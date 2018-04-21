Україна відкриває неприємний бік демократії

Лос-Анджелес Таймс, 21 травня 2006 року

Київ, Україна– Що робити з Юлією? Доля відставленого прем’єр-міністра є популярною темою розмов серед українців – принаймні, тих, чиї очі ще не замилені надлишком політики. Стрімкі дні революції та єдність мети поступилися сваркам та складним коаліційним оборудкам, і 47-мільйонна нація відкриває, якою неприємною може бути демократія.

Зі своїми агресивними манерами та вигадливо укладеним світлим волоссям Юлія Тимошенко була однією з провідних постатей Помарачевої революції 2004 року, яка привела Віктора Ющенка до президентства у колишній радянській республіці.

Вона стала прем’єр-міністром, але посварилася з Ющенком і була звільнена, щоб відновити позиції лише на парламентських виборах два місяці тому, отримавши більше голосів, ніж її потенційні партнери по коаліції разом узяті.

Ці вибори привітали як найдемократичніші з тих, які відбувалися в Україні. Але жодна партія не отримала достатньо місць, щоб сформувати уряд, і хоча парламентська сесія має стартувати у четвер, колеса процесу побудови коаліції крутяться повільно. Тимошенко хоче повернутися на стару роботу. Ющенко прохолодно ставиться до цієї ідеї.

Доля Тимошенко не є єдиним невирішеним питанням. Є багато інших потенційних чинників, які здатні зруйнувати коаліцію або ризикують знищити будь-який альянс, що формується. У них необхідно розібратися. Багато з них є закоріненими у минулому Радянської України:

НАТО: Ющенко хоче, щоб Україна приєдналася до НАТО, але соціалісти, потенційні партнери по коаліції президентської партії „Наша Україна”, протистоять входженню до західного військового альянсу.

Російський газ: Цьогорічна угода майже подвоїла ціну, яку Україна платить за нього, а також підкреслила, як багато можливостей для удару зберігає Кремль навіть після того, як перестав правити цією нацією 15 років тому. Тимошенко хоче скасування угоди, Ющенко каже, що Україна отримала найкращу угоду, яку могла, але союзники його партії надіслали змішані сигнали щодо того, наскільки далеко вони зайдуть, щоб захищати її.

Приватизація: Деякі галузі промисловості, такі як енергетичний сектор, комунізований у радянські часи, залишаються у державній власності і є неефективними. Ющенко зробив їхню приватизацію пріоритетом. Соціалісти проте протистоять приватизації у принципі. Погляди Тимошенко важче прочитати. Будучи прем’єр-міністром, вона закликала до широкомасштабного перегляду тіньової приватизації, здійсненої за колишнього президента Леоніда Кучми. Інвестори вбачали у її позиції замах на власність, що сама Тимошенко щосили заперечувала.

Мова: Ющенко зобов’язався захищати українську як єдину державну мову нації. Соціалісти сказали, що можуть підтримати ідею російської як другої державної, відзначаючи, що більшість Сходу та Півдня України є російськомовною.

Три партії у своїх переговорах щодо розподілу влади йшли зліва через центр праворуч. Об’єднаний ненавистю до попереднього враженого корупцією режиму Кучми, їхній альянс продемонстрував тріщини, як тільки старий порядок відійшов у минуле. Ці тріщини були висунуті на передній план відставкою Тимошенко та її уряду у вересні минулого року на тлі взаємних звинувачень у некомпетентності та корупції.

Незважаючи на небажання Ющенка повернути Тимошенко її стару роботу, альтернатива є ще незручнішою. Партія Віктора Януковича, проросійського кандидата, який був принижений перереворотом, що привів Ющенка до влади, завоювала найбільше голосів на березневих виборах. Він звернувся до своїх колишніх опонентів, але всі вони відмовили йому – принаймні, публічно.

Соціалістична партія найбільше відрізняється ідеологічно від своїх потенційних партнерів по коаліції, але вона набрала найменше голосів і довела в минулому, що вміє знаходити компроміси.

„Якщо Соціалістична партія зацікавлена у створенні коаліції демократичних сил, вона має змінити свою позицію, інакше коаліція неможлива”, - сказав минулого тижня міністр закордонних справ Борис Тарасюк.

Андрій Дмитренко, економічний аналітик Dragon Capital, теж бачить варіант появи гнучкішої Тимошенко. „Коли Тимошенко вела кампанію, ми почули багато популістської риторики, але нині є натяки на те, що вона стала м’якшою, особливо після суттєвої перемоги”, - сказав він. „Люди так само асоціюють її термін прем’єрства з економічним спадом та контролем над цінами. Вона повинна відновити свій імідж доброго економічного менеджера”.

Мара Д.Беллабі, Ассошіейтед Пресс (Мара Д. Беллабі пише з України для The Associated Press з часу Помаранчевої революції 2004 року)

З англійської переклав Микола Писарчук