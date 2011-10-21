Бжезинський назвав Януковича «диктатором»

Євросоюз не поступиться у справі Юлії Тимошенко в умовах, коли Україною керує "диктатор".

Про це заявив провідний американський геостратег, колишній радник із національної безпеки президента США Джиммі Картера у Вашингтоні Збігнев Бжезинський, повідомляє "Голос Америки".

За його словами, у питанні Тимошенко на карту поставлено не лише майбутнє відносин з Україною, а й сама Європа, адже концепція Європи ґрунтується на взаємопов`язаності понять суверенітету та демократії, на основі яких вибудовується співпраця та політична єдність.

"Для тих, хто хоче бачити Україну в Європі, існує спокуса повести себе в дусі Макіавеллі. Мовляв, забудьмо про Тимошенко, приймімо Україну – і все буде добре", - зазначив Бжезинський.

"Таке ставлення з боку Європи до корумпованої, керованої диктатором України, дало б підстави корумпованій та керованій диктатором Росії очікувати такого ж ставлення до себе. Ніхто в Європі не піде на такі умови", - вважає він.

Бжезинськийтакож сказав, що справа Тимошенко є головним випробуванням для демократії в Україні.

"Справою Тимошенко Україна ізолює себе від Заходу. Позиція Януковича як президента України у спілкуванні з Путіним послаблюється", - заявив екс-радник американського президента.

За словами Бжезинського, віддалення України від Європи грає ну руку лише прем`єру РФ Володимиру Путіну та Росії, і не є в інтересах Януковича.

"Іноді Янукович займає рішучу проукраїнську позицію. В одному з інтерв’ю він, звертаючись до Москви, сказав, що з Україною не варто спілкуватись з позиції сили. Янукович додав, що Росія намагається загнати Київ до Митного Союзу. Це хороші заяви", - зауважив Бжезинський.

Однак він додав, що справа Тимошенко зменшує його можливості реагувати на тиск.

Бжезинський також висловив думку, що Україна у випадку проведення демократизації може стати запорукою європеізації та взірцем для розвитку Росії.

Українська правда