Суд над ЮВ: Тимошенко піднімуть з ліжка примусово?

Сьогодні за Юлію Тимошенко знову взявся суд. Апеляційний. І хоча засідання тривало близько 5 годин, розглядати скаргу екс-прем’єра по суті на вирок Печерського суду так і не почали – через відсутність Тимошенко. Захист запевняє, ЮВ не може пересуватися. Прокурори кажуть, що протипоказань щодо участі в судових засіданнях для Юлії Володимирівни немає. Суддя вирішує “оголосити перерву для надання їй можливості прибути”. Адвокати не виключають, що за такої Феміди Тимошенко і на ношах можуть принести до зали засідань.

…Декілька тисяч прихильників Леді Ю зранку пікетують будівлю Апеляційного суду Києва на Солом’янській площі. “Юлі – волю!”, “Банду геть!” “Ганьба!”, – скандують люди, оточені «живі кордонами» міліціянтів, яких доволі багато як усередині суду, так і за воротами.

– Ми отримали медичний дозвіл, що вона вчора ходити не могла. Якщо в лікарні СІЗО працює Ісус Христос, який може піднімати людей лише одним поглядом, тоді, напевно, стан її здоров’я був би задовільний. Однак там не працює Христос, там працює гестапо, – розповідає перед початком засідання Сергій Власенко. – Стан її здоров’я вчора на 18:00 свідчив про те, що вона не може самостійно пересуватися. У мене є інформація, що на лікарів медичної частини слідчого ізолятора чиниться шалений тиск, щоб вони написали, що Тимошенко здатна пересуватися і брати участь у судовому засіданні. Але це є повним абсурдом.

Власенко також наголошує, що розглядати апеляцію без Тимошенко неможливо, оскільки вона є апелянтом.

Проте засідання розпочинається. До судової зали пресу не пускають. Лише депутатів. Деякі народні обранці наполягають на допуску преси, навіть не проти відмовитися від своїх місць у залі на користь журналістів.

– Не можна перешкоджати журналістській діяльності, – вступається за пресу бютівець Андрій Сенченко. – Це ж відкрите судове засідання. Не було жодного обмеження чи рішення суду, що судове засідання закрите. Тож треба журналістів пропускати.

– Депутати, проходьте, – звертаються до нардепів беркутівці, пропускаючи повз вуха фрази про протизаконність недопуску преси.

Зав’язується словесна перепалка.

Але пресу пускають лише в конференц-зал, де йде трансляція з зали засідань. Як пояснив один із силовиків, судова зала вміщує лише 50 осіб, а новий керівник фракції БЮТ Андрій Кожем’якін і так подав список на допуск більш як сотні народних обранців. Тож деяким із них навіть удалося проходити з боєм.

Згодом якась співробітниця суду повідомила, що пресу не пускають на основі постанови суду. Проте цієї постанови побачити так і не вдалося.

У цей час біля огорожі Апеляційного суду стає гаряче. З вікон будівлі Феміди добре проглядається вулиця. Біля центральних воріт огорожі, які є найнижчими, прихильники БЮТ починають розхитувати огорожу. І за якихось пару секунд таки ламають ворота. Беркут реагує миттєво – новоприбулі загони виштовхують прихильників від центрального входу. Прорватися на засідання нікому не вдається. А щоб “подвиг” не повторили – силовики швидко відтісняють прихильників Тимошенко подалі від воріт.

Засідання розпочинається. Серед захисників Тимошенко – Олександр Плахотнюк, Юрій Сухов, Микола Сірий і донька Євгенія Карр. Чоловік екс-прем’єрки Олександр на засідання не з’явився.

Прокурорська трійка без змін: Олександр Микитенко, Лілія Фролова, Михайло Шорін.

Справу розглядає колегія суддів на чолі з Оленою Сітайло.

– Відводи будуть до складу суду? – підвищуючи голос, запитує у присутніх головуюча.

– Безумовно, – підводиться Сухов.

Адвокат Тимошенко заявляє відвід головуючій Сітайло. Він переконаний, що призначена за два дні до засідання суддя не змогла в повному обсязі розібратися у справі і приймала рішення “за умов відсутності об’єктивності”.

– Необ’єктивний розгляд, безумовно, вплине на рішення, – резюмує клопотання Сухов.

Інші захисники Тимошенко теж підтримують клопотання. Сірий нагадує, як під час попереднього розгляду справи судді передавали якісь записки, після прочитання яких їй раптом ставало зле.

– Якщо там була інформація, яку можна розцінювати як тиск на суд, то суддя мала повідомити про вчинення тиску на суд. Цього не було. Не було повідомлено і змісту записок.

Плахотнюк додає, що за той час, який суд перебував у нарадчій кімнаті на попередньому засіданні фізично просто неможливо було підготувати рішення такого обсягу.

Донька Євгенія теж каже кілька слів на захист матері.

– Я вважаю, що суддя Сітайло не може розглядати справу хоча б тому, що у вас не було часу вивчити матеріали справи. Для цього треба два місяці, а у вас було два дні.

Прокурори називають усі аргументи захисту “суб’єктивними судженнями”.

Власенко, у свою чергу, теж заявляє про упередженість судді й підтримує її відвід.

Суд іде радитися. Хвилин через сорок оголошує рішення – підстав для задоволення клопотання “не встановлено”.

Хто ж сам себе коханого відведе?

Тоді захист заявляє про необхідність відводу всієї колегії суддів.

Обґрунтування наводить Власенко, зокрема, розповідаючи, що одна з призначених суддів у апеляційній справі Тимошенко є дружиною начальника управління Генпрокуратури.

