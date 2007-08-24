Ющенко скликає Національну конституційну Раду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ініціює скликання Національної конституційної Ради для підготовки нової редакції Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні під час свого виступу на Софійській площі.

«Ми починаємо конституційне оновлення. Я ініціюю скликання Національної конституційної Ради, яка підготує проект нової редакції Конституції України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Разом з тим, Президент наголосив, що підготовка тексту нової редакції Основного Закону є тривалим процесом. «Ніхто не має права його (процес підготовки – УНІАН) затягнути, і він не може стати заручником виборів, оскільки має глибинне значення для кожного з нас», - пояснив глава держави.

В.ЮЩЕНКО ще раз наголосив, що Основний Закон буде схвалено на всенародному українському референдумі. «Основний Закон – це договір про українське майбутнє, ключові принципи нашого життя. Закон один для всіх», - відзначив Президент.

В.ЮЩЕНКО також запевнив, що він сповнений рішучості продовжити шлях перетворень держави і суспільства.