Єфремов - про можливу відставку Азарова: моє прізвище - не Глоба

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що він не чув про можливу відставку Миколи АЗАРОВА з поста прем`єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів про можливу відставку М.АЗАРОВА.

Він підкреслив: «Моє прізвище ЄФРЕМОВ, а не ГЛОБА. Я можу дати ту інформацію, яку я знаю. А я не ворожу і не пророкую».

При цьому О.ЄФРЕМОВ додав: «У мене інформації з приводу відставки прем`єр-міністра України немає, і на тих нарадах, в яких я брав участь останнім часом, у тому числі і у вчорашньому засіданні, даної інформації ніде немає».

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що «у тій ситуації, коли йде переформатування у Кабміні, АЗАРОВ є тією скріпляючою ланкою, він зараз, навпаки, потрібний на посту прем`єр-міністра».

«Ну а далі, залежно від ситуації, яка лягає, рішення буде, безумовно, за Президентом України», - підкреслив О.ЄФРЕМОВ.