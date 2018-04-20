Білоруська опозиція: разам нас багата

У Білорусі оголошені попередні підсумки голосування по виборах президента. Як повідомила голова білоруського ЦВК Лідія Єрмошина, приголомлива перемога дісталася діючому президентові Олександру Лукашенку, за якого проголосували 82,6% виборців. Після цього оголошення зал вибухнув бурхливими аплодисментами. Поаплодували собі голова і секретар ЦВК. Що дещо спантеличило іноземних журналістів. Але це був тільки початок. Прес-конференція переможця, яка тривала більше двох годин, переривалася оваціями декілька десятків разів. Увійшовши до залу, Лукашенко не став підбирати гідного епітета своєї перемоги (у 2001 році, коли за нього проголосували 75,65% виборців, він назвав свою перемогу «елегантною»). Цього разу головним для нього було інше: «Революція, про яку так багато говорили, а дехто і готував її, в Білорусі провалилася. Інакше і бути не могло» (бурхливі аплодисменти).

Проте опір тільки починається – позаду перша ніч на 11-тиградусному морозі.

17 березня 2006 року. Потяг «Київ-Мінськ»

«Білоруський народ самостійно визначить свою долю і покаже, хто в домі господар» (О.Лукашенко). Мабуть, саме тому на зовнішніх межах, особливо на українському напрямі, в ці дні був введений посилений режим контролю. У звичайні дні громадяни України можуть в`їжджати до Білорусі за внутрішніми паспортами – без відміток про в`їзд-виїзд. На цей раз правила змінилися: штампи проставлялися у внутрішніх паспортах, задавалися запитання про мету візиту, перевірка іноземних громадян здійснювалася за спеціальними списками. Кількість перевіряючих визначити було складно: спочатку біля кожного купе зупинялися люди в штатському, прислухаючись до розмов пасажирів, потім митники перевіряли ручну поклажу і скручені матраци, і тільки тоді – прикордонний контроль. Відчуття, що в`їжджаєш в закриту зону. По рації почулося: «Всіх іноземних громадян за списком виводити на митний огляд». Як потім з`ясувалося, це були громадяни Данії, Естонії, Литви, Німеччини і Словаччини, які планували проводити опитування виборців на виході з виборчих дільниць. Потяг простояв 40 хвилин, але пасажири з митного контролю у вагон не повернулися.

18 березня 2006 року. За день до голосування

Мінськ безлюдний. Урочисто відкривається Інформаційний центр ЦВК в Палаці республіки на Жовтневій площі. Кандидати в президенти Олександр Мілінкевич і Олександр Козулін підписують спільну заяву, в якій висловлюють недовіру ЦВК і вимагають її розпуску. Увечері концерт білоруських рок-музикантів під назвою «За свободу!» на підтримку кандидата від об`єднаних демократичних сил А.Мілінкевича збирає близько 3 тисяч чоловік.

19 березня 2006 року. День голосування

На ділянках – висока явка виборців. Вулиці, як і раніше, небагатолюдні. Голова ЦВК Єрмошина дякує за високу явку виборцям. Офіційні соціологічні служби вже в 11.00 оприлюднюють результати екзит-полу - лідирує Лукашенко з 83,5%. Мілінкевич називає ці цифри фальсифікацією і тиском на виборців, які ще не проголосували. ЦВК відзначає, що голосування проходить без ексцесів - без скарг виборців і зауважень спостерігачів. Міністерство інформації попереджає ЗМІ про проведення після виборів додаткового моніторингу щодо порушень ними виборчого законодавства. «Окремі ЗМІ, які усвідомлено допускали якісь порушення, можуть похвилюватися», - сказала перший заступник міністра інформації Лілія Ананіч, разом з тим, виключивши можливість закриття газет. Відміняється прес-конференція Мілінкевича через загрозу його арешту. Проте кампанія продовжується спокійно.

