У центрі Москви затримали опозиціонера, який обізвав Путіна «самозванцем»

У Москві близько 60 осіб намагалися влаштувати несанкціоновану ходу, координатора «Лівого фронту» опозиціонер Сергія УДАЛЬЦОВА затримано.

Про це УНІАН повідомили у ГУВС Москви.

«Близько 60 осіб разом з Сергієм УДАЛЬЦОВИМ спробували організувати провокацію в районі Арбатської площі і влаштувати несанкціоновану ходу. Московська поліція зобов`язана припиняти такі провокаційні дії у суворій відповідності із законодавством», - зазначається у повідомленні.

«Ні про які «тисячі осіб», які беруть участь у ході, як заявив С.УДАЛЬЦОВ, мови бути не може», - відзначили у поліції.

Раніше російський опозиціонер Сергій УДАЛЬЦОВ закликав влаштувати 1 травня мільйонну ходу по Москві.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив сьогодні на мітингу «За чесні вибори» на Новому Арбаті в російській столиці.

«1 травня, за тиждень до інавгурації Президента, пропоную вийти в Москві мільйону осіб», - сказав С.УДАЛЬЦОВ.

Він звернувся зі сцени до присутніх із запитанням: «Якщо ПУТІН не Президент, то хто він тоді?». «Злодій!», - відповіли учасники акції.

Крім того, С.УДАЛЬЦОВ назвав обраного Президента Росії «самозванцем».

Він заявив, що 4 березня, у день виборів, кампанія «За чесні вибори» не закінчилася, а перейшла в іншу стадію і називатиметься «За чесну легітимну владу проти шахраїв, злодіїв і самозванців».

Як сказав С.УДАЛЬЦОВ, владі не варто розраховувати, що після виборів кількість вуличних протестів зменшиться. «Ми не підемо», - запевнив він.