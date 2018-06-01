Віхи тижня. Тимошенко погодилася на Яценюка, Янукович знову пригрозив звільненнями, Азаров подумав про ліки

ВОНА згодна

Юлія Тимошенко передала свої побажання соратникам у вигляді розгорненого інтерв'ю впливовому тижневику. Лідер «Батьківщини» погодилася, щоб партійний список, який має стати символом об'єднання опозиційних сил, очолив Арсеній Яценюк. Юлія Володимирівна вважає, що той, кого вона ще недавно вважала «проектом Партії регіонів», зумів «подолати хворобу гетьманства». У становищі Тимошенко мета виправдовує засоби, та й вибирати особливо немає з чого.

Екс-прем'єр підкреслила, що тільки максимально об'єднана опозиція має шанс перемогти на парламентських виборах, які апріорі проходитимуть не за правилами. Вона вірить, що супротивникам нинішнього політичного режиму під силу набрати близько 80% голосів виборців, чим дещо здивувала політичних експертів. Тимошенко закликала провести всенародне обговорення партійного списку і використовувати квотний принцип при висуненні по одномандатних округах. За її словами, першочерговим завданням опозиціонерів після перемоги буде імпічмент президента. Саму Тимошенко представники пенітенціарної служби прокатали з Качанівської колонії в клінічну лікарню залізничників у Харкові і назад: у комфортабельній палаті, яка дістала схвалення німецьких медиків екс-прем'єр лікуватися відмовилася.

Варто зазначити, що Віталій Кличко не згоден іти в єдиний опозиційний список навіть після обіцянки Юлії Володимирівни підтримати його на виборах мера. Лідер «Удару», як кілька років тому в боксі, в українській політиці почувається «великою білою надією». Подібні асоціації трохи більше 10 років тому викликав і Віктор Ющенко, політичний досвід якого був більшим, ніж у головного «ударника». Видно, рейтингові Кличка належить найближчими місяцями пройти випробування «дружнім вогнем» критики.

Важко уявити, що в списку опозиції, який очолює Яценюк, знаходитиметься і лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок. Виборці Олега Ярославовича і його соратників такий альянс не зрозуміють. Куди імовірніше, що «Свобода» вважатиме за краще погодити з об'єднаними опозиціонерами кандидатури по мажоритарних округах, моделюючи співпрацю між «Нашою Україною» і БЮТ десятирічної давнини. Навряд чи знайде себе в списках об'єднаної опозиції і «справжній полковник» Анатолій Гриценко, що роздає інтерв'ю в тональності «совісті політикуму».

Додаткові мазки в політичну картину тижня додала лідер «Україна – Вперед» Наталія Королевська, яка нарікала на складності з фінансуванням політичної сили, і головний соціаліст Олександр Мороз, який вирішив балотуватися по мажоритарному округу. Якщо Наталія Юріївна явно переборщила з візуалізацією образу у форматі килимового бомбардування країни і тепер шукає шляхи відновлення опозиційності, то Сан Санич, схоже, прагне влаштувати «дембельский акорд» перед остаточним виходом на політичну пенсію.

Влада зайнялася популізмом в особливо крупних розмірах

У владі не розраховують на особливі ідеологічні новації. Керівником виборчого штабу партії влади після нетривалої опали, ймовірно, стане Андрій Клюєв, який одержав у РНБО посилення в особі Миколи Злочевського. Того на посту міністра екології і навколишнього середовища змінив Едуард Ставицький, за всіма ознаками, людина, близька до Сім'ї.

Основну ставку у виборчій кампанії Партія регіонів робитиме на президентські соціальні ініціативи, оскільки мільйони українців сьогодні живуть так, що «голосувати гаманцем» куди простіше, ніж серцем або розумом. Тому Віктор Янукович практично відразу після підписання змін до бюджету-2012, що збільшили його доходи і витрати, влаштував чергову демонстративну прочуханку чиновникам. Він традиційно попередив міністрів, які важко мовчали, що звільнятиме тих, хто не справляється з роботою. Правда, в кадровому питанні особливо не розгуляєшся: у верхніх ешелонах влади суцільно всі або «регіонали» або «потрібні люди».

Микола Азаров, як і належить українському пенсіонерові, стурбований пошуками дешевих ліків. Микола Янович збирається добитися зниження цін в аптеках на 20% мінімум і припинити епідемію самолікування в Україні. Прем'єр показав, що не цурається й простого жарту: буквально услід за атакою податківців на найбільший Інтернет-магазин електронної техніки «Розетка» заявив, що переконав шефа Податкової служби Олександра Клименка зменшити фіскальний тиск на бізнес.

Євген Магда