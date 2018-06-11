Спецоперація з відбілення Кучми завершилася провалом справи Гонгадзе?

Якщо Кучма непричетний і не було підстав для порушення кримінальної справи, то хто замовив Георгія Гонгадзе і хто дав вказівку екс-міністру Кравченку, щоб той, у свою чергу, дав наказ Пукачу вбити Гонгадзе?..

Сьогодні Печерський суд вирішив, що Генпрокуратура “безпідставно” порушила кримінальну справу щодо екс-президента України Леоніда Кучми. Нагадаємо, його звинувачували в перевищенні влади та службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

“У першого заступника Генпрокурора не було достатніх підстав для винесення постанови про порушення кримінальної справи, отже, скарга захисників Сергія Ульянова та Віктора Петруненка (адвокатів Кучми. – Авт.) підлягає задоволенню”, – ідеться у судовому рішенні.

Сам Леонід Кучма назвав рішення суду «необхідним, але недостатнім».

“Недостатньо зняти підозри з президента Кучми, але залишити їх на українській владі, на самій державі. Необхідно змити пляму з репутації країни. А це неможливо до моменту, доки не будуть знайдені дійсні організатори й замовники цієї найстрашнішої антиукраїнської провокації новітнього часу – касетного скандалу і зникнення Георгія Гонгадзе”, – заявив Кучма в коментарі, переданому УНІАН його адвокатами.

Він також сказав, що наполягає на тому, щоб розслідування касетного скандалу, пошук його замовників і “дійсних винуватців” убивства Гонгадзе були продовжені.

У свою чергу, адвокати екс-президента відзначили, що “із самого початку кримінального переслідування Леоніда Даниловича було очевидним, що він непричетний до трагічних подій, що сталися з Георгієм Гонгадзе, і тому немає і не могло бути законних підстав для порушення кримінальної справи стосовно Леоніда Кучми”.

“Тільки встановивши всіх без винятку осіб, причетних до здійснення спецоперації з незаконного прослуховування кабінету президента, монтажу та фальсифікації записів буде можливо встановити реальних організаторів касетного скандалу і замовників вбивства Георгія Гонгадзе”, – проголосили захисники Кучми.

Що стоїть за рішенням Печерського суду і які тепер перспективи справи Гонгадзе?

Валентина Теличенко, адвокат Мирослави Гонгадзе:

РІШЕННЯ СУДУ НЕЗАКОННЕ

Звичайно, рішення буде оскаржено в апеляційній інстанції, і так само в касаційній, тому що довіри до Апеляційного суду теж немає.

У цьому судовому засіданні суддя мала оцінювати лише дії слідчого, а не давати оцінку діям Мельниченка і зібраним доказам, оскільки така оцінка надається судом лише при розгляді справи по суті.

Що робити ГПУ – хай самі вирішують, але теоретично вони мали б оскаржувати…

Це рішення я пов’язую з упередженістю суду. Воно є незаконним.

Андрій Федур, адвокат Лесі Гонгадзе:

СУДДЯ ДЕМОНСТРУВАЛА ЗААНГАЖОВАНІСТЬ

Від самого початку розгляду скарги адвокатів Кучми було зрозуміло, яке буде рішення, оскільки, суддя неприховано демонструвала свою заангажованість, порушуючи норми процесуального кодексу.

У мене особисто немає ніякого сумніву, що це рішення не буде скасовано.

Олексій Подольський, журналіст, потерпілий у справі проти Кучми:

КУЧМА МАЄ ДОЖИТИ ДО ТОГО МОМЕНТУ, КОЛИ СПРАВУ ТАКИ РОЗГЛЯНУТЬ У СУДІ

Мені здається, що ця формула – суд не знайшов підстав для порушення кримінальної справи – знайдена і запущена тими самими людьми, які сьогодні показуватимуть фільм про Кучму.

Це спільна п’єса, розіграна Конституційним судом, Генпрокуратурою і Печерським судом.

Сьогодні другий акт комедії. Спочатку Конституційний суд виніс рішення (думаю, не без корупційних складових) про те, що плівки не можуть бути доказом, бо начебто здобуті незаконно. Тоді Ландіка зараз треба виправдовувати – там теж можна сказати, що той, хто знімав, незаконно отримав докази. Ніякий суд чи прокурор не давав дозволу на зйомку. Ви зараз будете йти по вулиці, побачите, як людину вбивають, знімете це на відео, і це не буде доказом. Такі рішення наш КС приймає з єдиною метою – щоб виправдати Кучму.

КПК вимагає, якщо слідчий виносить постанову, він має ознайомити з нею і обвинуваченого, і потерпілого. Обвинуваченого ознайомили, а всіх потерпілих – Лесю Гонгадзе, Мирославу Гонгадзе, мене – не ознайомили. Ми в очі не бачили цієї постанови і не знаємо, чи існує вона в природі.

