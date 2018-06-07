Що означає призначення Клюєва (думки експертів)

Президент звільнив Андрія Клюєва з посади першого віце-прем`єра – міністра економічного розвитку і торгівлі і призначив його секретарем РНБО. Раїса Богатирьова натомість перейшла в уряд. Ми запитали в експертів, що можуть означати такі кадрові рішення.

Ігор Лосєв, аналітик:

КЛЮЄВ МОЖЕ ПЕРЕТВОРИТИ РНБО НА ФАКТИЧНО ПЕРШИЙ УРЯД УКРАЇНИ

Як уже переконав нас Віктор Федорович, усі його дії треба розглядати виключно під кутом формування і зміцнення режиму особистої влади. Віктор Федорович є типовим автократом. І що б він не робив, усі його дії спрямовані на посилення своєї влади.

Головне — те, що його не обмежує те, що обмежує інших діячів, — а саме почуття відповідальності. Він ще не відкрив для себе таку істину — чим більше влади ти береш, тим більшу відповідальність ти на себе покладаєш.

А оскільки Януковичу це незрозуміло, то хочеться все більше й більше повноважень, надійних, відданих людей. Відданих не державі, не нації, а персоналії.

Усі останні кадровики Януковича не є, м`яко кажучи, професіоналами у своїй сфері, але всі вони мають репутацію особисто відданих Віктору Федоровичу людей. І ця особиста відданість, так би мовити, нівелює вади цих людей. Себто ти можеш бути ким завгодно, людиною з вулиці, але якщо ти будеш особисто відданий, тоді твоя кар`єра за нинішнього режиму забезпечена.

Такі абсурдистські призначення, на жаль, є типовими для України.

Що стосується взагалі структури РНБО, вона може використовуватися як орган управління державою за екстремальних обставин. Наприклад, за війни, за якихось великих природних лих, неконтрольованих масових протестів чи громадянських конфліктів. Тобто це той орган, через який Президент може керувати державою.

І те, що туди пішов Клюєв, говорить про те, що відтепер вага цього органу значно посилиться. Клюєв може перетворити РНБО на фактично перший уряд України, а другим стане той, де сидить Азаров. Бо Клюєв — людина особисто віддана Януковичу, розумна, дуже непоганий менеджер. Крім того, насуваються ж парламентські вибори, які за умов чесної конкуренції Партія регіонів аж ніяк не здатна виграти. Відповідно, треба йти шляхом якихось масових фальсифікацій, але ці фальсифікації мають бути розумні, грамотні. Не по-чечетовськи, так би мовити, а технічно грамотні.

І власне від того, як він справиться з цим завданням, і залежить політичне майбутнє Клюєва.

Валерій Чалий, заступник генерального директора Центру Разумкова :

УЖЕ ПЕРШІ КРОКИ КЛЮЄВА ПОКАЖУТЬ, ЩО НАСПРАВДІ ЗА ЦИМ СТОЇТЬ

Перш за все, це призначення було досить несподіваним — і з точки зору того, що ще не завершено багато питань, які вів Андрій Петрович Клюєв по європейській інтеграції, зокрема, по Зоні вільної торгівлі з ЄС. Переговори закінчилися, але є ще важлива частина... І, в принципі, його авторитет у ЄС як парламентеря був і залишається досить високим.

У певні періоди української історії РНБО грала різну роль, як і її керівники – від дуже серйозного впливу на всі процеси, які відбуваються у внутрішній і зовнішній політиці до абсолютно мінімального впливу і звуження функцій як то лише підготовки засідань РНБО. Тому поки складно сказати, чи є це, відверто кажучи, засланням тимчасовим або це все-таки розуміння Президентом нарешті (і хотілося б сподіватися) значущості сфери безпеки і оборони.

Клюєв — досвідчений менеджер. Та в мене також немає жодних сумнівів, що на цій посаді самостійну лінію вести практично неможливо. Це та структура, де діяти можна лише разом з Президентом. І, відповідно, всі ключові рішення цієї структури вводяться в дію указами Президента. Та вже перші кроки Андрія Клюєва покажуть, що насправді стоїть за цією рокіровкою. Перше завдання, яке може стояти перед Клюєвим, – це підвищити ефективність роботи структури, яка, відверто кажучи, останнім часом практично втратила свою вагу. Сьогодні, на мій погляд, апарат РНБО може грати абсолютно іншу роль.

Дмитро Корчинський, публіцист:

РНБО — ЦЕ, ЯК КАЖУТЬ, П`ЯТА НОГА У ВОЗІ ЧЕЧЕНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Призначення Клюєва на посаду секретаря РНБО свідчить про те, що він потрапив у опалу...

Хтось говорить про те, що його відправили в РНБО, аби він мав більше часу займатися виборами. Але людина, яка не має можливості збирати гроші на вибори, то й не може організувати ці вибори. На попередній посаді він мав можливість це робити, а на цій не має, тому суттєво й на виборчий процес не впливатиме.

Що таке РНБО? Це, як кажуть, п`ята нога у возі чеченської революції. Це структура, яка не має ні власного бюджету, ні серйозного впливу на якісь процеси. Вона дублює АП і не може давати прямих вказівок силовим структурам. Тобто Янукович напряму спілкується з головою СБУ, міністром оборони, міністром внутрішніх справ і напряму спілкується з власною адміністрацією. І важко уявити, що між цими людьми і Януковичем стане Клюєв.

Так, насправді це усунення Клюєва від виборчого процесу.

З другого боку — для Клюєва це непоганий шанс пересидіти Януковича й залишитися на цій посаді при наступному Президенті. До речі, як це сталося з Богатирьовою.

