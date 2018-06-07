Новий Арбат: Хвиля незгоди в Росії вщухає

У центр Москви в черговий раз вийшли тисячі росіян, не згодних з результатами виборів президента Росії. Центром політичного протесту 10 березня став Новий Арбат, де пройшов мітинг «За чесні вибори». Акція зібрала представників кількох опозиційних рухів і партій Росії. Всього 25 тисяч незгодних замість 50-ти обіцяних. Поліція, втім, нарахувала, як завжди, набагато меншу кількість учасників (за офіційними даними, близько 10 тисяч).

Охочих пройти на місце акції пропускали тільки через рамки металошукачів, а всю площу навколо огородили металевим парканом. З неба ситуацію контролював поліцейський гелікоптер, уздовж Нового Арбата - кілька тисяч ОМОНівців. В руках протестувальників були традиційні білі стрічки і плакати політичного змісту: «Путин, ты отнял у народа суд. Верни», «Еще 12 лет? Спасибо, нет!», «Против чуровской математики», «Свободу всем политзаключенным», «Вождизм в могилу», «Ваши лучшие годы заберет Путин», «Один грамм никотина убивает лошадь. Один Путин - всю Россию. Пора завязывать с вредными привычками" та інші.

Зі сцени, встановленої поруч, виступили лідери російської опозиції. Серед них - політики Григорій Явлінський, Гарі Каспаров, Володимир Рижков і Сергій Удальцов.

Головна теза мітингу - вибори сфальсифікували, діючу владу - незаконно обрали.

- Ця влада нелегітимна. Так, вона злякалася і пішла на поступки, пообіцяла вибори губернаторів, але вона не збирається йти на комплексні політичні зміни, - заявив під час свого виступу опозиційний політик Володимир Рижков. - Ми будемо продовжувати вимагати свободи слова, нових виборів до парламенту і президента за новими законами. У нас є вимоги скасування цензури ЗМІ та звільнення політв`язнів.

Ще один опозиціонер, Гарі Каспаров, був ще категоричнішим, і назвав вибори президента Росії «спецоперацією з нової коронації пахана, який хотів повернутися в Кремль».

- Це спецоперація, бо реальна опозиція не була допущена до виборів. Так звані опоненти спеціально набиралися з почуттям гумору: Миронов, Жириновський, Зюганов - Боягуз, Бовдур, Бувалий. І Прохоров, з якого терміново почали ліпити гіганта думки і батька російської демократії, - вважає Каспаров.

Виступили тут і Ксенія Собчак (яка закликала опозицію до позитиву, пошуку законних методів впливу на політичне життя), і журналіст-опозиціонер Ольга Романова, та актор Максим Віторган, і прості громадяни Росії, які працювали на виборах спостерігачами.

Багато оплесків зібрав виступ координатора руху «Лівий Фронт» Сергія Удальцова. Він закликав не здаватися, і вже 1 травня, за тиждень до інавгурації Путіна, зібрати в Москві протестний «марш мільйона».

Чи вдасться це, поки незрозуміло. Адже сьогодні, замість запланованих 50 тисяч, на мітинг прийшли удвічі менше людей. Цифра, звичайно, чимала, але вже очевидно: протестна хвиля розсерджених міських жителів (принаймні, тих, хто готовий виходити на вулицю), потроху вщухає. Воно й не дивно: ані перевиборів у парламент Росії, ані перерахунку голосів на президентських виборах тим більше не буде. Але ж формату «покричати й розійтися» уже явно недостатньо та й будь-яким іншим формам протесту поліція різко кладе край (їх, до слова і цього разу було так багато, що, якби забажали, могли б провести свій «поліцейський мітинг»). До того ж на сьогоднішню акцію вже не прийшли ані Борис Нємцов, ані Михайло Касьянов, ані Михайло Прохоров, на якого покладали чимало надій ліберально налаштовані виборці.

Щоб утримувати увагу своїх прихильників, лідерам опозиції необхідно шукати нові смисли вуличних акцій. В іншому випадку основний кістяк учасників опозиційних протестів повернеться обговорювати політичне життя з площ на кухню, а лідери руху маргіналізуються. У цьому впевнений і політолог Дмитро Орєшкін, який сам неодноразово був учасником мітингів опозиції в Москві.

- Мені здається, що сам жанр себе вичерпав. Я постояв, послухав тих само людей - Удальцов, Яшин, Рижков. Я їх дуже добре знаю як хороших людей, але ж не слухати одне й те саме по третьому разу. Скільки можна тупцювати на місці і раз на два тижні виходити з одним і тим же. Що ми показуємо? Що ми є? Владі на це наплювати. Те, що ми незадоволені, їй знову на це наплювати, - сказав УНІАН російський політолог, член «Ліги виборців» Дмитро Орєшкін.

При цьому політолог упевнений, що громадянське суспільство Росії незабаром знайде відповідь на запитання, що робити далі.

Опозиційні виступи сьогодні проходили також в інших містах Росії. Зокрема, в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. За повідомленням місцевої преси, там під час політичних акцій були затримані кілька десятків громадян. Арешти пройшли і в Москві. Пізніше, після закінчення мітингу, поліція затримала Сергія Удальцова з кількома прихильниками - за спробу влаштувати несанкціоновану ходу. А трохи раніше, в районі Київського вокзалу, з тієї ж причини «взяли» близько 25 російських націоналістів.

Роман Цимбалюк, власний кореспондент УНІАН у Москві

Фото УНІАН