Ми обов’язково у цій справі дійдемо до Європейського суду з прав людини. Думаю, там ми знайдемо справжнє правосуддя.

Українське суспільство має бажати Леоніду Даниловичу якомога більшого здоров’я, щоб він подовше пожив і щоб ми таки довели цю справу до кінця. Справа не в Кучмі, а в нас. Якщо ми не очистимось зараз, то нас можуть чекати гірші речі.

Микола Мельниченко, майор запасу СБУ:

КУЧМА ПЕРЕМІГ ЯНУКОВИЧА

Сьогодні Кучма переміг український суд. Кучма переміг Януковича. Бо єдиний, хто стратегічно програв – це особисто Янукович.

Сьогоднішня піррова перемога Кучми в сумнозвісному одіозному Печерському суді дає великий шанс Україні на революційне очищення. Бо якщо раніше ще в когось була невелика надія на те, що еволюційним шляхом можна побороти той жахливий бандитський спадок у владі, то після цинічного рішення у справі Кучми й Тимошенко українцям нічого іншого не лишається, як тільки вбити мафіозного триголового орла в Україні шляхом відтинання йому судової, законодавчої та виконавчої голів.

Особисто я з Ізраїлю лечу в Брюссель для відкриття другого фронту проти мафії в Україні. З Європи по українській мафії будуть нанесені точкові ядерні удари.

Микола Неділько, адвокат Миколи Мельниченка:

ОКРЕМІ ЛЮДИ З ГПУ ДОПОМОГЛИ, ЩОБ БУЛО ПРИЙНЯТЕ САМЕ ТАКЕ РІШЕННЯ

На наш погляд, це рішення завідомо неправосудне. А постанова завідомо неправосудного рішення є кримінально караним діянням.

Як вбачається зі змісту самого рішення, суддя фактично оцінювала дії Мельниченка, а мала оцінювати дії першого заступника генпрокурора Кузьміна щодо правильності порушення ним кримінальної справи проти Кучми.

Кузьмін абсолютно в законний спосіб вилучив у Мельниченка зроблені ним записи, під протокол. До того ж, коли Кузьмін виносив постанову, рішення Конституційного суду (про те, що обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, здобутих незаконним шляхом) на той час не було. Він не міг ним керуватись. Тому він його не порушив.

Якщо Кучма непричетний і не було достатньо підстав для порушення кримінальної справи проти нього, то залишається відкритим питання: хто замовив Георгія Гонгадзе і хто дав вказівку екс-міністру МВС Кравченку, щоб той, у свою чергу, дав наказ Пукачу вбити Гонгадзе?

Сьогодні в Україні нема достатньої політичної волі для того, щоб установити замовників убивства Георгія Гонгадзе і притягнути їх до кримінальної відповідальності. Тому прийняли саме таке рішення.

Окремі люди з ГПУ допомогли... Допомога полягає в тому, що незаконно, на нашу думку, відновили досудове слідство і в такий спосіб дали змогу адвокатам Кучми процесуально звернутися зі скаргою на постанову.

До речі, ми неодноразово заявляли, що скарга не має розглядатися на цьому судовому засіданні, бо вона подана поза процесуальним строком, встановленим для її подачі. За інформацією прокурора досудове слідство було поновлено 21 листопада, а скарга подана 16 листопада. На це суддя уваги не звернув.

Мирослава Гонгадзе,вдова Георгія Гонгадзе:

ЗАЯВИ КУЧМИ ПРО ТЕ, ЩО ВІН ХОЧЕ РОЗСЛІДУВАННЯ СПРАВИ ГОНГАДЗЕ - ЦЕ БЛЮЗНІРСТВО

Закриття справи проти Кучми не знімає підозри щодо його причетності до замовлення вбивства Георгія. Справа не розглядалась по суті. Процес став прикладом повного ігнорування законом з боку суду. Кількість процесуальних порушень, допущених суддею Супрун, перевищила усі допустимі норми і підтвердила її заангажованість і суддівство в інтересах захисту Кучми.

Цим рішенням суд забив ще один цвях у труну українського правосуддя.

Ми звичайно будемо оскаржувати це рішення.

Знущання влади над своїми громадянами в Україні стало звичною практикою в Україні. Оскаржуючи це рішення я намагаюсь не лише захистити свої права, але й відстояти принципи правосуддя.

Заяви Кучми про те, що він хоче розслідування справи Гонгадзе є, з моєї точки зору, блюзнірством. Він мав достатньо часу і влади, щоб зробити це. Натомість усі сили влади та гроші були кинуті на те, щоб покрити цей злочин, що констатував Європейський суд з прав людини.

Зранку в Генпрокуратурі ще вагалися, чи подавати апеляцію на рішення Печерського суду. Та вже ввечері у заявили, що так просто залишати Кучму в спокої начебто не збираються.

Любов Ліщина