Те, що Богатирьова стала міністром охорони здоров`я... Ну, вона ж ахметовська людина. Зрештою, що таке бути в нас міністром охорони здоров`я?! Міністерство охорони здоров`я — це для самогубців. На цій посаді, здається, ніхто й року не протримався. Вона теж не протримається більше року, хоча й “сильна у фармацевтичних темах”. А після цього... Ну, напевно знову повернеться у РНБО.

Олександр Палій, політолог: КАДРОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПІДТВЕРДИЛИ ОЧЕВИДНУ ТЕНДЕНЦІЮ ДИСКРИМІНАЦІЇ УКРАЇНЦІВ У ВЛАСНІЙ КРАЇНІ

По-перше, Янукович зменшує внутрішню напругу в уряді, розводячи лідерів різних угруповань. Конкуренція команд у регіоналів навіть більш жорстка, ніж у «помаранчевих». Але в «помаранчевих» було як у дітей - усе на язиці. У регіоналів інакше, трішки розумніше – іскри вже печуть, а грому немає. Азаров сказав, що він сьогодні «особисто щасливий, що збулась його мрія», і в уряді з`явилась Богатирьова. Думаю, насправді він щасливий від того, що з уряду «пішли» Клюєва.

По-друге, влада продемонструвала, що їй плювати, чим керувати і що завалювати – хоч економіку, хоч національну безпеку.

Річ у тім, що владу абсолютно не обходить результат політики. Можна бути яким завгодно злодієм, так що тавра ніде ставити. Навпаки, тавро клептомана для нинішньої влади – це як знак якості. Значить, будуть справно ділитися за надану можливість.

Подивіться, за що в країні звільняють чиновників? Дуже показовою стала історія з екс-директором аеропорту «Бориспіль». Тисячі пасажирів нарікали за безлад і крадіжки багажів, на що в адміністрації аеропорту незмінно відповідали, що крадуть у всіх аеропортах світу, і боротися з цим не можливо. І це в часи веб-камер. Але директора «Борисполя» звільнили не за це, а за те, що в аеропорту подряпали літак Януковича. Ну не анекдот?

Так і в справі Клюєва з‘явилася інформація, що його звільнили з уряду за те, що депутати засвистіли промову Януковича. Тобто все інше в країні, крім свисту, добре.

На жаль, схоже на те, що ніяких державних і загальнонаціональних інтересів влада не знає і знати не хоче, просто не розуміє, що це таке і з чим його їдять. А розуміє лише приватні інтереси.

Нових людей у команду не беруть, бо треба буде їм показувати в деталях, куди і що йде. Вигнати когось зі своєї команди Президент теж не може, бо вигнанець може розповісти, що куди кому пішло. Тому регіонали намагаються уникати гучних звільнень, а замість того грають у політичні шахи: переставляють один одного з місця на місце, імітуючи бурхливу діяльність.

При цьому посади першого віце-прем`єра і секретаря РНБО вимагають зовсім різних підходів і професійних здібностей. Невже Клюєв такий універсальний? Невже така різнопланова Богатирьова?

Щойно прочитав в інтерв‘ю однієї регіональної депутатки дифірамби на користь нинішньої «професійної команди», її виборчого списку.

І сміх, і гріх.

Що ж такого зробили ці «професіонали», які-такі реформи Бальцеровича чи Януковича? Усього лише переклали свої особисті проблеми на країну. Якби про професіоналізм казали депутати Данії чи Люксембурга, чи хоча б Норвегії, це було б не так смішно.

А так країна в глибокій дірі, а, бачите, самі професіонали при владі. І це при тому, що Янукович уже при владі третину часу зі здобуття незалежності України – 2 роки на посаді Президента і 4 – прем‘єра. Про Азарова, Табачника та інших «ветеранів» і казати нічого, вони вже десятиліттями «розбудовують» нам державу. Не дивно, що ця держава така квола і виснажена.

До речі, про ціну «професіоналізму». Нині в Україні середня зарплатня в 4 рази менша, ніж у Польщі , аналогічна ситуація з пенсіями. Хоча, починали обидві країни з однакового рівня. І Польща, до речі, теж не ідеал. Але ці дані означають, що в результаті «політики професіоналів» кожному українцеві не доплачують щонайменше по три його зарплати і пенсії щомісяця. І це триває десятиліттями. Скільки людей не змогли вивчитися, вилікуватися, скільки всього не зроблено в країні у результаті такого «професіоналізму»? Замість блюзнірського самовихваляння хай влада звітує за результат держави. А він передостанній у Європі, нині боремося за це місце з білорусами.

Нарешті, третє. Останні кадрові призначення підтвердили очевидну тенденцію дискримінації українців у власній країні за національною ознакою.

Більше того, схоже на те, що у влади закінчилися не лише донецькі, а й взагалі, люди, народжені в Україні. Нагадаю, ані глава СБУ, ані міністр оборони, ані навіть нинішній міністр охорони здоров‘я не народилися в Україні.

Думаю, це пов‘язано з тим, що нинішня влада паталогічно боїться людей, хоч якось зв‘язаних з Україною. Тому що, дивлячись на те, що влада коїть з країною, місцевим людям, навіть з дуже суворим серцем, може стати її шкода.

Хоча, приглядаючись пильно до дій влади, не можна виключати й набагато загрозливіший для виживання країни варіант – що кадрова політика у сфері національної безпеки стала розмінним елементом домовленостей з керівництвом Росії.

Опитала Ксеня Лесів