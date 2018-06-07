Клюєв на посаді секретаря Радбезу: опала чи нова сходинка?

Коли на сайті Президента з`явилося повідомлення про звільнення Андрія Клюєва з посади віце-прем`єр-міністра та призначення його на посаду секретаря РНБО, тема Радбезу якраз була у нас, як кажуть, "у роботі" . Ми зайнялися цією історією, бо виступи ще до вчора секретаря РНБО Раїси Богатирьової стали такими спорадичними, а теми непередбачуваними, що ми вирішили з`ясувати, чим у щоденному режимі там займається Раїса Василівна та її заступники Нестор Шуфрич і Олександр Медведько, з якою періодичністю проводяться засідання, чи стало РНБО автором бодай якихось концепцій в царині безпеки. У понеділок ми надіслали відповідний запит із проханням прояснити вищеназвані та інші запитання. Нас у цій темі, насамперед, цікавить, як і за чиїм "велінням" колись потужна РНБОУ, створена за американською моделлю, поступово перетворилася чи то на лаву запасних, чи то на відстійник політиків, які або збираються на пенсію, або пересиджують якісь несприятливі для себе часи...

Ми узагальнювала бесіди із чиновниками, які розповідали про золотий час періоду Горбуліна. Тоді РНБО тримав руку на пульсі всіх проблем національної безпеки, як зовнішніх та і внутрішніх. У перші роки створення (1994-1996) в РНБО були знайдені механізми оперативного реагування на проблеми, які виникали в сфері національної безпеки. Але при цьому розроблялися і стратегічні підходи. Три поступово створених на базі РНБО дослідницьких центри дозволяли робити як стратегічний аналіз сфери безпеки, так і відповідне оперативне прогнозування. На базі цього напрацьовувалися проекти рішень з того чи іншого питання. Ефективна робота мережі дослідницьких центрів давала об`єктивну картину того, що відбувається в державі. Апарат РНБО відігравав важливу роль та був стрижнем координації зусиль всіх державних установ, які мають відношення до національної безпеки. Така закрита група відомств, як МЗС, Міноборони, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, МВС, де ніхто ніколи не спішить ділитися інформацією, ефективно співпрацювали саме на майданчику РНБО. Тоді всі політики розуміли, що військова доктрина не може прийматися у відриві від зовнішньополітичної. Ця система РНБО почала занепадати при Кучмі, коли він був обраний на другий термін. Кучмі-другому вже не була потрібна об`єктивна картина, йому була потрібна картина, яка б відповідала словам: “А в остальном, прекрасная маркиза”... Наступні кадрові призначення секретаря йшли за напрямком: “Від гіршого до ще гіршого”. РНБО Горбуліна та Марчука ще зберігала свою ефективність. А подальші призначення трансформували апарат ради таки у відстійник. Крім того, почали казати, що РНБО перетворилася на структуру, в якій навіть можна було вирішити особисті питання. Казали, що один з її недавніх керівників просто “купив” цю посаду у колишнього президента, щоб мати можливості контролю над митними коридорами.

На наш запит, скеровний до пані Богатирьової, за законом про доступ до публічної інформації повинен вже відповідати Андрій Клюєв.

Звільнення з віце-прем`єрської посади голови виборчого штабу Регіонів Андрія Клюєва, яке передували призначенню, було несподіваним. Причини називають різні. Цікаво, що коли під час останнього виступу у парламенті на відкритті сесії Янукович сім хвилин слухав скандування опозиції “Юлі-волю”, то журналісти сперечалися, кому за це дістанеться на горіхи від Президента — голові АП Сергію Льовочкіну чи тому, хто офіційно відповідає за парламент, — Андрію Клюєву?

Учора стало зрозуміло, що все-таки Клюєву. Подейкують також, що гарант був розгніваний ситуацією із Забзалюком. І нібито він не став розплутувати інтригу: чи Забзалюк справжній розвідник, чи контррозвідник, чи подвійний агент, але у цьому непорядку та ганьбі був звинувачений Клюєв. Це ж він час від часу спілкується з Кожем`якіним. Експерти, зрештою, сходяться на думці, що звільнення Клюєва - це результат підсилення групи РосУкрЕнерго. Також невипадковим вважають скандал про нібито зловживання Андрія Клюєва із грошима Єврокомісії.

