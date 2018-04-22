Тимошенко переключилася на Балогу?

Схоже, «у верхах», а заразом і в стані помаранчевих політсил окреслилися риси майбутнього чергового протистояння.

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко, коментуючи результати своєї зустрічі з Президентом Віктором Ющенком, заявила, що голову держави «дезінформували» щодо того, чи можна проводити конституційний референдум водночас з виборами. Під гарячу руку дісталося голові Секретаріату Президента Віктору Балозі, який, за словами лідера БЮТ, на її бесіді з Ющенком не був присутній, і, на думку Тимошенко, не міг коментувати цю зустріч.

Нагадаємо, що причиною незадоволення Тимошенко стала заява Балоги про те, ніби Президент вважає, що синхронізація конституційного плебісциту з виборами створює ризик його легітимності. «Результати референдуму можуть бути оскаржені в судах», – сказав глава держави. Він також звернув увагу на важливість чіткого формулювання питань, на які повинні відповісти українці. На думку Президента, слід зазначити чітко норму Конституції, яку пропонується змінити, «щоб люди знали, за що голосують».

До речі, ця заява розміщена на офіційному сайті Президента. І якщо на хвилинку припустити, що Тимошенко має рацію: Балога не мав уявлення, про що говорив, на свій власний розсуд коментував позицію Ющенка, то доведеться припустити також і те, що керівник Секретаріату за спиною Президента використовує президентський Інтернет-ресурс як свій власний. А Ющенка дезінформують не тільки щодо можливості одночасного проведення референдуму і виборів, але й щодо реального стану справ в його власній «службі технічного забезпечення».

Утім, можливі підозри щодо підступів Балоги в День незалежності розвіяв сам Ющенко. Виступаючи на Софійській площі, Президент заявив, що ініціює скликання Національної конституційної ради для підготовки нової редакції Конституції України. І сам же додав, що це – процес тривалий. І він не повинен стати «заручником виборів».

Але ж для лідера БЮТ одночасне проведення виборів і конституційного референдуму – питання принципове. Мабуть, тут вона готова йти до кінця. З одного боку, вона каже про те, що остаточну крапку в питанні проведення референдуму має поставити суд (який, до речі, одним помахом перекреслив плани Тимошенко, вирішивши, що цей позов розглядатиметься в звичайному порядку – протягом двох місяців – тобто рішення суду з`явиться вже після виборів). Але з іншого – Тимошенко заявляє, що збирається ініціювати зустріч Ющенка з членами ЦВК. Які, мабуть, повинні переконати Президента в тому, що ніякої небезпеки легітимності референдуму одночасне його проведення з виборами не містить.

Що до змістовної частини конституційної реформи, то і тут думки Ющенка і Тимошенко кардинально розходяться. Якщо перший наполягає на широкому обговоренні передбачуваних змін аж до формулювань, то друга має намір одержати від суспільства всього лише «технічне завдання на розробку нової Конституції», про що з чарівною відвертістю повідомляє сайт БЮТ.

І, ймовірно, справа навіть не в тому, що і Президент і «Наша Україна» – Народна самооборона як політсила, котра, так би мовити, представляє інтереси Ющенка на виборах, категорично наполягають на тому, що будь-які обіцяні сьогодні зміни повинні реалізовуватися тільки новим складом Верховної Ради. А не до виборів, як це запропонували «регіонали» у випадку з депутатською недоторканністю. І не одночасно з виборами, як цього хоче Тимошенко у випадку з конституційною реформою.

Ймовірно, глибша причина того, що відбувається полягає в тому, що Юлія Володимирівна при влади, або напередодні перспективи її отримати, готова мирно співіснувати з Віктором Андрійовичем. Але ж ніяк не з командою Віктора Андрійовича.

Чи в тому справа, що політика Ющенка як короля, котрого, як відомо, грає оточення, значно залежить від людей з цього оточення? А Тимошенко сама прагне грати першу скрипку і практично ніколи не знаходить спільної мови з тими членами своєї команди, які не хочуть йти в тінь лідера БЮТ. Або ж ми сьогодні спостерігаємо перший акт чергового етапу боротьби за «доступ до тіла» першої особи держави?

Хоч би як там було, ситуація дуже вже нагадує сумновідомий скандал Тимошенко і Порошенка, результатом якого став розпад помаранчевої коаліції у Верховній Раді і втрата Тимошенко прем`єрського крісла.

Тоді справа дійшла до взаємних публічних звинувачень. Юлія Володимирівна і члени її команди заявляли, що Петро Олексійович використовує службове становище для того, щоб гендлювати. А Петро Олексійович відповів, що за час прем`єрства Юлії Володимирівни Україна багато втратила з вини її економічних експериментів. І навіть наважився зазіхнути на «святе», заявивши, що в найбільш улюбленому (і болісному водночас) питанні реприватизації Тимошенко забагато напсувала, щоб її помилок не було помітно.

А з чого все почалося? З суперечки про те, хто сяде в крісло спікера ВР (це під час формування помаранчевої коаліції) і перетягування повноважень між прем`єром Тимошенко і главою РНБОУ Порошенком.

Тепер, очевидно, ми маємо перспективу перетягування повноважень між Тимошенко-прем`єром (якщо вона посяде це крісло, втім, сама Юлія Володимирівна не має сумнівів) і головою Секретаріату Президента Балогою.

Тим більше що фундамент майбутніх розбіжностей вже закладений – зусиллями нинішнього прем`єра Віктора Януковича. Війна законів, яку Кабмін із змінним успіхом веде із СП, без малого за півроку «активної стадії» встигла вже перерости, сказати б, на традицію. І якщо новий прем`єр продовжить важливу справу «реформування» органів влади в Україні з цілком природним для такого процесу перерозподілом повноважень, черговому скандалу вже ніхто не здивується.

Поки що Балога не підняв кинуту з боку Тимошенко рукавичку. Щоправда, сьогодні поспішати нікуди. Але якщо це станеться. У минулому (а може бути, і в сьогоденні) керівника СП чимало моментів, які можна було б пригадати. Як уже показала практика, такий спосіб дій Юлії Володимирівні цілком підходить. Те саме можна сказати і про минуле самої Тимошенко. Та й її власний стиль управління Кабміном також далекий від досконалості з погляду відповідності вимогам моменту. Загалом, за бажання вірогідні супротивники забезпечать собі широке поле для маневру. Щоправда, в результаті знову може постраждати реноме Президента.

Але минулого разу такі міркування Юлію Володимирівну не зупинили.

Олена Перегуда