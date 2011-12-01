Черновецький на святкування ювілею зняв півготелю

Святкування 60-річчя мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, за найскромнішими підрахунками, обійшлося в суму не менш як 300 тис. дол.

Про це пише газета “Сегодня”(№270 від 1 грудня 2011 року).

Як розповів один із гостей, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відзначив день народження в 5-зірковому готелі Грузії - Georgia Palace Hotel, розташованому в курортному місті Кобулеті (у 20 хвилинах їзди від Батумі) на березі Чорного моря. Готель оформлено в розкішному класичному стилі з мармуровими стінами і підлогою, вишуканими дерев`яними і шкіряними меблями в червоних і чорних відтінках. Там є кілька басейнів, спа-центр, а вікна номерів виходять на море, гори або сад.

«Ювіляр орендував не весь готель, а тільки її половину - 80 кращих номерів. Правда, ціни зараз тут, не в сезон, досить низькі. Двомісний люкс коштує 130 доларів на добу (за 80 номерів – більш як 10 тис. дол.)”, - сказав співробітник готелю.

Всіх гостей привезли заздалегідь, вони летіли чартерним рейсом з «Борисполя». В обидві сторони такий літак коштує орієнтовно 70 тис. дол. «Літаком доставили також деякі продукти для столу, наприклад, чорну ікру і випивку. У ресторан везли навіть кухарів, які готують грузинську їжу, оскільки в готелі пропонують лише італійську кухню», - розповіли співробітники готелю.

Розважали гостей під час вечірки двоє ведучих - шоумени-комедійники Іван УРГАНТ і Михайло ГАЛУСТЯН. Для Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО співали його улюблені артистки - легендарна грузинська співачка Нані БРЕГВАДЗЕ і російська співачка Олена ВАЄНГА. За чутками, гонорари артистів обійшлися мерові в 200 тис. дол.

На дні народженні мера його законної дружини Аліни АЙВАЗОВОЇ не було, зате мер не відходив від своєї улюбленої жінки Олени САВЧУК, пише газета.

Запрошені були його колишні однокурсники, екс-колеги по прокуратурі та дехто з «молодої команди». Пригощали хінкалі, сациві і чурчхелою, а наливали вино і коньяк.