Чорнобильців під Верховну Раду привів генерал-майор із Партії регіонів

Сьогодні під парламентом зібрався не анонсований раніше мітинг чорнобильських організацій...

Більш як місяць тому, 20 вересня, у Києві пройшов масштабний мітинг афганців і чорнобильців проти скасування пільг. Сюжет звідти показали всі вітчизняні і не тільки вітчизняні телеканали. «Бунт афганців» супроводжувався масою чуток та історій про те, як перелякані нардепи зривали свої депутатські значки і «з`їдали» мандати, щоб у разі прориву «афганського оточення» їх не визнали за депутатів. Потім влада підписала якийсь Меморандум, в якому нібито чорнобильцям обіцяли всі їхні колишні пільги. Тобто чорнобильці начебто залишилися умиротвореними. А найбільш активна та мобільна частина афганців «Ніхто, крім нас» заявила, що вони створюють форум громадських організацій, висувають політичні вимоги, і 3 листопада будуть вимагати розпуску парламенту.

Після 20 вересня керівництво двох великих громадських організацій обрало два різних шляхи. «Афганці» пішли шляхом політичних вимог. Чорнобильці («Союз Чорнобиль Україна») пішли шляхом співпраці з владою. Правда, вже 22 вересня чорнобильці вустами свого керівника Юрія Андрєєва заявили, що виходять з переговорного процесу з владою, оскільки та не виконала своїх обіцянок. А сьогодні під парламентом зібрався не анонсований раніше мітинг чорнобильських організацій. Ми підійшли до Верховної Ради, коли мітингувальники прорвали оточення охорони і, зламавши огорожу, підійшли впритул до стін парламенту. Біля парламенту стояло близько тисячі людей. Вони тримали транспаранти «Азаров і Тігіпко, не копайте нам могилу», «Зупинили атом - зупинимо свавілля влади».

- Скажіть, хто ви? І чому приїхали на акцію саме сьогодні, а не 3 листопада, коли тут будуть афганці та інші громадські організації? - Поцікавилися ми у групи протестувальників.

- Ми - 731 окремий батальйон хімзахисту, всі інваліди, - не представляючись особисто, відповів один пенсіонер з групи за всіх, - чому акцію скликали сьогодні, самі не знаємо. Але вирішили приїхати, ми з Київщини, нам тут недалеко. Але третього листопада ми теж прийдемо на протести. Нам самим дуже хотілося знати, чому ми не виступаємо з афганцями, і чому до нас раптом приєдналися люди нетрадиційної орієнтації. (Це було сказано на адресу жінки, яка в фартушку Радикальної Партії Ляшка роздавала газети).

- При чому тут це? - Почувши це, до нас підійшла жінка і тицьнула газету, - Олег Валерійович - відомий опозиціонер. Завжди владу сварить.

Цей мітинг, трибуною для якого служили сходинки біля того входу в парламент, звідки з будівлі виходять депутати, здавався дуже хаотичним, непродуманим. Учасникам акції не було чути, хто на цих сходах виступає, було незрозуміло, що заплановано далі. Іноді там з`являлися нардепи від БЮТ - вони теж виступали на сходах і повільно йшли, по дорозі вислуховуючи прохання протестувальників. «Де тут записують на прийом до Литвина?», - Кричав мені у вухо якийсь дідусь. Здавалося, що ці люди приїхали вимагати виплати всіх своїх «чорнобильських» пільг, але плану, що робити далі, у них немає.

Знаючи, яка наша влада майстерна у справах завершення громадянських рухів, нас як і раніше цікавило, чому чорнобильці прийшли сюди одні, без інших представників рухів, і прийшли тільки зі своїми «чорнобильськими» вимогами.

- З 3 листопада нам починають видавати пенсії, - пояснив чорнобилець Сергій (прізвище не назвав) з села Іванків, яке знаходиться в чорнобильській зоні. - Місцева влада пояснила нам, що тепер пенсії будуть нараховуватися як раніше, ми будемо отримувати по 900 гривень. Ніхто судові рішення не приймає, гроші за рішенням судів не повертає. Їдьте до Києва, сказали нам учора в Пенсійному фонді. Ось ми й приїхали. Я сімнадцять років у зоні пропрацював. Вони хочуть категорію зони в нашого району забрати. А якщо у нас так безпечно, чому не приїдуть до нас жити?

Підходячи то до однієї, то до іншої групи, я намагалася з`ясувати, хто організував акцію. Офіційного керівника Союзу Чорнобиль Юрія Андрєєва тут не було (принаймні, я його не знайшла), але протестувальники називали його позаочі «іудою» і «зрадником», і говорили, що він у Криму.

