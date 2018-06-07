Клюєв на посаді секретаря Радбезу: опала чи нова сходинка?
РНБО відправили у відставку... Логічно виглядає, що одного з ключових гравців донецької команди спрямовують саме сюди... У принципі, на Клюєва було неважко знайти компромат...
|Раїса Богатирьова і Андрій Клюєв
Ми узагальнювала бесіди із чиновниками, які розповідали про золотий час періоду Горбуліна. Тоді РНБО тримав руку на пульсі всіх проблем національної безпеки, як зовнішніх та і внутрішніх. У перші роки створення (1994-1996) в РНБО були знайдені механізми оперативного реагування на проблеми, які виникали в сфері національної безпеки. Але при цьому розроблялися і стратегічні підходи. Три поступово створених на базі РНБО дослідницьких центри дозволяли робити як стратегічний аналіз сфери безпеки, так і відповідне оперативне прогнозування. На базі цього напрацьовувалися проекти рішень з того чи іншого питання. Ефективна робота мережі дослідницьких центрів давала об`єктивну картину того, що відбувається в державі. Апарат РНБО відігравав важливу роль та був стрижнем координації зусиль всіх державних установ, які мають відношення до національної безпеки. Така закрита група відомств, як МЗС, Міноборони, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, МВС, де ніхто ніколи не спішить ділитися інформацією, ефективно співпрацювали саме на майданчику РНБО. Тоді всі політики розуміли, що військова доктрина не може прийматися у відриві від зовнішньополітичної. Ця система РНБО почала занепадати при Кучмі, коли він був обраний на другий термін. Кучмі-другому вже не була потрібна об`єктивна картина, йому була потрібна картина, яка б відповідала словам: “А в остальном, прекрасная маркиза”... Наступні кадрові призначення секретаря йшли за напрямком: “Від гіршого до ще гіршого”. РНБО Горбуліна та Марчука ще зберігала свою ефективність. А подальші призначення трансформували апарат ради таки у відстійник. Крім того, почали казати, що РНБО перетворилася на структуру, в якій навіть можна було вирішити особисті питання. Казали, що один з її недавніх керівників просто “купив” цю посаду у колишнього президента, щоб мати можливості контролю над митними коридорами.
На наш запит, скеровний до пані Богатирьової, за законом про доступ до публічної інформації повинен вже відповідати Андрій Клюєв.
|Віктор Янукович
Учора стало зрозуміло, що все-таки Клюєву. Подейкують також, що гарант був розгніваний ситуацією із Забзалюком. І нібито він не став розплутувати інтригу: чи Забзалюк справжній розвідник, чи контррозвідник, чи подвійний агент, але у цьому непорядку та ганьбі був звинувачений Клюєв. Це ж він час від часу спілкується з Кожем`якіним. Експерти, зрештою, сходяться на думці, що звільнення Клюєва - це результат підсилення групи РосУкрЕнерго. Також невипадковим вважають скандал про нібито зловживання Андрія Клюєва із грошима Єврокомісії.
|Валерій Димов
|Вадим Карасьов
Янукович зіштовхнувся із викликами. Це і зовнішні виклики: тиск Європи, США з приводу ситуації з Тимошенко та обмеження політичних свобод. До цього приєднуються фінансові заяви Філіпа Гордона. До України як країни-боржника налаштовні критично, хоча поки не катастрофічно. Плюс невизначеність ситуації із Росією, яка супроводжується жорсткістю та невдоволеністю з боку Путіна. А якщо додати і повернення бунтів, повстань чорнобильців, афганців... То, очевидно, необхідно зміцнювати РНБО, силовий блок, який буде координуватися спеціальним органом. Тому логічно виглядає, що одного з ключових гравців донецької команди спрямовують саме сюди. А якщо враховувати кризу в ПР, ситуацію, коли регіонам нема з чим йти на вибори (бюджет порожній, щоб роздаватися обіцянки), то логічно виглядає, що керувати виборчою кампанією буде людина на посаді секретаря РНБО. Бо керувати на цій посаді з опорою на адміністративно-поліцейський режим зручніше, ніж з КМУ, бюджетні "закрома" якого порожні. У цьому призначенні є логіка підготовки до оборони в умовах складного зовнішньополітичного виборчого року".
Чи зможе Андрій Клюєв щось змінити на посаді секретаря РНБО? Чи стане цей орган майданчиком для спілкування силових відомств (скажімо простіше: чи ходитимуть міністр оборони Дмитро Саламатін і голова СБУ Ігор Калінін на наради до відставного віце- Клюєва)? Чи зможе продукувати РНБО якусь аналітику, яка б ставала основою державних рішень для імплементації у законодавство? Про це ми запитали політика, який працював і в РНБО періоду Ющенка і вже за Януковича.
Степан Гавриш, колишній перший заступник секретаря РНБО:
|Степан Гавриш
РНБО перетворився на приватний заповідник, куди відправляють людей, які розгубилися у системі політичних координат, у вузькозробленій системі влади. РНБО як конституційний орган де-факто припинив свою інституційну діяльність. Наприклад, я був призначений у 2008 році першим заступником. До 2010 року там було проведено сорок чотири засідання, і було розглянуто більше сотні питань, було видано сімдесят шість указів Президента з питань нацбезпеки. А за останніх два роки було проведено три чи чотири засідання. Якщо не враховувати можливість секретних засідань. РНБО як стратегічний інститут, як орган в системі стримувань та противаг у політичній системі, як конституційний орган зараз фактично відправлений у відставку без пояснень, без будь-яких причин. В умовах, коли питання національної безпеки стоїть надзвичайно гостро та принципово, коли питання безпеки дорівнює темі незалежності, зрозуміти логіку такого ставлення до РНБО важко.
Маша Міщенко