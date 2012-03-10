Каспаров назвав вибори Президента Росії спецоперацією

Російський опозиціонер Гарі КАСПАРОВ назвав вибори Президента РФ 4 березня спецоперацією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на мітингу «За чесні вибори» на Новому Арбаті в Москві.

«4 березня ми бачили акт розбещення країни. Нас намагаються переконати у тому, що ПУТІН переміг на цих виборах, і про це говорять всі, кому не ліньки. Нас закликають з цим змиритися, мовляв, які б не були цифри, ПУТІН все одно переміг! Чи так це?», - запитав він. «Ні!», - відповіли учасники мітингу.

За словами Г.КАСПАРОВА, вибори були нечесними і несправедливими, тому що «не були виборами, а були спецоперацією з нової коронації пахана, який хотів повернутися до Кремля».

«Це спецоперація, тому що реальну опозицію не було допущено до виборів», - підкреслив він.

«Так звані опоненти спеціально набиралися з відчуттям гумору: МИРОНОВ, ЖИРИНОВСЬКИЙ, ЗЮГАНОВ – Боягуз, Бовдур, Бувалий. І ПРОХОРОВ, з якого терміново почали ліпити гіганта думки і батька російської демократії», - вважає Г.КАСПАРОВ.

Він заявив, що навіть в умовах використання адміністративного ресурсу під час виборчої кампанії владі все одно була потрібна фальсифікація результатів виборів.

«Не треба слухати тих, хто говорить, що були фальсифікації, однак за ПУТІНА проголосували 53% або 51%. Це як злочинець, який готовий погодитися з крадіжкою, щоб з нього зняли звинувачення у вбивстві. Ми не знаємо, скільки голосів набрав ПУТІН. Це нікому не відомо. Масові фальсифікації зробили неможливим це з’ясувати», - підкреслив Г.КАСПАРОВ.

При цьому він назвав найголовнішим те, що «столиця відкинула ПУТІНА - у Москві він програв».