На запитання, яке я постійно повторювала, хто вас організував, я отримала одну й ту саму відповідь: «Нам подзвонили по телефону, і ми приїхали. Ми дзвонили один одному ». Така миттєва мобілізація за відсутності чіткого керівництва здавалася дивною. Крім того, мене насторожувало, що, за словами учасників, керівники Пенсійного фонду з регіонів фактично «благословляли» чорнобильців на поїздку до Києва.

Я пропускаю розказані учасниками жахливі подробиці, про те, як живуть вдови ліквідаторів. За всього глибокого співчуття до них, зауважу, що так живе вся Україна. Нарешті, я знайшла керівників Харківської організації Союз Чорнобиль Україна, які нібито стали мотором акції.

- Розумієте, ми після акції 20 вересня постійно відстежували ситуацію, що робиться з нашими пенсіями. Ми приходили до пенсійного фонду і питали, як будуть платити чорнобильцям, - розповів нам голова Харківської міської організації Союз Чорнобиль Україна Анатолій Губарєв, - зате ми дізналися, що Кабмін узяв у ручне управління грошові кошти та виплату пенсій. І нам планують виплачувати пенсії не за законом, а за сімсот сорок п`ятою постановою Кабміну. Вчора о 17.00 пенсійні фонди отримали по дві відомості. Одна містила повні суми пенсій, друга - урізані виплати. І нібито Пенсійні фонди сиділи й чекали рішення парламенту, за якою відомістю платити. Ось ми й зібрали людей і приїхали. Ми просимо, щоб спікер прийняв групу громадських організацій і щоб донесли вимогу - зняти законопроект 9127, щоб були кошти для виплат за рішенням судів, щоб наклали мораторій на законопроект 9151 і щоб не чіпали чорнобильський закон про статус і захист громадян, що постраждали від аварії на ЧАЕС .

Один із протестувальників сказав, що вичерпний коментар нам дасть генерал-майор Анатолій Винник, який керує Харківською обласною організацією Союз Чорнобиль Україна.

Анатолій Винник (як з`ясувалося, генерал-майор МВС) дуже несхвально відгукнувся про бютівців, які тут виступали. Мовляв, ми їм як виборці потрібні. Потім почав говорити, що вони, чорнобильці, не лізуть у політику, що вони не долучаються до інших акцій.

- Ми повинні відійти від політичних гасел і добиватися тільки своїх вимог, у нас своє законодавство, ми повинні домагатися тільки «чорнобильських». На всі акції ми не наїздимося. Чорнобильці вмирають у два рази швидше. Тут інвалідність у кожного присутнього, у майже двох мільйонів чорнобильців є інвалідність, - почав говорити генерал.

- А ви не думаєте, що досягнете вимог швидше разом з афганцями? - Запитала я.

- Два мільйони людей достатньо, щоб захистити свої права, - відповів Винник.

- Але ж ви всі інваліди, - уточнила я. - Вам, як генерал-майору, не здається, що об`єднатися з афганцями було б ефективніше?

- Ні.

Коли я йшла, «Беркут» почав відтісняти чорнобильців у парк. Ті чинили опір і кричали, що прийдуть 3 листопада разом з афганцями. Потім верхівку запросили до спікера. І пообіцяли, що завтра на засіданні Кабінету міністрів їхні вимоги розглянуть.

Закінчуючи текст, я вирішила пробити по базi біографію Анатолія Винника. Виявилося, що натхненник акції - член Партії регіонів і депутат Харківської облради від ПР. Тобто фактичним організатором акції виявився член ПР. Я набрала його мобільний телефон і задала запитання. Текст маленької бесіди передаю повністю.

- Анатолію Івановичу, чи правда, що ви член Партії регіонів, генерал-майор МВС і депутат Харківської облради від правлячої партії?

- Так.

- Тоді чому ви не поклали партквиток Партії регіонів? Чому не поклали мандат депутата Партії Регіонів? Хіба ви маєте право виступати проти влади?

- Мандат я не покладу, оскільки обирався по мажоритарці. Я квиток не покладу, оскільки підтримую програму Партії регіонів і Президента.

- А міністр Могильов генеральські погони з вас не зніме? Чи він вам цю акцію замовив?

- Міністр Могильов погони не зніме. Я ж не проти влади, я за чорнобильців.

Маша Міщенко

Фото Володимира Гонтара/УНІАН