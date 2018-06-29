Костусєв залишить Одесу за «ізмаїльским сценарієм»?

Відставка мера Одеси Олексія Костусєва після недавньої аудієнції на Банковій фактично стала лише справою часу. Оскільки розмова з Віктором Януковичем, згідно з інформацією, що просочилася в ЗМІ, була такою ж жорсткою, як і короткою, - хвилину по тому Олексій Олексійович вийшов із приймальні вже потенційним екс-мером міста-«мільйонника».

Залишилося хіба що вирішити питання: як подати відставку «Другого Рішельє» (відомого одеського градоначальника, на якого публічно рівнявся Костусєв, - автор) одеським виборцям, які, згідно з опитуваннями громадськості, давно не в захваті від роботи «дружної одеської команди Президента Януковича». І ще: як належним чином оформити організаційно переведення Костусєва з «морської столиці» на посильну посаду в тому чи іншому столичному відомстві, наприклад, главою Держстандарту або Держкомцін. Посада-ж виборна: не обійтися без рішення сесії, а значить – і не надто приємної розмови про річну мерську діяльність.

Чи варто дивуватися, що в очікуванні цієї долі напередодні сесії трапився з мером, як було оголошено на апаратній нараді, «гіпертонічний криз». Що, втім, не завадило пацієнтові реанімаційного відділення клініки запросити в палату декількох близьких до мерії журналістів, щоб повідомити: криз виник на тлі алергії, нічого небезпечного. Проте вже наступного дня охоронці Костусєва нібито навідріз відмовилися допустити в ту саму палату представника Банкової, який прибув до Одеси. Чому також навряд чи слід дивуватися: а раптом зажадає термінової передачі мерських повноважень?

Так ось нагрілась до критичної температури атмосфера напередодні грудневої сесії «мерських проводів», на якій депутатська більшість міськради від Партії регіонів, ймовірно, спробує трансформувати відставку мера-невдахи в «ділову, конструктивну розмову» про деякі прорахунки і великі перспективи міського керівництва на чолі з новообраним виконуючим обов`язки міського голови.

Не так уже й важливо, кого оберуть-призначать на посаду т.в.о мера: чи то секретаря міськради Олега Бриндака, якого вважають креатурою впливового лідера регіоналів у міськраді Геннадія Труханова, чи депутата Миколи Крикливого, що працює на посаді проректора Національного університету «Одеська юридична академія», якого вважають «правою рукою» ще впливовішого регіонала Сергія Ківалова. Схоже, головне для влади - зберегти обличчя одеської команди регіоналів на старті передвиборчої кампанії-2012, продемонструвати готовність у базовій для «регіоналів» області оперативно «очищуватися» від осіб, які не виправдали довіри і покладених сподівань, хай і свідомо завищених. У результаті - об`єднатися і висунути на керівництво містом ще ефективнішого менеджера. Заради цієї мети, якщо знадобиться, може бути рекомендований на керівництво міськрадою і народний депутат від ПР Ківалов. Адже «запасна лавка» досвідчених управлінців-господарників на перевірку виявилася зовсім недовгою.

Все це дало привід не тільки опонентам місцевих «регіоналів» позловтішатися. Наприклад, лідер фракції «Батьківщина» в Одеській облраді Сергій Веселов назвав майбутню відставку Костусєва явним «свідченням нездатності Партії регіонів управляти країною». А на думку парламентарія-одесита Юрія Кармазіна відставка Костусєва викликана ні чим іншим, як ухваленим «на найвищому рівні рішенням про те, що йому стало шкідливо очолювати місто» напередодні старту виборчої кампанії-2012. І з цим навіть союзники ПР згодні: «Потрібно виробити варіант, що робити з Костусєвим? – вважає депутат від КПУ Євген Царьков. - Що робити з виборами, які ПР не потрібні, адже рейтинг партії влади дуже впав». Що стосується самого Костусєва, то у нього «два варіанти: йти на «підвищення» або тягнути час, як Черновецький».

Цілком очікувану позицію озвучив на прес-конференції і голова фракції ПР в міськраді Труханов: «Якщо таке рішення (про необхідність відставки Костусєва – автор) прийняв глава держави, ми підкорятимемося йому, оскільки для цього мають бути вагомі причини».

Мабуть, перелік цих «вагомих причин» опинився на столі Януковича ще в кінці листопада, коли завершив перевірку «сигналів» про беззаконня, яке творить міська влада, радник Президента Олександр Нефедов, який провів ряд зустрічей із губернатором і лідером обласної організації Партії регіонів Едуардом Матвійчуком, прокурорськими співробітниками, іншими посадовцями. Цікаво, що прямо з сесійного залу був запрошений на одну з таких бесід з Нефедовим і Костусєв, який оголосив про це, залишаючи крісло головуючого на листопадовій сесії.

Що за причини екстриму? Ключовою з них, безумовно, стало змагання за сфери впливу при реалізації багатомільйонних інфраструктурних проектів між главою ОДА Матвійчуком і мером Костусєвим, якому з боку першого була надана величезна підтримка в минулій передвиборчій компанії. Що фактично забезпечила перемогу над головним опонентом Едуардом Гурвіцем. А «невдячний» Костусєв замість того, щоб укріплювати з губернатором «вертикаль влади», вважав за краще вирішувати питання оренди і виділення приморських земель спільно з представниками конкуруючої фінансової групи, розвивати без узгодження низку інших крупних проектів. Причому незабаром з`ясувалося, що члени команди одеського ставленика «президентської вертикалі» ще й загрузли в корупції.

