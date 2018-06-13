Суд над Тимошенко: у черговій серії - БЮТ б'ється з Беркутом, судді викликають швидку (репортаж)

Приміщення Апеляційного суду, де розпочався попередній розгляд апеляції Тимошенко, – здоровенна багатоповерхівка, до речі, з саунами в підвалі... І якщо на засідання Печерського суду журналісти займали чергу з ночі, бо всім там було не вміститися, то перед цим слуханням проблема ніби то відпадала автоматично.

Однак журналісти до зали не потрапили взагалі.

9.30 - це час, коли засідання має розпочатися, але інформації, за якими дверима, - немає. Соратники Тимошенко на чолі з Олександром Турчиновим бігають по коридорах… Нарешті дізналися, прямують туди, а тут жива огорожа з міліції і «Беркута». Бютівці почали штурм, вступивши у фізичне протистояння з міліцією.

Та сили, звісно, нерівні - і депутати пішли до голови Апеляційного суду Антона Чернишенка. Через якийсь час вони таки втрапили до зали. Але жодного журналіста. Для преси - лише трансляція в конференц-зали.

Засідання розпочинається з клопотання про відвід судді, адже Олену Сітайло призначили буквально за добудо початку процесу. До речі, пані суддя, як пишуть ЗМІ, до цього займалася справами здебільшого цивільного характеру як то розлученнями і аліментами...

Звісно, Сітайло повважала, що підстав для її відводу немає, бо її вибрано «автоматизованою системою». А суддя Горб, за її словами взяла самовідвід, тому що у 2010 році розглядала справи Діденка і Макаренка. Тільки дивним здається, що про такі резонансні справи у своїй суддівській кар`єрі Горб згадала за день до слухання...

Суддя помітно нервує: заговорюється, призиває «Господа», коли не може вимовити слово… Вона на диво довго сидить у нарадчій кімнаті. Пішла розглядати клопотання захисту Юлії Тимошенко про призупинення розгляду апеляції у зв’язку з погіршенням здоров’я ЮВ і повернулася з відмовою, написаною на одному аркуші паперу, аж через дві години.

Повернувшись з перерви, Сітайло зачитала доповідь судді, яка передбачена процедурою апеляції на попередньому слуханні. З доповіді зрозуміло, що вона вирішила всі апеляції зліпити до купи: від Власенка – про його відсторонення Кірєєвим від справи Тимошенко, від Титаренка – про його відсторонення, про зміну міри запобіжного заходу для Тимошенко. Власенко вимагає визначити порядок розгляду всіх апеляцій.

Його колега адвокат Сірий заявляє, що теж подавав апеляції стосовно своїх професійних прав і приєднується до вимоги визначити порядок їх розгляду.

Натиск адвокатів бентежить суддю.

І коли прокурор Микитенко почав висловлювати свої заперечення щодо апеляцій, суддя перебила його:

– Почекайте, хвилинку, будь ласка, я пишу.

– Що? – спочатку, було, не зрозумів прокурор.

– Не поспішайте, будь ласка, -і з сумлінністю учениці суддя продовжувала "конспектувати".

Це не могло не розсмішити присутніх. Хтось з адвокатів нагадав про технічне забезпечення суду. Але пані суддя і далі виконувала функції стенографістки: коли закінчувала речення, давала знати, що можна продовжувати.

Далі було ще дивніше, коли Сітайло просила по кілька разів захисника Сухова чи Сірого повторити, що вони мають на увазі:

– Так, давайте, по порядку розберемося, – спантеличено просила вона.

– Тоді я можу скоротити текст, а просто дати друковані прізвища свідків, яких захист хоче викликати, щоб ви не нотували, – не без іронії сказав Сухов.

Зрештою, Сітайло не витримала незвичної для неї напруги – коли Власенко доводив їй, що Кірєєв виніс незаконне рішення щодо його усунення від справи, вона оголосила про технічну перерву на 15 хвилин, які переросли в дві години. Виявилося, що викликали «швидку допомогу», бо судді стало зле...

Тим часом почала ширитися інформація, що Тимошенко ще раз можуть замінити суддю. Але Сітайло все ж повернулася в судову залу, щоб винести прогнозовані рішення. Отож, рішенням суду визнано, що немає підстав для проведення судового слідства у повному обсязі щодо виклику і допиту свідків. Суд також відмовив захисту в зміні запобіжного заходу для Тимошенко у зв’язку з неможливістю цього на цьому етапі судового розгляду. Також суд не задовольнив клопотання про закриття справи у зв’язку з поганим станом здоров’я Тимошенко. Крім того, відмовлено у задоволенні клопотання Власенка щодо залучення його до справи як захисника Юлії Тимошенко.

Слуханння справи по суті призначено на 13 грудня на 11.00. Далі буде...

Оксана Климончук