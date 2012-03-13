Позов із вимогою звільнити Герман ВАСУ розгляне 15 березня

Вищий адміністративний суд України 15 березня розгляне позов до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про звільнення Ганни ГЕРМАН із посади радника Президента.

Як повідомив УНІАН подавець позову, донецький адвокат Володимир ОЛЕНЦЕВИЧ, 27 лютого 2012 року він направив у Вищий адмінсуд позов, у якому просив визнати протиправним бездіяльність Президента України В.ЯНУКОВИЧА, що «виражається в не звільненні ним Г.ГЕРМАН із посади радника Президента України – керівника Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України за систематичну дискредитацію в очах широкої світової громадськості як Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, так і держави Україна».

На думку В.ОЛЕНЦЕВИЧА, викладеній у тексті позовної заяви, Г.ГЕРМАН «поширювала огидні наклепи на конституційно визначену систему організації державної влади в Україні й свідомо неправдиву інформацію про свій вплив на Президента...».

Аргументуючи свою позицію, В.ОЛЕНЦЕВИЧ цитує низку публічних висловлювань Г.ГЕРМАН, зокрема, під час програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV 19 вересня 2011 року, коли Г.ГЕРМАН, коментуючи ситуацію зі справою Юлії ТИМОШЕНКО, заявила: «...Якби я знала, хто приймав таке рішення, я задушила б його власними руками».

В.ОЛЕНЦЕВИЧ переконаний, що Г.ГЕРМАН, яка обіймає до того ж посаду секретаря Громадської гуманітарної ради при Президенті України, не мала права допускати такі грубі висловлювання.

«Це нонсенс, коли така «гуманітарна» людина, як ГЕРМАН, говорить в ефірі: «Я б задушила...». Незалежно від того, що вона мала на увазі», - підкреслив В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

Він переконаний, що своїми висловлюваннями Г.ГЕРМАН здійснила «акт огидного наклепу на конституційно визначену систему організації державної влади в Україні, спрямований на формування у широкої світової громадськості думки про підконтрольність незалежної судової влади в Україні якійсь демонічній особі».

В.ОЛЕНЦЕВИЧ також цитує публічне висловлювання Г.ГЕРМАН стосовно міністра Дмитра ТАБАЧНИКА: «...Я доб'юся того, що в країні на чолі освіти стоятиме людина відповідальна, людина, яка розуміє ідею української освіти...».

В.ОЛЕНЦЕВИЧ вважає, що цим Г.ГЕРМАН поширила «свідомо неправдиву інформацію про свій вплив на Президента, що нібито має місце» й тим самим об'єктивно дискредитує В.ЯНУКОВИЧА, «який є главою держави й виступає від імені держави».

У позовній заяві В.ОЛЕНЦЕВИЧ просить суд визнати «протиправним бездіяльність Президента України В.ЯНУКОВИЧА, що виражається в не звільненні ним Ганни ГЕРМАН із посади радника Президента України – керівника Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента за систематичну дискредитацію в очах широкої світової громадськості як Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, так і держави Україна шляхом поширення по планеті Земля огидного наклепу на конституційно визначену систему організації державної влади в Україні й свідомо неправдивої інформації про свій вплив на Президента України в процесі реалізації останнім конституційних повноважень».

В.ОЛЕНЦЕВИЧ також просить суд зобов'язати Президента України звільнити Г.ГЕРМАН із посади радника Президента України – керівника Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України, а також вивести Г.ГЕРМАН зі складу Громадської гуманітарної ради при Президенті України.

В.ОЛЕНЦЕВИЧ уточнив, що 6 березня Вищий адмінсуд прийняв його позов у провадження, а 7 березня призначив дату розгляду – 11 година ранку 15 березня.