Хмари над Костусєвим почали збиратися до осені, коли з`ясувалося, що одна з бізнес-груп захопила земельну ділянку в районі знаменитої Аркадії, де були незаконно зведені будови. Потім під час антикорупційної спецоперації Головного управління УБОЗ МВС і Генпрокуратури був затриманий віце-мер Микола Ільченко та інші посадовці. Як не старався Костусєв, згасити гучний скандал не вдалося. Більш того, спалахнув новий, до розпалювання якого й сам мер приклався. Заявивши відверто в одному з інтерв`ю, що не став декларувати (ухилився від сплати податків – автор) багатомільйонні доходи, які одержав минулі роки при веденні бізнесу. Пізніше виявився замішаним в одній з афер, пов`язаних з безвідплатним відчуженням у міської громади півгектарної ділянки землі на березі моря, причому поквапився увінчати своїм підписом відповідний акт. Що аукнулося прокурорським позовом до суду і новими «сигналами» на адресу Банкової про незаконне розбазарювання землі. Причому з проханнями прокоментувати ці дії мера журналісти зверталися прямо до Януковича в ході його останньої робочої поїздки до Одеси. У середині листопада, власне, й прозвучало президентське доручення одному з радників «розібратися в ситуації.»

Неважко припустити, що при перевірці, яку здійснював Нефедов, спливли й інші невтішні факти з практики господарювання Костусєва, які навряд чи сприяють підвищенню передвиборного рейтингу регіоналів в Одеській області, яку політ технологи ПР визнали однією з базових відносно електоральної підтримки. Одним із таких чинників, безумовно, стало й листопадове рішення Окружного адмінсуду Одеської області, який зобов`язав міського голову Одеси Костусєва розглянути документи, представлені партією «Фронт змін», і ухвалити рішення щодо реєстрації ініціативної групи з проведення місцевого референдуму про дострокове припинення повноважень мера міста. Іншими словами, спроба чиновників міськради заблокувати збір підписів на користь референдуму за недовіру Костусєву шляхом «втрати документів» в кабінетах мерії, яка зазнала краху.

Слід зазначити, що одеські «фронтовики» публічно пред`явили мерові цілий список невиконуваних передвиборних зобов`язань, зокрема нагадали про відповідальність перед виборцями за ліквідацію мережі їдалень "Ветеран", за залишених без допомоги малозабезпечених, пенсіонерів, бездомних дітей.

Не дивно, що рейтинг потенційних кандидатів у депутати Верховної Ради від Партії регіонів у мажоритарних округах не росте, а падає. Це, зокрема, засвідчило листопадове опитування виборців у Суворовському районі Одеси. Згідно з обнародуваними даними, заступника голови облради Олексія Гончаренка готові підтримати як «мажоритарника» 7,5 відсотка опитаних. Лідера місцевих регіоналів у міськраді Труханова - 6,7 відсотка, екс-мера Гурвіца, що представляє «Фронт змін», – 6, 0 відсотка, а екс-губернатора Гриневецького, чиє ім`я поки асоціюють з Народною партією, - 5,6 відсотка одеситів. Причому активісти Партії регіонів по суті вже розгорнули передвиборчу агітацію, а того самого Гурвіца вже багато місяців ніхто в Одесі не бачив.

Який зі сценаріїв відчуження Костусєва від влади буде реалізований, поки спрогнозувати важко. Хоча одеський політолог Валерій Песецький уже висловив припущення, що, найімовірніше, слід чекати оголошення про перехід Костусєва на роботу до Києва. У столиці «відкликаному гвардійцеві Партії регіонів доручать якусь посаду, щоб заткнути якийсь пролом вертикалі влади».

Що стосується юридично грамотного оформлення відставки Костусєва з виборної посади, то досвіду реалізації таких сценаріїв регіоналам не позичати. Наприклад, міськрада сусіднього Ізмаїла понад два роки – з вересня 2008 по листопад 2010 року - функціонувала без законно вибраного мера, якому фракція Партії регіонів спільно з союзниками висловили на черговій сесії недовіру. З призначенням позачергових виборів мера Ізмаїла парламент не поспішав, а коли їх все-таки було призначено на серпень 2010 року, чиновники за підтримки депутатської фракції Партії регіонів організували зрив виборчої кампанії. Шляхом блокування спільно з керівництвом обласної влади, зокрема силовими структурами, оплати роботи виборчих комісій. У результаті вибори мера Ізмаїла, всупереч протестам громадськості, відбулися тільки в жовтні минулого року.

На думку голови облорганізації Комітету виборців України Анатолія Бойка, ця сумна практика не дозволяє спрогнозувати, чи будуть проведені в Одесі вибори у разі відставки Костусєва. А якщо будуть - то коли саме? Друге, не менш важливе питання: якщо не буде виборів і містом буде управляти секретар міськради, хто це буде: яке відношення ця людина матиме до Одеси, місцевих еліт і головне - до більшості населення?

Відповіді на деякі з цих питань, ймовірно, дасть чергова сесія Одеської міськради, призначена на 23 грудня. Саме на ній може бути вирішене питання, чи виконуватиме обов`язки мера і протягом якого часу секретар міськради Бриндак. Чи раптом з`явиться мало кому відомий віце-мер, який стане до наступної осені «одеським Поповим».

Михайло Аксанюк