Рішення КС: баланс округів чи їхнє перекроювання на користь влади?

4 квітня Конституційний суд визнав неконституційним положення закону про вибори народних депутатів, згідно з яким зарубіжні виборчі дільниці включаються до складу одномандатних округів на території Києва. На наступних виборах зарубіжні виборчі дільниці не будуть включені до складу київських мажоритарних округів, але увійдуть до складу багатомандатного загальнодержавного округу. Тож виборці за кордоном зможуть проголосувати на цих дільницях тільки за партійні списки. Чим продиктоване це рішення? Серед політиків на це рішення миттєво відгукнувся Арсеній Яценюк, який заявив, що “своїм рішенням КС скасував створення дільниць за кордоном, які були прикріплені до міста Києва і створює три додаткових округи в регіонах, підконтрольних Партії регіонів”. Тож, на його думку, починається масштабна фальсифікація.

Чи справді скасування закордонної “мажоритарки” у прив'язці до Києва таке загрозливе? Це запитання УНІАН поставив експертам.

Сергій Головатий, голова Комісії із зміцнення демократії та утвердження Верховенства права, представник ПАРЕ у Венеціанський комісії:

КОНСТИТУЦІЯ ГАРАНТУЄ ВИБОРЧЕ ПРАВО, А КС ЙОГО СКАСОВУЄ

Конституцій суд ліквідував прив'язку українського виборця за кордоном до київських мажоритарних округів, але не прив'язав їх до інших мажоритарних округів. Це означає, що Конституційний суд України позбавив частину громадян України виборчого права. Конституція гарантує громадянам виборче право, а Конституцій суд з вісімнадцяти суддів позбавив їх виборчого права. Виборче право є одним з найфундаментальніших, невідчужних прав громадянина. Його в принципі не можна забрати, бо через нього громадянином, а сукупності, всім народом здійснюється влада. Та, яка походить від народу. Отже, жодна людина не може бути позбавлена виборчого права. А Конституційний суд позбавив сотні тисяч громадян виборчого права, позбавивши їх можливості голосувати за кандидата в депутати на мажоритарному округу. Конституційний суд всупереч іншому імперативу Конституції (стосовно заборони дискримінації) запровадив дискримінацію, яка заборонена Конституції. Те, що частина громадян України буде позбавлена виборчого права. У нас в Конституції є ще одне положення, що вибори здійснюються на основі рівного виборчого права, тобто всі мають голосувати і за кандидатів по партійному списку і за кандидата по мажоритарному округу. Виборці, які не мають права голосувати за кандидата-мажоритарника взагалі не мають виборчого права в цій ситуації. І введена загальна дискримінація українських громадян. Таким чином, Конституційний суд порушив засадничі принципи Конституції, які стосуються волевиявлення громадян України та їхнього права на здійснення влади під час виборів. Це є жахлива ситуація. Я не знаю жодної країни в Європі, де б громадяни були позбавлені виборчого права. Це юридична оцінка. А щодо політичної оцінки рішення КС. Це рішення величезна цеглина у можливість невизнання виборів, що відбудуться восени, справедливими. Це однозначно не дасть можливості закордонним спостерігачам, таким як Рада Європи, ОБСЄ та Євросоюз визнати вибори справедливими. Вони вже рішенням Конституційного суду обумовлені на несправедливість.

Олександр Черненко, голова Комітету виборців України:

ПРИВ'ЯЗКА ЗАКОРДОННОГО ВИБОРЦЯ ДО КИЄВА - ШТУЧНА

У мене нема однозначно позитивної чи негативної думки про це рішення. Прив'язка закордонних виборців до київських мажоритарних округів з самого початку була незрозумілою. Так само як і будь-яка прив'язка закордонного виборця до будь-якого мажоритарного округу в Україні. Закордонні виборці не мають ані жодного впливу ані жодної можливості отримувати агітацію. Закон не казав, до якого округу належать російські дільниці, до якого португальські, і не було механізму розподілення. Було сказано, що дільниці повинні бути рівномірно розподілені між київськими округами. А як саме? Дільниця в Кишиневі це 55 тисяч виборців, а в Малайзії це 44 виборці. І як їх розподілити між округами. Дільницю в Москві до якого округу прикріпляти в Києві, до Голосіївського чи Оболонського чи може Шевченкіського? Або дільницю в Португалії до якого? Ці округи (не лише київські, інші також) не будуть представляти інтереси цих виборців. Тому це питання за такої системи не має вирішення. Ми про це не раз дискутували. Тому рішення КС цю проблему зняло. І зараз закордонний виборець буде голосувати лише за партійні списки, єдині для всіх округів і в Україні і за її межами. З іншого боку, в Конституції записане рівне виборче право громадян, незалежно від того де вони проживають. І нинішнє рішення рівне виборче право громадян порушує. Тому що є громадяни України, які голосують двома бюлетенями, а є громадяни, які голосують тільки одним. Це означає, що змішана система виборів в такому вигляді, як є зараз, в принципі антиконституційна, тому що вона не може забезпечити рівного виборчого права. Бо з одного боку, якщо закордонним виборцям дати право голосувати за невідомо яких кандидатів невідомо яких округів, це не ставить запитання. Але повна заборона такого голосування такого питання не вирішує. Думаю, що якщо Верховна Рада внесе закон на виконання рішення Конституційного суду, то в інших депутатів з'являться інші логічні законні підстави внести інше подання в Конституційний суд з приводу порушення рівності виборчих прав громадян.

Олексій Гарань, професор політології національного Університету Києво-Могилянська Академія:

ТУТ Є ПОЛІТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ

В Україні була певна політична традиція. Традиція полягала у тому, що закордонний округ прив'язувався до Києва. У той же час я припускав, що слід було розвести іноземні дільниці по кількох мажоритарних округах не лише в межах Києва, частину виборців прив'язуємо до Києва, частину до Львова, частину до Донецька. Але той факт, що повністю забрали “мажоритарку” від Києва, свідчить про певне політичне підґрунтя, бо ми розуміємо, кому це буде вигідно. Зрозуміло, що це спроба розчинити закордонного виборця у округах Півдня або Сходу. Я не готовий казати, скільки саме виборців є в закордонному окрузі, але він сьогодні не провладний. І тому ліквідація “мажоритарки” у закордонному окрузі точно на користь владі.

Олександр Барабаш, експерт з виборчого права:

ВІД ЦЬОГО КС РІШЕННЯ НІКОЛИ НЕ ВІДМИТИСЯ

Виборче право природне та невід'ємне від людини. І мені важко зрозуміти логіку цього рішення КС. Як це: по одному багатомандатному округу в тебе є право, а по одномандатному нема? Це рішення означає, що 225 депутатів, які будуть обрані за мажоритарною системою, представляють не весь український народ. А лише тих, хто живе у межах Україні. Український закон про вибори проявляє велику турботу про виборців, які плавають на судах під прапором Україні, про кілька людей, які бувають на полярних станціях теж пам'ятають (вони мусять голосувати), пам'ятає і про тих, хто сидить у в'язницях — всіх їх припишуть до мажоритарного округу. А тих, хто на законних підставах перебуває за кордоном, нардепи-мажоритарники представляти не будуть. Більш скандального рішення Конституційного суду я не бачив. І нехай ніхто не каже, що, мовляв, не потрібно приписувати українців за кордоном до столиці. Це — знущання. Це ганьба. Театр абсурду. У рішенні КС нема жодного обгрунтування. Це просто замовне рішення. Від нього КС ніколи ніколи не відмитися. Одна людина з кіл КС, маючи на увазі спікерів КС, мені про цю ситуацію сказала так: “У нас тут теж тут є свій чечетов”.

Все обгрунтування висмоктане з пальця. Мовляв, нема у тих виборців за кордоном зв'язку із територіальною громадою Києва. А у тих, хто має пожиттєве ув'язнення є зв'язок із своїм нардепом?

Поділ на округи ніколи не був ідеальним, та у будь-якій області можна знайти купу недоліків через такий поділ. Буває так, що географічно округ виглядає нормально, а по суті повна недбалість. Буває, що 90% округу це місто, а до нього прив'язали два села. Ці села до міста по характеру по проблематиці далекі одне від одного не менш, ніж виборці Києва та кияни, які живуть за кордоном. Хто у нас на консульському обліку перебуває? Співробітники посольських структур, які перебувають у відрядженні. Вони по своїй природі тяжіють до округів. Взагалі таких логічних недбалостей є кожному окрузі. Сама нарізка буває дуже недосконалою. Я колись балотувався в окрузі, де є п'ять “шматків” різних адміністративних одиниць, кілька сіл від різних районів, важка “солянка”. Логіки у цій солянці було не більше, ніж у приєднання до столиці закордонних округів.

Опитувала Маша Міщенко