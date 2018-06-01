Відео з «поцілунком Тимошенко»: як спрацюють брудні технології

Учора сайт УНН оприлюднив відео, на якому людина, нібито схожа на Юлію Тимошенко, вільно пересувається тюремною камерою. На запису також фігурує чоловік, в образі якого веб-ресурс розгледів схожість з народним депутатом, захисником Тимошенко Сергієм Власенком. Ролик закінчується більш ніж дружнім поцілунком цих двох осіб. Низькоякісне відео, датоване 15 грудня 2011 року, сколихнуло Інтернет. І за дивним збігом (чи все ж таки закономірно?) з`явилося воно після того, як Юлія Тимошенко заявила про її побиття і фальшиве інтерв`ю. Того ж дня екс-прем`єр оголосила голодування.

У БЮТ запевняють, що відео – фальшивка. “Воно була запущено з метою відвернути увагу громадськості від дуже важливих речей. Від того, що Юлію Тимошенко посадили на сім років за підписання документа, оригіналу якого нема в матеріалах справи, за надуману справу ЄЕСУ, врешті-решт - від того, що її без дозволу тягнули в лікарню й побили. У неї гематома на животі й синці на руках. Усе це хочуть перебити цією фальшивкою, нас хочуть втягнути в коментування, в обговорення, у спростування, щоби приховати репресії проти лідера опозиції”, - розповідає Сергій Власенко. Водночас тюремники кажуть, що відео з «поцілунком Тимошенко» - начебто справжнє.

Яка ймовірність автентичності цього відео? Чи була його поява відповіддю на заяву про побиття? Чи є межа брудних технологій і чорнухи, які можуть бути вкинуті в інформпростір сьогодні? З цими питаннями ми звернулися до політтехнологів і політологів.

Віктор Небоженко, політолог

Я ДИВУЮСЬ, ЧОМУ НЕ ПОКАЗАЛИ, ЩО ТАМ ЛАЗАРЕНКО З ТИМОШЕНКО ОБІЙМАЄТЬСЯ

Це відео – звичайна провокація, яка супроводжується пропагандистськими заявами з метою дискредитації людини, яка сидить у в`язниці. Так зазвичай всі фашистські режими роблять. Так робив Гітлер, так робив Сталін, так робив Муссоліні. Це дуже стара технологія. Ще в 1930-х роках показували концентраційні табори з кімнатами, де люди живуть дуже добре, радіють і навіть квіти розводять. Те саме було в ГУЛАГу. Партія регіонів нічого нового не придумала. Я дивуюся, чому вони не показали, що там Лазаренко ходить з нею обіймається.

Будь-який авторитарний режим намагається принизити своїх супротивників. Якщо цей режим змінить інша диктатура, то ми побачимо побитого до крові Януковича, але при цьому з квіткою в руках (штучною, звісно), і він розповідатиме, як йому гарно живеться і як його годують 4 рази на день. Це відомий метод розправи з політичними супротивниками.

Так само зараз показують по телебаченню в`язнів іранських тюрем, і вони кажуть, що їм там краще, ніж на свободі.

Таке відео готується завчасно, спецслужбами. Спочатку продивляється керівництво, відпускають чоловічі жарти, а потім уже “зливають” журналістам в напівдержавні чи непрестижні канали. Тому що престижна й поважна преса не захоче в цьому бруднитися.

Я думаю, поява цього відео пов`язана з Європейським судом з прав людини, засідання якого наближається.

Ви бачили, як журналіст зробив таємну відеозйомку з Лукянівського СІЗО, і це одразу постаралися зам`яти, не допустити поширення цього відео, щоб тільки про нього не говорили. Натомість зйомку з людиною, схожою на постарілу на 30 років Тимошенко й “грайливим Власенком”, звісно, розмістили на всіх можливих каналах.

Це політична боротьба. І погано закінчать ті, хто це робив.

Це ніяк не вплине на рейтинг Тимошенко. Вона як мала своїх 15-17%, так вони і збережуться.

Олег Покальчук:

ЛЮДЯМ У ПЕРЕВАЖНІЙ БІЛЬШОСТІ ГЛИБОКО ПОФІГ, ЩО ВКИДАЮТЬ У ЗМІ

Я думаю, тут ситуація 50 на 50. 50% - що це фальшивка, 50% - що це реальне відео.

