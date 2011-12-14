ГПУ ще не знає, чи обурило її рішення суду щодо Кучми

У Генеральній прокуратурі ще будуть визначатися, чи подавати апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва, який скасував постанову про порушення кримінальної справи щодо колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ

«Ми будемо визначатися, коли отримаємо на руки рішення суду», - повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура у березні цього року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Його звинувачують у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу у редакції 1960 року). Щодо Л.КУЧМИ було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

16 листопада адвокати колишнього Президента Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу до Печерського райсуду Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ у зв`язку з її безпідставністю.

Сьогодні, 14 грудня, Печерський райсуд визнав, що Генпрокуратура безпідставно порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ. Як зазначається в ухвалі, суд не знайшов підстав, які б вказували на причетність Л.КУЧМИ до скоєння тяжкого злочину.

Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявила, що це рішення суду буде оскаржено.