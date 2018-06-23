Болдирєв: дєточка, коли мені погрожують прокуратурою – мені просто смішно

Депутат від правлячої партії Болдирєв на посиденьках у російського посла заявив, що Галичина є «наростом на тілі України», якого треба позбутися. Можна було сподіватися офіційної реакції Партії регіонів - але до сьогодні її немає. Пройшло ось уже кілька днів, але мовчить і наша «славна» Служба безпеки, а про Раду нацбезпеки, як ви розумієте, і говорити нічого...

Ми зателефонували до пана регіонала Болдирєва: ну, може, оговорився чоловік, з ким не буває, проте у відповідь почули таке:

– Мене взагалі дивує, дивує реакція медіаспільноти. Мене дивує все, що відбувається… Тобто існує проблема і я цю проблему формулюю. Замість того, щоб задуматися над проблемою, усі починають з`ясовувати: я ворог народу чи я друг народу.

– Чи знаєте ви про статтю 2 Конституції України, де сказано, що територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою? – запитую.

– Так, ну і що?!

– Тобто для вас слова Конституції нічого не варті?

– Значить так, душечка, … (тут цей пан почав зверхнім тоном розповідати, як він «лічно» у 1996 році приймав цю Конституцію). – Завдяки мені, щоб ти знала, вийшли з кризи 27-ого увечері, коли ніхто ні за що не хотів голосувати…

Він демонстративно, наче з якимсь викликом називає Галичину «Галіцією».

– Коли мені погрожують прокуратурою – мені просто смішно.

– Ви - народний депутат, як ви собі можете дозволяти такі сепаратистські висловлювання?

– Тим більше, дєточка, тим більше я, як народний депутат, маю право це говорити, бо маю більший досвід, знання, а якби я це сказав як рядовий громадянин, то це б був узагалі порожній звук…

Власне, на цьому наша розмова й закінчилася, і, на жаль, я не встигла запитати його, якщо ця Україна така вже йому ненависна, чому б йому не взяти участь у програмі «переселение соотечественников», яка вже кілька років працює в Росії, навіть устигла отримати поетичну назву «Чемодан, Вокзал, Росія!». І, дивись, як привілейованого переселенця, усе-таки «народний депутат», відправили б не в сибірську глибинку чи мальовничий Алтай, а в столицю, та, може, б влаштували чиїмсь радником, кому б і він надавав консультації з приводу «законності» приєднання чужих земель до «великої Росії»?..

На жаль, не вийшло цього запитати в Болдирєва, оскільки він кинув слухавку… Регіонал під час нашої розмови зверхньо називав мене «дєточкой», «душечкой» і чомусь з самого початку перейшов на «ти» ... Я не втрималася і поцікавилася, чому він, не бачивши мене ніколи, абсолютно мене не знаючи, мені «тикає», а тим більше називає «душечкою»...

– Так, дєвушка, я вам не дзвонив, ви мені самі подзвонили, – сказав Болдирєв і кинув трубку.

Ми поцікавилися ставленням голів обласних Рад «Галіції» до заклику народного депутат від правлячої партії.

Олег Панькевич, голова Львівської обласної ради:

ЦЕ ЧИСТОЇ ВОДИ СЕПАРАТИЗМ Заяви депутата від Партії регіонів про відокремлення Галичини як «наросту на тілі України» – це чистої води сепаратизм. За такі «особисті імпровізації», як трактують слова Болдирєва його деякі однопартійці, належиться покарання. Адже їх можна цілком трактувати як злочин проти держави, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

Подібні висловлювання ми чули і від інших політиків та посадовців – Табачника, Колесніченка... Однак їх не те що не покарано, вони й далі, як ,зокрема, міністр Табачник, перебувають на високих посадах і продовжують свою деструктивну діяльність. Ці люди не приховують свого «сентименту» до галичан.

А пригадуєте карту України з поділом держави на три сорти, яку малювали московські політтехнологи в штабі Януковича у 2004 році? Із цієї ж серії заява «прорегіонального» митрополита УПЦ Агафангела, який назвав Львів «українською Чечнею». Назвав – і нічого не відбулося, жодної реакції, ніби так і повинно бути. Але – не повинно! Насправді ці заяви не просто ображають галичан, які вважають себе невід’ємною частиною українського народу. Це вияв зневаги до держави, а отже до всіх українців.

За сучасних політичних обставин я не сподіваюся на адекватну реакцію СБУ та інших правоохоронних органів на такі сепаратистські антидержавні заклики. Навіть більше – припускаю, що такі заяви санкціоновано центральною владою

Олексій Кайда, голова Тернопільської облради:

ТАКА ОСОБА МАЄ СИДІТИ В ТЮРМІ!

Галичина, Поділля, Слобожанщина, Наддніпрянщина – це є невід’ємні частини Української держави.

Справа в тому, що у ХХ столітті Україна і так втратила не менше тридцяти відсотків своїх етнічних земель і зараз ця особа, по-іншому не можу сказати, яка заявляє, що щось від чогось треба відділити…

Вважаю, що цим не повинна займатися обласна рада чи будь-яка інша. Цим повинна займатися Генеральна прокуратура, яка повинна порушити кримінальну справу проти цієї особи, що зазіхає на державний суверенітет України, територіальну цілісність України.

Я розумію, що цієї особи предки не проливали кров за цю землю і, гадаю, предки цієї особи були якраз окупантами Української держави і йому просто не дано зрозуміти, що таке є кожен клаптик української землі. Будь-які заяви про відокремлення будь-якої частини України – це є питання, яке знаходиться у правовій площині, а саме в компетенції Генпрокуратури. Тому, на мою думку, реакція має бути однозначна.

Але ця особа висловила не тільки свою позицію, а й позицію всієї провладної партії, Партії регіонів.

Думаю, що це не Галичина - «наріст», а в нього в голові якийсь наріст.

Мільйони українців проливали кров, щоб зберегти наші землі, щоб майбутні покоління мали чим пишатися, а воно, невідомо якого походження, якого роду племені, тепер хоче щось відділяти. Та так узагалі не можна ставити питання про жодну частину країни. Така особа має сидіти в тюрмі!

Олександр Сич, голова Івано-Франківської облради:

НІЦШЕ КАЗАВ: НЕ ТВОЄ ЦЕ ПРИЗНАЧЕННЯ - ВІДБИВАТИСЯ ВІД МУХ

Я б узагалі такі заяви не хотів коментувати, бо їх можуть давати тільки такі неосвічені особи, як Болдирєв. Якщо він собі, ймовірно, купив місце в списку партії, це не означає, що він розумний чоловік.

До речі, для мене є дуже дивним, коли я перебуваю як голова обласної ради на засіданні Ради регіонів, і чую з уст Президента України слова про те, що його політика спрямована на консолідацію Української держави, а від його однопартійців чую такі заяви, то я не розумію, що робиться у цій партії і чи взагалі вона може називати себе партією.

Чи буде якесь засідання з приводу заяви регіонала? Ну, чекайте, якби з кожного дурня, який щось скаже, обласна рада збиралася, то довелося б збиратися щодня. У Фрідріха Ніцше є прекрасні слова: не твоє це призначення - відбиватися від мух...

Оксана Климончук