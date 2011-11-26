Депутат-регіонал: «Галичина - наріст на тілі України»

Народний депутат від Партії регіонів Юрій БОЛДИРЄВ вважає, що Україна не може перебувати в нинішньому складі і має позбутися Галичини.

Як повідомляє «Українська правда»,про це він заявив під час виступу на посольських вечорах посла Російської Федерації в Україні, присвячених 65-річчю Нюрнберзького процесу в Києві.

"Я переконаний, що у моєї країни немає майбутнього без подолання наслідків пакту Молотова-Рібентропа, тому що в одних кордонах утримувати Галичину і Донбас, Галичину і Крим можна тільки силою", - заявив депутат.

За його словами, "УРСР створили три кривавих диктатора – Ленін, потім Сталін, який приєднав весь захід, скориставшись правом сили, і Хрущов, який для балансу етнічного та ментального приєднав Крим".

"Цю країну можна утримати, тільки маючи НКВД, МГБ, КДБ і КПРС. А зараз, що ми можемо запропонувати?! Нашу рідну Генпрокуратуру, чи що?! Ось на якій підставі втримаються всі ці території разом?", – сказав Ю.БОЛДИРЄВ.

"Тому я вважаю, Україна стане стійкою країною після того, як позбавиться або заходу, або сходу. Я за те, щоб вона позбулася Галичини. Якщо прибрати Галичину з моєї країни і залишити справжню Україну – з Донбасом і Кримом, це і буде перша Росія. А там буде Російська Федерація", – заявив "регіонал".

Наприкінці виступу Ю.БОЛДИРЄВ назвав Галичину «наростом на тілі України».

Пізніше, у своєму виступі Петро ПОРОШЕНКО висловив обурення заявами "регіонала".

"Я взагалі не розумію, яким чином політик, який представляє правлячу партію, виступає з такими заявами і при цьому має шанс сидіти в парламенті і голосувати за партію, яка є лідируючою в моїй країні! Для мене це абсурд. Якщо ти поет, то склади мандат і йди писати вірші", – заявив П.ПОРОШЕНКО.

Як відомо, у ст. 2 Конституції України зазначено, що «територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною».