Рух «Вперед!»: Коли треба, підприємці будуть разом із афганцями та чорнобильцями

Днями в УНІАН завітали організатори Автомайдану й руху «Вперед!» та розповіли про акцію, яку готують на 1 грудня, - загальнонаціональний страйк підприємців «Переоблік влади».

Акції протесту, які минулого тижня відбувалися щодня, 1, 2 та 3 листопада були головною темою всіх українських ЗМІ. Щоправда, журналісти більше звертали увагу на те, чому ці акції, які починалися так потужно, виявилися роз’єднаними в останні дні. Замість єдиного дня та єдиного виступу різних рухів і громадських організацій ми побачили численні мітинги та пікети, учасників яких єднало лише одне: заклик розпустити парламент. Тоді експерти висунули гіпотезу: влада невидимо очолила хвилю протесту й скерувала її проти законодавчого органу, нібито працюючи громовідводом для виконавчої влади. Проте протестувальники минулого тижня “відвідали” і Кабмін, і Адміністрацію президента, то невже влада провокує натовп проти самої себе?!

В експертних дискусіях звучала й інша думка. Не варто розчаровуватися та дискредитувати громадянські протести, навіть коли вони фрагментовані та не скоординовані. Автомайдани й акції протесту, які організовує рух «Вперед!», – це приклад постійно діючої структури, яка представляє та захищає класовий інтерес – інтерес малого й середнього бізнесу. На їхню підтримку, до речі, неодноразово виступала Наталія Королевська. І ці оборонці бізнесу здатні вивести протест за межі мегаполісів і своїх міст, а згодом і розширити його за рахунок інших соціальних групам. Крім того, такі протести виконують важливу функцію – висувають нових лідерів та виховують суспільство. Учорашня прес-конференція лідерів руху «Вперед!» дала журналістам змогу задати непрості запитання лідерам і вислухати їхню думку. У ній брали участь начальник штабу всеукраїнської громадянської акції «Вперед!» Андрій Панаетов, голова організації «Наступ» Руслан Секела та віце-президент громадського об`єднання «Союз перевізників України» Сергій Овчинніков.

Руслан Секела, голова організації «Наступ»:

“3 листопада ми збиралися біля парламенту. Крім наших активістів, а ми заявили дві тисячі людей, прийшли інші учасники акцій характерної «силової» зовнішності. І тоді знову був зламаний паркан біля парламенту. А через день було порушено кримінальну справу щодо організаторів заходу. Ми не боїмося. Ми відстоюватимемо наші права і права громадян.

Міліція, до речі, не має права порушувати кримінальну справу через зламаний паркан. Згідно із законодавством України, будь-яка архітектурна форма повинна мати замовника, кошторисну вартість, проект, дозвіл Київської міської держадміністрації, архітекторів, санепідемстанції. А відповідно до Державних будівельних нормам паркан заввишки більш як метр повинен мати проект. Той паркан, що біля Верховної Ради, – це незаконна архітектурна форма, юридично його не існує. Тож народ України демонтував незаконно встановлену архітектурну форму.

Журналісти часом пишуть, що влада нас «розводить», розколює. Влада завжди вміла «розводити». І на Податковий майдан представники влади засилали провокаторів, які потім проривалися за периметр, влаштовували салюти та накладали незрозумілі вето на Податковий кодекс, а потім за ніч видавали незрозумілі закони. У результаті люди все одно залишаються без бізнесу. Так, влада робить багато закулісних речей, щоб нас розвести. Проте громадські організації вчаться, ми також вчимося. Нам вистачає розуму побачити, що поступок з боку влади не зроблено.

У регіонах наші активісти були присутні на пікетах афганців. І повірте, що в день «Ч» ми всі будемо разом: і афганці, і чорнобильці, і підприємці”.

Віце-президент громадського об`єднання «Союз перевізників України» Сергій Овчинніков:

“1 грудня в Україні відбудуться регіональні Автомайдани. Наші двигуни заведені. Учасники акції не бояться працівників ДАІ і координуватимуть свої дії за допомогою соціальних мереж в Інтернеті”.

Начальник штабу всеукраїнської громадянської акції «Вперед!» Андрій Панаетов:

“Попередньо на 19 листопада призначено проведення з`їзду всеукраїнської громадянської акції «Вперед!» А 1 грудня в рамках всеукраїнського страйку «Переоблік влади» сотні тисяч підприємців не вийдуть на роботу. Щоб ця акція вдалася, треба щоб принаймні сто, двісті тисяч підприємців по всій країні повісили відповідні таблички. Навесні до Києва приїде вже не п’ять тисяч, а п’ятдесят. І тих десять тисяч «Беркута», яких було удвічі більше, ніж учасників акції 3 листопада, вже нічого зробити не зможуть. Ані цьому парламенту, ані цьому уряду не місце при владі. Наше завдання не лише, щоб пішов парламент. Наша мета – встановлення контролю громадянського суспільства за владою, кожного наступного парламенту. Нас запитують, який сенс вимагати розпуску парламенту, якщо ми живемо в президентський республіці? Тож президент у всьому винен. Ми розуміємо це.

Проте я хотів би нагадати, що наша країна стала президентською мало не за одну ніч. Тож ми маємо обрати таку Верховну Раду, яка б не дозволяла собі так маніпулювати Конституцією. І якщо у ВР прийдуть люди, котрі слухатимуть своїх виборців, жоден президент не зможе на неї вплинути. ВР за одну ніч змінила Конституцію, хто заважатиме новій ВР зробити це ще раз, але в бік покращення цієї Конституції? Зараз ми не можемо добитися відставки й усунення президента.

Але ми зможемо добитися обрання такої Верховної Ради, яка не прийматиме закони на вимогу Кабміну. Якщо ми принаймні будемо стояти й дивитися, як після виборів члени виборчої комісії рахують наші голоси, ми вже частково зможемо вплинути на формування майбутньої ВР”.

Леся Дідківська