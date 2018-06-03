Бжезинський: Україна повинна бути частиною Великої Європи

Україна могла б справити вирішальний вплив на еволюцію Росії… Ув’язнення Тимошенко стало символом... Хоча Янукович і робив серйозну помилку, він не те саме, що Лукашенко...

Він допомагав вибудовувати політику національної безпеки США ще за президентства Джиммі Картера й понині залишається одним з найвпливовіших американських геостратегів. Він завжди вважав Україну геополітичним центром, уважно стежачи за її розвитком. Нинішні судові процеси над лідерами опозиції теж не залишилися поза його увагою. У своєму щільному графіку радник Центру стратегічних і міжнародних студій Збігнєв Бжезинський знайшов час для інтерв’ю УНІАН і запросив нас до свого офісу в серці Вашингтона.

Пане Бжезинський, після розпаду Радянського Союзу ви писали про Україну як про геополітичний центр, новий і важливий простір на євразійській шахівниці. Яке місце обіймає Україна сьогодні на геополітичній карті світу?

Я думаю, Україна – це країна, яка могла б справити вирішальний вплив на еволюцію Росії. Водночас Україна – це країна, яка в якийсь момент могла би бути й повинна бути частиною Великої Європи. Якщо Україна рухатиметься в напрямку до Європи, вона має бути демократією, тому що Європа не прийме Україну, якщо в Україні не буде реальної демократії. І якщо Україна як реальна демократія рухатиметься в напрямку до Європи, то, на мій погляд, доволі високі шанси, що Росія слідуватиме за нею. Це була б велика перевага для кожного.

Якщо коротко, Україна може грати дуже важливу історичну роль.

Ви назвали Віктора Януковича “диктатором”. Вважаєте, що демократія в Україні під загрозою?

Янукович був обраний президентом за результатами відносно вільних виборів. Але, на жаль, він реагує на деякі питання в диктаторський спосіб. Деякі з попередніх політичних лідерів України перебувають нині у в`язниці. Це дуже поганий знак для майбутнього демократії.

Якщо Янукович хоче поваги до себе як з боку світової громадськості, так і з боку українського народу, він повинен докласти всіх можливих зусиль, щоб зберегти в Україні демократію і повагу до закону. Але закон сам по собі має заслужити повагу. Базування деяких судових звинувачень на застарілих радянських законах, створених у той час, коли Радянський Союз був тоталітарною диктатурою, не свідчить про повагу до закону, і це звичайно не свідчить про повагу до демократії.

Чи можуть США застосувати якісь санкції до українських чиновників?

Я не можу передбачити, чи будуть застосовані санкції до українських посадовців. Але ми знаємо, наприклад, що до білоруських посадовців санкції були застосовані. Отже, є прецедент для таких дій. Але я сподіватимуся, що будь-які нинішні проблеми щодо демократії і поваги до демократії в Україні можуть бути вирішені “в мирний спосіб”, і це буде добре й для відносини між Україною та Євросоюзом, і для відносин між Україною та Росією. Думаю, здоровий глузд ясно свідчить про це.

Чи віддалилася перспектива євроінтеграції України в результаті судових процесів над опозицією?

Те, що сталося через справу Тимошенко, шкодить українським інтересам, але це також шкодить особистим інтересам Януковича. Він послаблює свої позиції на Заході, і це не поліпшило його позицій на північному сході. Отже, він двічі сам себе висік. Якщо він діятиме у своїх особистих інтересах, то повинен буде знайти шлях вирішення наявних проблем у такий спосіб, який укріпить упевненість кожного в тому, що демократія в Україні в безпеці.

Чи є загроза міжнародної ізоляції України?

Я згадував випадок Білорусі. Але водночас я повинен сказати: незважаючи на те, що Янукович зробив серйозну помилку, Янукович – це не те саме, що президент Білорусі.

У своїй книжці “Велика шахівниця” ви назвали Росію “чорною дірою”. Чи зможе ця “чорна діра” поглинути Україну, якщо Брюссель закриє для нас двері?

Поки деякі російські лідери думають, що вони можуть поглинути Україну, вони ризикують зробити дуже істотну історичну помилку.

Україна є незалежною протягом двадцяти років. Уже ціле покоління українців виросло в незалежній державі. І я не думаю, що багато з них хочуть, щоб Україна стала провінцією Росії.

Останній раз ви відвідали Україну у квітні. Як, на ваш погляд, змінилася наша країна за 20 років незалежності?

У першу чергу, я побачив появу загалом європейської нації, хоча рівень життя в Україні значно нижчий, ніж у Польщі. Важлива зміна – це відчуття того, що Україна – автентична національна держава. Це не штучне утворення. Це – нова дійсність, яку буде дуже важко змінити й повернути до часів тридцятирічної давнини.

Що ви думаєте про політичне майбутнє Тимошенко?

Вона може виграти дуже багато симпатій від ув`язнення, але ви не можете фактично управляти політичною партією у в`язниці і не можете безпосередньо брати участь у політичному процесі із в`язниці. Проте перебування у в`язниці також робить вас символом. Я думаю, це дуже важливий символ, і водночас це символ головної загрози українській демократії.

Є думка, що адміністрація Білого Дому “здала” Україну через ідею “перезавантаження” відносин з Росією. На вашу думку, наступний президент США продовжуватиме політику Обами чи буде прихильником Буша в українському питанні?

США розглядають незалежну Україну як серйозного помічника в підтримці стабільної міжнародної системи та здорової європейської системи.

Наскільки мені відомо, ви – футбольний уболівальник. Що ви очікуєте від Євро-2012? Чи збирається приїхати до Києва?

Я хотів би приїхати й подивитися... І думаю, що фінал чемпіонату буде між Україною і Польщею.