Перша несподіванка - оприлюднення даних голосування на закритих ділянках: у медичних установах і військових частинах. Лукашенко одержує 92,2% підтримки проти 2,9% у Мілінкевича. Решта кандидатів насилу долає 1%. У військових частинах підтримка у діючого президента не просто приголомлива – 98,4%.

В цей час на Жовтневій площі правоохоронні структури встановлюють залізні заслони. ЦВК заявляє, що не знає, чому на площі збираються люди і чим вони можуть бути незадоволені. Протягом години на площі вже збирається близько 10 тисяч чоловік. Безпрецедентно багато для Білорусі, яка не виходила на вулицю більше 10 років. Це стало другою несподіванкою, враховуючи масштаби кампанії залякування, що пройшла напередодні виборів: силовики пообіцяли вважати терористом кожного, хто відгукнеться на заклик опозиції і вийде на площу. Кількість тих, що вийшли, стало несподіваною навіть для альтернативних кандидатів в президенти і їх команд. Вони виявилися непідготовленими і не змогли утримати людей на площі. До того ж в якийсь момент раптово почалася снігова буря. У натовпі стали висловлювати припущення про застосування спеціальної сніготехніки. Пізніше Лукашенко скаже, що на його стороні опинилася навіть погода. Альтернативні кандидати пропонують виборцям покласти квіти до пам`ятника Перемоги, розійтися, але зібратися на площі наступного дня. Пізніше учасників опору державні ЗМІ назвуть відморозками, які глузували з білоруських святинь, а телеканали покажуть, як учасники акції прикурювали на площі Перемоги від Вічного вогню.

Всі розійшлися. Власті заспокоїлися – завтра не буде нічого і нікого. Ближче до трьох годин ночі, ЦВК оприлюднив перші результати, які потім повторилися при оголошенні попередніх підсумків. Лукашенко – перший, Мілінкевич – другою, Гайдукевич – третій (за відсутності агітаційної кампанії), Козулін – четвертий. Все, як і планувалося – один тур, економія бюджетних коштів.

20 березня 2006 року

Оголошення попередніх підсумків голосування. Спостерігачі від СНД, Парламентських зборів Союзу Білорусі і Росії заявляють про відвертість, прозорість і транспарентність виборів. Місія спостерігачів від Парламентської асамблеї ОБСЄ відзначила в ході виборів як недоліки, так і позитивні моменти, пообіцявши підготувати завершальний звіт через 6 тижнів. В цей час Лукашенко проводить прес-конференцію, на якій дістається всім. Опозиція, мовляв, намагалася зруйнувати його імідж, оприлюднивши подробиці приватного життя президента, а деякі її представники самі просили їх заарештувати із звільненням 20 березня, щоб відзвітувати потім за одержані в Європі гроші. Українські журналісти, які були затримані під час прямого телефонного включення в ефір, саме такого ефекту і хотіли досягти. Європа, заявляючи про введення економічних санкцій проти Білорусі, вводить їх проти своїх європейських партнерів. Гаагський трибунал – звичайно ж, розпустити. Захід і США повинні сприймати світ таким, яким він є. «Якщо нас битимуть по щоці, ми теж ударимо», - сказав Лукашенко. Цього ж дня він оголосив подяку групі журналістів державних ЗМІ «за висвітлення життя країни на високому професійному рівні і значний внесок у розвиток інформаційних технологій».

Увечері в 18.30 народ знову потягнувся на площу і вже не розходився до ранку і наступного дня.

21 березня 2006 року. Мінськ. Жовтнева площа

На площі 19 наметів. Протягом дня в них знаходиться від 500 до 1 тисячі чоловік. Міліція не втручається в хід проведення акції, але затримує людей, у яких при собі великі сумки, пакети і коробки з продуктами харчування. До вечора – затриманих близько 130 чоловік, над деякими з них відбулися суди і як міра покарання вибраний арешт на 10 діб. Таким же чином були затримані лідери Об`єднаної цивільної партії Анатолій Лебедько і Олександр Добровольський, головний редактор недержавної газети «Наша нива» Андрій Динько. Спокійно тільки усередині натовпу. Протест продовжується.