Якщо говорити про реакцію суспільства, то ті, хто шукає приводу обуритися, обуряться з будь-чого, а ті, хто не будуть цьому довіряти, не повірять, навіть якщо це буде правда.

Це ніяк не вплине на рейтинг. Сьогодні будь-яка технологія, будь-які заяви посилять емоції тих людей, котрі вірять у Тимошенко, але кількість “віруючих” не збільшиться.

Людям у переважній більшості глибоко пофіг, що вкидають у ЗМІ. Якщо брати, скажімо, сільську масу, то є райони, де телевізора нема. Наприклад, у Житомирській області. Що вже казати про Інтернет… Тому інтерес людей до політичних процесів дуже сильно перебільшується і завжди штучно роздувається усіма сторонами.

Але в 48-мільйонного народу – трішки інші клопоти. У селі зараз питання номер один — картопля, номер два — ціни на молоко.

Немає ЗМІ, які б не хотіли заробити на передвиборчому процесі. Усі ЗМІ будуть включатися в технологічні ланцюжки, залежно від рівня їхньої популярності й технологічних можливостей.

Наш читач і глядач уже привчений до того, що єдиною привабливою інформацією для нього є чорнуха. Людська психіка так влаштована, що вона на чорнуху реагує жвавіше.

Технологи, які обслуговують Тимошенко, та й будь які інші, сповідують принцип: треба, щоби людину постійно згадували. Неважливо, у якому контексті – поганому, хорошому. Якщо Луценко й Тимошенко будуть собі тихо сидіти, то через пару тижнів їх забудуть. Тому вони постійно повинні щось витворяти, заявляти, є для цього підстави чи нема. Вони абсолютно не розуміють природи теперішньої влади. Якби розуміли, то, напевно, інакше б поводилися. Ця влада не може показати слабину ні в якому разі.

Крім того, наші “сидільці” дуже сильно переоцінюють роль Заходу. Заяви окремих осіб у Європі, навіть посадових, прибічники Тимошенко і Луценко видають за думку Заходу. Але на Заході скільки людей — стільки й думок.

Дмитро Корчинський:

У НАС 15 РОКІВ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЧОРНУХУ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ

Відеокамера за Тимошенко, безумовно, стежить. Але в автентичність цього відео я не вірю.

Була застосована технологія, щоб люди більше обговорювали поцілунок Тимошенко, аніж її побиття.

Я трохи знайомий з ситуацією в пенітенціарних закладах, тому схильний вважати, що таке побиття цілком могло відбутися.

У нас чорнуху використовують років 15 як основний метод політичної боротьби і довикористовувалися до того, що вона вже не працює. В Україні майже не працює публічний компромат.

Думаю, ця ситуація загалом підвищить і рейтинг Тимошенко, і рейтинг БЮТ.

Я далеко не є прихильником Юлії Тимошенко, але ця ситуація обурила навіть мене. Я вважаю, що всі, хто це допустив — від вертухая до президента, - мають понести відповідальність.

Я відверто боюся: якщо вони дозволяють собі таке з колишнім прем`єр-міністром, за плечима якої велика парламентська фракція, за якою стежить Європа, преса, це означає, що будь-якого іншого в`язня вони спокійно можуть убити, як тільки їм це заманеться.

Юлія Тимошенко — жінка вольова. Якщо вона впреться з цим голодуванням, то боюся, що таки може довести його до кінця. І її голодування буде значно більш дієве, ніж голодування Луценка - за долею Юлії Тимошенко прискіпливо спостерігають і у нас, і в Європі.

Денис Богуш:

ІДЕТЬСЯ ПРО КАТУВАННЯ В ТЮРМІ

Складно, сказати, справжнє це відео чи ні. Можливо, і справжнє.

Немає сумнівів, що це технологія у відповідь.

Як це не цинічно, але ця ситуація підвищить рейтинг Юлії Тимошенко і БЮТ.

Перед нами зараз розігруються ідея щодо автентичності відео. Але це інше питання. Головне — йдеться про катування в тюрмі. Усі за кордоном розуміють, що це тортури.

Ситуація, у якій опинилася влада і Тимошенко — патова. Тут будь-які дії ведуть до гіршого результату.

Анна Ященко