“Звільнення-призначення Клюєва показують, що боротьба за владу в оточенні Президента стає публічною, - сказав у коментарі УНІАН- Всі знали, що всередині оточення є конкурючі групи. Ті, хто програє, переводяться на "пенсію". Ну згадайте, де є Нестор Шуфрич, який до речі, теж протистояв Льовочкіну? - В РНБО. Чим пояснити злет Раїси Богатирьової, яка опинилася в уряді? Вона була особисто віддана Президенту. Богатирьова залишалася людиною Януковича, навіть коли очолювала Радбез за Ющенка. Раціонулізувати рішення Президента важко. Гадаю, що він керується емоціями, головна з яких — особиста відданість. Кредитна історія, досвід, фах, які були у Клюєва, другорядні, бо першим у цьому переліку є особисте ставлення першої особи. Мені розповідали, що члени уряду, які хотіли бачити себе у першій п`ятірці, не отримали підтримку Президента йти в депутатський список. Нібито він викликав їх до себе та сказав: хлопці, ви працюєте в уряді, ви в список не йдете. І це логічно, бо особистий вплив на список Партії регіонів повинен залишатися у Януковича. Точніше — у його Адміністрації. У цьому призначенні переміг Сергій Льовочкін. І в принципі, на Клюєва було неважко знайти компромат. Його зрештою звинуватили у тому, що не підписана ЗСТ із Європою, провалений і ЗСТ з СНД. Але я вважаю, що оце призначення означає, що до влади замість просто русофілів, прийдуть русофіли, керовані Москвою. Тому, що Москва має вплив на кадрові рішення".

Тільки деякі експерти бачать в цьому призначенні ймовірне відродження ролі цієї структури.вважає, що "призначення Клюєва може свідчити про свідоме підсилення РНБО, на яке дав добро Віктор Федорович та на перетворення його в альтернативний центр вироблення та кураторства президентської політики.

Янукович зіштовхнувся із викликами. Це і зовнішні виклики: тиск Європи, США з приводу ситуації з Тимошенко та обмеження політичних свобод. До цього приєднуються фінансові заяви Філіпа Гордона. До України як країни-боржника налаштовні критично, хоча поки не катастрофічно. Плюс невизначеність ситуації із Росією, яка супроводжується жорсткістю та невдоволеністю з боку Путіна. А якщо додати і повернення бунтів, повстань чорнобильців, афганців... То, очевидно, необхідно зміцнювати РНБО, силовий блок, який буде координуватися спеціальним органом. Тому логічно виглядає, що одного з ключових гравців донецької команди спрямовують саме сюди. А якщо враховувати кризу в ПР, ситуацію, коли регіонам нема з чим йти на вибори (бюджет порожній, щоб роздаватися обіцянки), то логічно виглядає, що керувати виборчою кампанією буде людина на посаді секретаря РНБО. Бо керувати на цій посаді з опорою на адміністративно-поліцейський режим зручніше, ніж з КМУ, бюджетні "закрома" якого порожні. У цьому призначенні є логіка підготовки до оборони в умовах складного зовнішньополітичного виборчого року".

Чи зможе Андрій Клюєв щось змінити на посаді секретаря РНБО? Чи стане цей орган майданчиком для спілкування силових відомств (скажімо простіше: чи ходитимуть міністр оборони Дмитро Саламатін і голова СБУ Ігор Калінін на наради до відставного віце- Клюєва)? Чи зможе продукувати РНБО якусь аналітику, яка б ставала основою державних рішень для імплементації у законодавство? Про це ми запитали політика, який працював і в РНБО періоду Ющенка і вже за Януковича.

Степан Гавриш, колишній перший заступник секретаря РНБО:

-Чи зможе щось на цій посаді зробити Андрій Петрович Клюєв? - Тільки якщо домовиться з головою Адміністрації Президента Сергієм Льовочкіним.

РНБО перетворився на приватний заповідник, куди відправляють людей, які розгубилися у системі політичних координат, у вузькозробленій системі влади. РНБО як конституційний орган де-факто припинив свою інституційну діяльність. Наприклад, я був призначений у 2008 році першим заступником. До 2010 року там було проведено сорок чотири засідання, і було розглянуто більше сотні питань, було видано сімдесят шість указів Президента з питань нацбезпеки. А за останніх два роки було проведено три чи чотири засідання. Якщо не враховувати можливість секретних засідань. РНБО як стратегічний інститут, як орган в системі стримувань та противаг у політичній системі, як конституційний орган зараз фактично відправлений у відставку без пояснень, без будь-яких причин. В умовах, коли питання національної безпеки стоїть надзвичайно гостро та принципово, коли питання безпеки дорівнює темі незалежності, зрозуміти логіку такого ставлення до РНБО важко.

Маша Міщенко