Єврокомісар приїхала – Табачник пішов у підпілля

До Києва приїхала Єврокомісар. З питань освіти, культури, багатомовності та молоді.

“На нашу думку, освіта – це найкращий спосіб для впровадження демократичних реформ і реформ, спрямованих на економічне зростання”, – заявила Комісар ЄС Андрулла Вассіліу.

І поділилася приємною звісткою: Євросоюз посилює дві освітні програми “Темпус” та “Еразмус Мундус” на наступні два роки і впроваджує програму “Еразмус для всіх”, на міжнародний компонент якої протягом 2014-2020 років виділять 2 мільярди євро. Найбільш привілейованими учасниками цих програм, запевнила пані Комісар, будуть “наші найближчі сусіди на Схід і Південь від ЄС”. Тобто ласий шмат від освітнього пирога дістанеться і українцям.

Андрулла Вассіліу приїхала в Україну на конференцію «Східного партнерства» у сфері вищої освіти «Tempus та Erasmus Mundus: можливості для «Східного партнерства». Мета конференції благородна – залучення якомога більшої кількості вищих навчальних закладів до участі у міжнародних освітніх програмах та розширення можливостей співпраці у галузі освіти. Подія непересічна для української вищої школи. Втім, у Міносвіти вирішили інакше.

Міністр освіти на конференцію прийти не спромігся. Другий тиждень Дмитро Табачник у відпустці, яка несподівано збіглася у часі з візитом Єврокомісара… Чи варто говорити, що міжнародні заходи такого рівня готуються не день і не тиждень, і головний освітянин просто не міг завчасно не знати про приїзд по суті міністра освіти ЄС.

Права рука Табачника – його перший заступник Євген Суліма теж на міжнародній освітній конференції не засвітився. Він ще минулого тижня поїхав “вивчати європейський досвід” до Парижу.

Освітнє відомство уособлював заступник міністра Борис Жебровський. Але й той не витримав усіх “тягот” конференції і втік, не чекаючи її закінчення.

Відкривши конференцію, Єврокомісар попрямувала до Києво-Могилянської академії у супроводі Президента НаУКМА Сергія Квіта.

В одному з найповажніших і найпрестижніших вишів України Комісар ЄС виступила з лекцією і вручила перший в Україні диплом Доктора філософії (PhD) студентці Києво-Могилянській академії Ганні Бєлєнькій.

Як заявив перед початком церемонії президент НаУКМА Сергій КВІТ, “для нас це дуже видатна подія – в рамках свого візиту комісар ЄС з питань освіти завітала до нас в університет. Вона буде вручати перший диплом PhD (або як ми його називаємо – диплом Доктора філософії західного зразка) студентці нашого університету, яка першою захистила цей диплом. Це також перший диплом PhD, який був захищений згідно з існуючими західними стандартами в Україні. Тільки в Києво-Могилянській академії ми маємо на сьогодні Докторську школу і перші 7 PhD програм”.

Цікаво виходить, рівно рік тому у грудні 2010 року Табачник пішов війною на Могилянку. Одним з каменів спотикання виявився статут НаУКМА, який в Міносвіти не хотіли перезатверджувати, з аргументацією: ви не маєте права записати в статут докторську школу і PhD-програми.

– Як можна в статуті написати PhD-програми, якщо законодавством це не передбачено? Як можна видавати власні університетські дипломи? – обурювався тоді директор департаменту вищої освіти Ярослав Болюбаш.

На що керівник Могилянки мудро відповів: “Мене на сьогодні як президента академії не турбує державне визнання наших дипломів PhD, тому що наша докторська школа має угоди з Барселонським університетом, з Маастрихтським університетом і з університетом Західного Онтаріо в Канаді (а це один з кращих світових університетів). Ці університети визнають наш рівень докторської школи. І наші докторанти при захисті можуть одержати наш диплом і диплом університету-партнера”.

Як у воду дивився…

Тож поки у Табачника не спромоглися визнати дипломи PhD, хоча впровадження цього наукового ступеня МОН прописало навіть в славнозвісному законопроекті про вищу освіту. До того ж згідно з зобов’язаннями, Україна у 2010 році скрізь мала б перейти від аспірантури й докторантури до PhD.

І Андрулла Вассіліу, до речі, відзначила, що не можна ще сказати про повне впровадження Болонського процесу в Україні, зокрема, через відсутність підготовки докторів філософії західного зразка.

“Ще дуже багато треба зробити в сфері управління вищою освітою, впровадження реформ, – наголосила пані Комісар. – Нам буде дуже складно заохочувати наші університети до співпраці, якщо в українських університетах не буде запроваджено три цикли освіти” (тобто бакалавр-магістр-доктор філософії – Авт).

Але поки Міністерство зволікає, українські виші самі прямують до Європи. Тому і виходить, що дипломи українським студентам вже нині вручає Єврокомісар. І навіть ця коротка церемонія – чітка ознака визнання українських дипломів PhD, якими наразі може похвалитися лише Могилянка.

Промова пані Комісара була в основному присвячена студентським міжнародним обмінам.

– Мобільність – це не лише спосіб підготувати висококваліфікованих працівників. Мобільність у сфері навчання сприяє розширенню наших горизонтів і робить внесок у наш особистісний ріст та розвиток. Вона дає нам можливість перевірити наші припущення та вміння у нових середовищах. Вона допомагає формувати нас, як відповідальних громадян світу, – розповідала Андрулла Вассіліу студентам і викладачам в історичній Конгрегаційній залі НаУКМА.

– Минулого року Україна брала участь у майже всіх регіональних проектах, що фінансувалися ЄС, а це означає, що вона відіграє провідну роль у цьому регіоні. Я вітаю ваш ентузіазм, – продовжувала промову головний освітянин ЄС. – Ми надали понад 350 грантів у рамках програми “Еразмус Мундус” для українських студентів і науковців. Лише у цьому році українські навчальні заклади беруть участь у чотирьох проектах “Еразмус Мундус”… У рамках нинішньої програми ім. Марії Кюрі 68 українських вчених отримали фінансування для проведення своїх досліджень у ЄС строком від одного до трьох років. Також 49 різних організацій України задіяні у виконанні цієї програми.

Згадала Комісар і свої студентські роки, як на кілька років з рідного Кіпру поїхала гризти граніт науки до Лондона.

– Ті роки залишили у мене найкращі спогади, – ділилася пані Вассіліу. – Я навіть не думала тоді про те, що колись стану Комісаром ЄС і докладатиму зусиль на благо Європи. Однак зараз я розумію, що досвід навчання за кордоном був важливим кроком на шляху до моєї роботи у Європі.

– Присутність комісара Вассіліу в Україні в Києві – це ще одне підтвердження зближення України з Європейським Союзом, – заявив голова представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра. Він переконаний, що кращий шлях до зближення України з ЄС – це інвестувати в молодь і освіту.

Та чи почує його українська влада?..

Анна Ященко