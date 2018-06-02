Єдиний список опозиції: чи є шанс?

Учора представники об`єднаної опозиції України домовилися про формування єдиного списку кандидатів в народні депутати на мажоритарних округах. Згідно з офіційно презентованим договором, опозиційні сили формують єдиний список на мажоритарних округах за принципом «один округ – один кандидат від об`єднаної опозиції».

До виборів залишається дев`ять місяців. Список мажоритарщиків, якщо по-хорошому, до весни мають скласти. Олександр Турчинов обіцяє утрясти його до кінця лютого. Чи зуміють домовитися? Чи встигнуть?

"Чи вірите ви в можливість спільного списку від опозиції?" - це запитання ми ставили різним депутатам, членам демократичного крила, учасникам і неучасникам КОДу. Ось деякі з відповідей:

Іван Кириленко, нардеп від БЮТ:

Чи вірю в спільний список? Безумовно, вірю. Іншого виходу немає. Інакше спільної перемоги на виборах не буде. Звичайно, ідеальний був би варіант, якби ми склали спільний єдиний партійний список. Але це нереально. Єдиний список мажоритарщиків – більш компромісний варіант. Єдиний кандидат на округ і співпрацю під час виборів трьох-чотирьох партійних структур від опозиції. Не блискучий варіант, але нормальний. Без спільної перемоги на парламентських виборах у жодного з лідерів опозиції я не бачу політичного майбутнього.

Нардеп від більшості, що побажав залишитися неназваним:

– Усі партії думають, що у них є кандидати, які втілюють у собі такі якості, які вимагає угода (порядність, принциповість, професійність, суспільний авторитет і бездоганна репутація - ред). Тобто округи мають будуть поділені на трьох за банальним квотним принципом. Але ж є ще Віталій Кличко, який підписав угоду з обмеженнями. А ще є «Наша Україна», почесний лідер якої Віктор Ющенко святкував день Соборності з Януковичем. Тому складно сказати.

Олександр Барабаш, віце-президент Асоціації народних депутатів України:

- Якесь узгодження у КОДу буде. Чи буде узгодження дій опозиції повним всепоглинаючим? Не думаю. Оскільки будуть інші угрупування. Від усіх груп опозиції будуть самовисуванці, будуть інші партії і тому зберегти чистоту й ексклюзивність свого політичного голосу КОДу навряд чи вдасться.

Валерій Димов, директор інформаційно-аналітичного центру «Форум»:

– Опозиція здатна об`єднається перед розстрілом. А наступні вибори це той самий розстріл. Я вірю, що опозиція розуміє: без єдиного списку вони не отримають більшості. Це зменшить їхні можливості, поховає амбіції й перспективи лідерів. Опозицію, на мою думку, об`єднує влада. Бездарні дії влади дають можливість оптимістично розраховувати, що навіть при збереженні статус-кво опозиція візьме хороший відсоток. Якщо вони не зроблять великих помилок, то шанси в опозиції хороші. Звичайно, влада прагнутиме поліпшити показники відомим способом. Але фальсифікація і тиск сприятимуть об`єднанню.

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Безперечно, за вчорашнім мітингом на площі Соборності, де пройшло підписання об`єднання, спостерігали не тільки журналісти. Дії опозиції та їх об`єднувальні документи уважно моніторить влада.

Не хочеться повторювати тезу політтехнологічний геній віце-прем`єра Андрія Клюєва, який найімовірніше керуватиме кампанією ПР. Але не можна не переоцінювати його фінансової здатності загорнути «весь світ» у супермаркеті політичних партій. Як об`єднанню опозиції протистоятимуть регіонали і як вони це роблять вже зараз? Перше. Вони робитимуть спроби розколу існуючих партій і заводитимуть на округи кандидатів від «іншої опозиції». Кажуть, що вже зараз серед тих, із ким чаює Андрій Петрович, лідери древніх національно-патріотичних партій. Прикорм націонал-демократів пенсійного віку – улюблений прийом влади. Не виключено, що ветерани політики, з тих, хто розколював українські народні патріотичні рухи, тепер висловлять свою незгоду з КОДом і підуть на вибори самостійно. За партійним списком навіть півпроцента не візьмуть, але по електорату КОДу потопчуться. Та й на мажоритарці у побратимів відкусять.

Друге. Регіонали мають можливості приймати закони. Зараз регіонали носяться з ідеєю про те, щоб змінити недавно прийнятий закон про вибори. Наші джерела в БЮТ кажуть, що цим законом регіонали хочуть опустити прохідний бар`єр для політичних партій до 1%. Тобто розбавити майбутній склад партіями, які на Півдні і південному Сході можуть узяти один відсоток. Чи варто сумніватися, що майбутні «однопроцентники» у разі потрапляння до парламенту завмруть перед своїми благодійниками з ПР в глибокому пардоні. А якщо не завмруть публічно, то чутливо реагуватимуть на побажання цих самих благодійників. Безперечно, що лідери цих партій одержать фінансування і на мажоритарних округах.

Третє. Триватиме дискредитація лідерів опозиції. Не знаю, список яких продуктів, які нібито отримує Тимошенко, потрібно буде викласти владі на сторінки своїх медіа, щоб переконати виборця, що у неї «солодке життя». Але нам доведеться прочитати багато кілобайт інформації, про те, що опозиція симулює хвороби, сидить у козирній камері і їсть недешевий коричневий цукор.

Такою буде прелюдія до виборчої компанії. Ми поки не говоримо про фальсифікації, про адмінресурс. Ми говоримо про передстартову підготовку. Але Україна – незвичайна країна. У цій країні, як показує досвід, сценарії іноді ламаються у найнесподіваніший спосіб.

Маша Міщенко