– Фальшування справи набуває відвертого характеру, тому що одна з суддів є дружиною одного з керівних робітників Генпрокуратури. Це Тетяна Фрич, чоловік якої працює, або принаймні до недавнього часу працював, начальником управління ГПУ, – каже бютівець.

Він також нагадує, як буквально за кілька днів до засідання одна з попередніх суддів “раптово згадала, що розглядає іншу справу та написала заяву про самовідвід, після чого автоматизована система повністю поміняла склад колегії, попри те, що двоє інших суддів заяв не писали… Ще така дивина. Нібито машина відбирає суддів. Так от машина укотре обрала суддю Сітайло і знову головуючою у справі… Те, що вони зараз роблять, свідчить про повну заангажованість цього суду й повну керованість цього суду з АП. Тому ми не очікуємо будь-яких позитивних моментів. Якщо вони навіть відбудуться протягом судового розгляду, це буде означати, що президент під тиском європейської і світової громадськості змінив свою думку”.

І знову судді видаляються до нарадчої кімнати. А після повернення голосно зачитують, як автоматизовано і без жодного втручання відбувався розподіл справи, а те, що чоловік судді є працівником ГПУ, “не є обставиною, що виключає розгляд справи”.

Тож рішення прогнозоване – відмовити в задоволенні клопотання у відводі всього складу суддів.

Далі Сітайло ставить питання щодо можливості розгляду справи без участі Тимошенко. Водночас зачитуючи присутнім заяву екс-прем’єрки, датовану 13 грудня.

“Стан мого здоров’я не дозволяє мені самостійно пересуватися, а відтак я не можу взяти участь у судовому засіданні Апеляційного суду, – пише Тимошенко. – Ще вчора стан мого здоров’я не дозволяв мені дістатися навіть слідчої кімнати. І я проводила зустрічі з моїми захисниками Карр і Власенком у приміщенні моєї камери”.

Водночас суддя оголошує зміст меддовідки за підписом начальника медичної частини київського СІЗО Пирогова від 13 грудня. Мовляв, Пирогов оглянув сьогодні зранку Тимошенко, її стан за добу не змінився. І його висновок – протипоказань до участі в судовому засіданні Тимошенко немає.

– Чи можливо продовжувати розгляд справи без Тимошенко? – ставить питання учасникам засідання суддя.

Спершу цікавиться думкою прокурорів.

Після короткого обговорення Микитенко заявляє: "Ми вважаємо за доцільне повторно викликати її до суду". Він посилається на результати обстеження Тимошенко в СІЗО від 12 грудня, де нібито відсутні протипоказання лікарів для її доставлення до суду.

Адвокати хочуть подивитися на цю довідку.

– Медична комісія звітує ГПУ. Навіть не суду адресована ця довідка, а ГПУ. У зв’язку з чим ГПУ проводила таке дослідження? На підставі чого? – задається логічними запитаннями Плахотнюк, переглянувши довідку. Але всі питання розчиняються в повітрі.

Адвокат також розповідає, що в них є меддовідка, підписана 8 грудня, де у висновку чітко зазначений ліжковий режим для ЮВ.

Автор довідок один і той самий, а зміст протилежний.

Слово бере Власенко.

– Учора з 12:30 до 18:00 я перебував у камері Юлії Тимошенко і ніякої комісії МОЗ там не було… У нас на попередньому засіданні одній пані стало трішки погано. Дві години тут її відкачували дві швидкі допомоги. Судді Сітайло, якщо хто забув... А людина (Тимошенко. – Авт.) з 5 листопада лежить знерухомлена в камері СІЗО. Протягом останнього місяця всі слідчі дії проводяться в камері слідчого ізолятора. Що ви робите? Немає будь-яких медичних підстав доставляти до суду й продовжувати знущатися над людиною. Ненадання ліків – це катування. Примушування людини щось робити – це катування. Той, хто виніс це клопотання, це кат, з юридичної точки зору. Микитенко – ви кат, з юридичної точки зору.

Емоційна промова Власенка зриває оплески його колег.

Судді вкотре йдуть радитися.

Урешті-решт вирішують викликати Тимошенко на судове засідання. І оголошують перерву до 10-ї ранку 14 грудня.

"Заслухавши учасників сторін, суд вирішив викликати підсудну повторно й оголосити перерву для надання їй можливості прибути", – ідеться в постанові суду.

Сітайло також вирішує витребувати з СІЗО довідку щодо стану здоров`я Тимошенко.

До журналістів виходять адвокати.

– Позиція захисту проста – спочатку треба забезпечити належне лікування Юлії Володимирівни, аби вона знаходилася в належному стані й повноцінно брала участь у апеляційному розгляді, – каже Сірий.

– Іде маніпулювання станом здоров’ям Юлії Володимирівни, – додає Плахотнюк. – Там, де треба терміново провести засідання, надається довідка, що не можна привезти її в суд, що не можна провести слідчі дії навіть у слідчих кабінетах СІЗО, але можна провести слідчі дії в камері. Хотілося б вірити, що суд зробив перерву, щоб з’ясувати суперечності з медичною документацією, а не для того, щоб фізично доставити на завтрашнє засідання Юлію Володимирівну. Але ми не виключаємо, що перерва оголошена для того, щоб доставити Юлію Володимирівну в будь-якому вигляді й стані.

– Її можуть знести на носилках у зал? – запитують журналісти.

– На жаль, можуть усе, – резюмує Сухов.

Далі буде…

Анна Ященко

Фото УНІАН