запитань до такого свідка майже ні в кого не виникає.

– Я вважаю, що в даному випадку суд має зробити зауваження прокуратурі щодо включення такого свідка, – каже Луценко. – Нічого не може сказати про Приступлюка і числиться для того, щоб створити видимість великої доказової бази проти Луценка. 148 свідків намалювали, і з них 2/3 будуть приблизно, як цей свідок, і нічого не зможуть повідомити.

Після допиту тривалістю менш як 20 хвилин Браславський іде.

– Таких свідків, як ми щойно заслухали, можна штук 20 викликати, – каже Луценко Вовку.

А ось важливий свідок Мельник, чиє ім’я згадують на кожному засіданні, сьогодні не з’явився.

– У мене клопотання привести приводом пана Мельника, – наполягає Луценко. – Він сьогодні не прийшов, свідомо бажаючи дізнатися про покази Курка. Тягнути, поки він домовиться з прокуратурою, як йому відбріхуватися в цій ситуації, я би вважав неможливим.

Вовк це прохання відхиляє. Але в трійці свідків, запланованих викликати на наступне засідання, називає і Мельника.

Далі буде.

Анна Ященко